"Американские чиновники боятся, что Асад переизберется и в 2021 году", предупреждают американские же СМИ. Правильно боятся. В любом случае, похоже, сделать это ему будет гораздо легче, чем Трампу в 2020.

Пробный Башар, или Как Сирия с Россией Америку "асадили" Your browser does not support HTML5 audio

Официально они с этим, конечно, не согласятся никогда. И вслух не признаются. Но, похоже, и спорить не станут. Ни с еженедельником The New Yorker, ни с теми, кого он поставил выше их. Со ссылкой на американских и европейских чиновников, правда, без цитат, как у тамошних СМИ обычно бывает, газета сообщила, что Белый дом готов терпеть Башара Асада до следующих президентских выборов в Сирии в 2021 году. Других, мол, вариантов у Вашингтона все равно нет. Их исключают, как пишет издание, "военная реальность и успехи союзников Дамаска".

"В дипломатическом плане Соединенные Штаты изолированы мощной тройкой – Россией, Ираном и Турцией, которая сейчас доминирует в мирном процессе", – констатирует редакция. Стало быть, делает вывод она, "факты заставили администрацию США признать, что Асад, чья семья управляла Сирией почти полвека, может находиться у власти еще около четырех лет". Как говорится, их слова да Трампу в уши. Но вряд ли. Он едва ли отважится произнести что-то подобное, даже если такие мысли действительно придут ему в голову. Элита не простит.

Скорее всего, от The New Yorker посыл о примирении с Асадом – это пробный шар. Или даже Ба-шар. Попытка протестировать развитие событий. Или вывести истеблишмент из оцепенения. Очевидно же, что и в США все уже поняли, что Москва их "асадила". Остается он, хоть ты тресни. И ведь старались. И трещины шли, а кое-где и разломы. Но Россия оказалась тут как тут. И Пентагон может сколько угодно хвалить себя за победу над ИГ* не только в Ираке, но и в Сирии. Однако все, что сумел сказать Трамп в свое оправдание, когда Путин лично принимал парад на базе "Хмеймим", это написать конгрессу, что "удары по армии Асада были законны".

Тоже мне – ложка дегтя. В бочку же не с медом, а с порохом. А ему это не сильно повредит. К тому же, у русских здесь есть еще порох в пороховницах. Пусть, как сказал Путин, мы уходим, пусть нас остается мало, но, если что, то мало не покажется. Так что, кому лететь из "Хмеймима", а кому и мимо. Одним Тартус, другим конфуз. Несмотря на все усилия США, Дамаск контролирует, как это называет The New Yorker, тиражируя термин американских аналитиков, "всю полезную Сирию". В том числе, это тоже его определение, "бывший бриллиант в короне оппозиции – Алеппо".

Янки, само собой, так просто не угомонятся. У них здесь по-прежнему есть, от чего оттолкнуться, и кого натолкнуть. Белый дом заявил, что его солдаты не покинут свой клочок сирийской земли, чтобы не допустить возрождения ИГ* и обеспечить безопасность американцев. То есть, американцы остаются, чтобы защищать самих себя. Казалось бы, что может быть проще: уберитесь отсюда – и защищать никого не придется. Но такой способ самосохранения им в голову не приходит. Говорят, будем здесь до последнего террориста. И, конечно же, проследят, чтобы эти террористы не заканчивались.

А то, предупреждает The New Yorker, "американские чиновники боятся, что Асад переизберется и в 2021 году". Так это или нет, но сделать это ему будет гораздо легче, чем Трампу в 2020. Во-первых, он действительно победил ИГ*, а не одну только старую больную женщину, как президент США. Во-вторых, он и не думает скрывать свои связи с Россией.

* террористическая организация, запрещенная в РФ

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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