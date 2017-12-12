Американцы уже согласны на Асада. А согласны ли сирийцы на Трампа?

В Вашингтоне поняли, что оказались на обочине. Дамаск благодаря России контролирует сейчас почти всю территорию страны. И согласие на Асада – это просто констатация того, что реалии изменились.

Россия выводит большую часть военного контингента из Сирии… А вот у Дональда Трампа, похоже, какая-то своя, особенная война в Сирии. Президент США направил письмо конгрессу с описанием текущих военных операций с участием американских военных, в котором он назвал законными удары по сирийской армии. "Эти удары были законными мерами по противодействию явным угрозам для сил США и их партнеров, участвующих в этой кампании", – говорится в письме Трампа.

Получается так: "законные" меры незваных гостей. Ведь американцев в Сирию никто не звал.

Но это только военная составляющая американской политики в Сирии. Есть еще и политическая. В Вашингтоне поняли, что оказались на обочине: их инициативы биты мощным политическим проектом России, Ирана и Турции. И именно эти три страны задают тон внутрисирийскому мирному урегулированию. Несколько раундов переговоров в Женеве, патронировавшихся не только ООН, но и Западом, не принесли результата. А переговоры в Астане оказались весьма эффективными. А впереди еще сирийский национальный конгресс в Сочи…

Что же делать американцам? Как-то несолидно стоять на обочине и "голосовать". На обочине обычно стоят известно кто… И выход в Вашингтоне вроде бы нашли. По крайней мере, СМИ со ссылкой на американских и европейских чиновников пишут, что Белый дом готов согласиться "потерпеть", чтобы президент Сирии Башар Асад остался у власти до следующих президентских выборов в 2021 году.

И это, конечно, не уступка Асаду. Это поражение американской политики и уступка Москве. Дамаск благодаря России контролирует сейчас почти всю территорию страны. В том числе и ту, которую занимала "правильная", с точки зрения США, оппозиция. И согласие на Асада – это просто констатация того, что реалии изменились, что американцы просчитались в своих планах. Вдруг оказалось, что американской политике слона в посудной лавке в Сирии есть мощное противодействие. И есть более дальновидная и взвешенная политика.

Ее, кстати, оценили и пользователи соцсетей на Западе, комментируя речь Владимира Путина на авиабазе Хмеймим. Комментарии таковы: "Отлично сработано, мистер Путин!". "Итак, НАТО потратила годы на то, что они называют борьбой. Россия навела там порядок за два года. Вся та нефть, что ушла из-под носа НАТО, даст деньги на восстановление Сирии после НАТО". "Россия выводит свои войска, в то время как США вовлечены в восемь военных интервенций по всему миру".

"В действиях Путина больше здравого смысла, чем у Трампа. Верни наших парней домой из Ирака, там все уже закончилось!".

Нет, думается, не вернут. Американцы будут обречены на то, чтобы встречать, скажем, 30-ю годовщину вторжения в Афганистан по-прежнему в нестабильной обстановке. Они опять наращивают свой контингент, хотя вроде бы хотели плюнуть на эту войну с талибами и послать все к чертовой матери.

Сейчас правительство в Кабуле контролирует лишь половину территории Афганистана. Но есть надежда, что лет через двадцать они увеличат ее процентов на пять. И ведь ничего не поделаешь! Американцы вынуждены нести на себе бремя лидера англосаксонского мира. Сначала была Британская империя – не выдюжила, развалилась. И в том числе из-за войны в Афганистане. Впрочем, нет худа без добра. Если бы англичане там победили в конце XIX века, то тогда бы доктор Ватсон не получил ранение от тогдашних моджахедов, остался бы на Востоке и никогда бы не познакомился с Шерлоком Холмсом…

Автор Владимир Филиппов, радио Sputnik

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