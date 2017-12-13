Сжечь мосты, разобрать железную дорогу. Киев хочет закрыться от России

Грош цена вашей железной дороге. Вернее, гривна. По данным, которыми располагает украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян, именно столько Россия платила за транзит поездов через Украину – одну гривну, то есть практически ничего.
Кажется, они даже прибыль из этого смогут извлечь – например, разобрать пути и сдать их как лом. Все ж побольше одной гривны выйдет.
Все равно дорога ни к чему – нынешние власти никаких путей для восстановления отношений между нашими странами оставлять не собираются. Тот же Омелян уже не раз твердил: нечего нормальным украинцам ездить в Россию. Ну и что, что они едут туда в основном на работу, а деньги отправляют обратно домой – видимо, эти убытки тоже можно не считать. Как и потери от прекращения любого транспортного сообщения с Россией – такая идея обсуждается и, несмотря на все ее безумие, может воплотиться в жизнь, если эти люди останутся у власти.
А может быть, они просто нашли способ конвертировать своеобразно понятую национальную гордость в твердую валюту. Тогда чем дальше от России, тем курс этой мифической валюты выше – ведь Киев ставит целью не благополучие страны, а идеологическую победу над придуманным врагом. И этих маленьких и абсурдных побед над здравым смыслом, к сожалению, достаточно.