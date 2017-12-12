Грыжа вместо "пули в лоб": Яценюк рассказал, как Януковича ждали на Украине

Арсений Яценюк дал в киевском суде показания по делу Виктора Януковича. Оказалось, что никакой опасности для бывшего президента никогда не было и нет. Разве что для него требуют пожизненный срок, но это мелочи.

Горбатишься тут на вас, сидишь изо всех сил на посту премьер-министра, а в результате – грыжа, но зато и радость от возможности возглавить исполнительную власть в воюющей стране. Такой исповедью бывший украинский премьер и нынешний лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк неожиданно сопроводил свои показания в суде по делу о госизмене бывшего президента Виктора Януковича.

Он жаловался на то, что все "сыпалось", говорил, что " ваш президент сдал страну, а мне надо было ее держать". Формат дела, к сожалению, не предполагал отчета о том, в каком состоянии оставил страну сам Яценюк, который обещал, что с позором жить не будет.

А президент, то есть Виктор Янукович, по мнению Арсения Яценюка, мог бы никуда и не уезжать вовсе, потому что его жизни ничего не угрожало, иначе бы он не отказывался от охраны.

Тогда, в 2014 году, как мы помним, в самом центре Киева развернулись практически боевые действия. О том, что тогда жизни всех, кто там находился, были в опасности, говорит хотя бы тот факт, что появилась "Небесная сотня" – погибшие во время "евромайдана", которые стали символом всего того безумия.

А вот президенту, на борьбу с которым протестующие и вышли, как говорит Арсений Яценюк, не угрожало ничего. И если бы он не уехал, то мог бы оставаться президентом. В этом словоблудии обнаружилось, что и госпереворота никакого не было, и власть никто не захватывал, а всего лишь пришлось воспользоваться предусмотренной конституцией процедурой на случай, если "президент пропал". А он мог бы вернуться и даже участвовать в следующих выборах, утверждает Яценюк.

Хотя, учитывая, что все это было сказано в ходе рассмотрения дела о госизмене, возможный итог которого предусматривает для Януковича пожизненное наказание, если бы президент и смог вернуться, то только для того, чтобы в лучшем случае сесть в тюрьму.

Наверняка и Яценюк все это понимает, хоть и говорит совершенно противоположные вещи. С другой стороны, и что же он еще может сказать? Тем более, когда после долгого отсутствия в информационном пространстве вновь появилась возможность выступить и напомнить о себе.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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