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Сжечь мосты, разобрать железную дорогу. Киев хочет закрыться от России

12:3313.12.2017
(обновлено: 13:04 13.12.2017)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкЗапуск пассажирских поездов в объезд УкраиныЗапуск пассажирских поездов в объезд Украины
© РИА Новости / Илья Питалев
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Украина ничего не теряет от прекращения транзита российских поездов, уверен украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян. И собирается не потерять еще больше, прекратив вообще все железнодорожное сообщение.

Грош цена вашей железной дороге. Вернее, гривна. По данным, которыми располагает украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян, именно столько Россия платила за транзит поездов через Украину – одну гривну, то есть практически ничего. 

Запуск пассажирских поездов в объезд Украины
© РИА Новости / Илья Питалев
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Так что, говорит, пусть ваши поезда к нам больше не заезжают, нам от этого – никаких убытков. Так пан Омелян поприветствовал запуск российских пассажирских поездов дальнего следования по железной дороге в обход Украины.

Кажется, они даже прибыль из этого смогут извлечь – например, разобрать пути и сдать их как лом. Все ж побольше одной гривны выйдет.

Все равно дорога ни к чему – нынешние власти никаких путей для восстановления отношений между нашими странами оставлять не собираются. Тот же Омелян уже не раз твердил: нечего нормальным украинцам ездить в Россию. Ну и что, что они едут туда в основном на работу, а деньги отправляют обратно домой – видимо, эти убытки тоже можно не считать. Как и потери от прекращения любого транспортного сообщения с Россией – такая идея обсуждается и, несмотря на все ее безумие, может воплотиться в жизнь, если эти люди останутся у власти. 

Запуск пассажирских поездов в объезд Украины
© РИА Новости / Илья Питалев
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Их оптимизму, конечно, можно только позавидовать, ведь это талант – находиться в крайне затруднительном положении и не замечать этого. Конечно, политикам лучше быть хоть немного реалистами и думать о последствиях. Но это не украинский путь. Если бы они думали, и Майдана-то никакого не случилось бы.

А может быть, они просто нашли способ конвертировать своеобразно понятую национальную гордость в твердую валюту. Тогда чем дальше от России, тем курс этой мифической валюты выше – ведь Киев ставит целью не благополучие страны, а идеологическую победу над придуманным врагом. И этих маленьких и абсурдных побед над здравым смыслом, к сожалению, достаточно.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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