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Соединенные Штаты Европы: старая идея с новыми очертаниями

12:0312.12.2017
(обновлено: 12:06 12.12.2017)
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© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкВоеннослужащие обеспечивают безопасность штаб-квартиры Европейской комиссии в БрюсселеВоеннослужащие обеспечивают безопасность штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Европа сделала еще один шаг к созданию единой армии: ЕС одобрил документ о запуске "постоянного структурированного сотрудничества" (PESCO) в области обороны и безопасности.

Бродит призрак по Европе. Давно бродит. Аж со времен Наполеона. Считается, что это он первым выдвинул идею создания Соединенных Штатов Европы. Многие возвращались к ней спустя годы. Но идея все как-то не находила поддержки среди политических масс. Возможно, именно сейчас время пришло, подумали в Берлине. И неновая идея обрела новую жизнь. Вслед за главой Социал-демократической партии Германии Мартином Шульцем предложение создать СШЕ поддержал министр иностранных дел страны Зигмар Габриэль

Солдаты отряда Еврокорпуса c флагом ЕС
© AFP 2017 / Frederick Florin
Мухи и котлеты: как Евросоюз США свое PESCO показывал
Федерализация стран ЕС, по их мнению, должна продолжаться. Мол, пора в противовес США все-таки объединиться в единое государство. И дать достойный отпор угрозе, нарастающей не только со стороны правых сил Европы. Но и нарастающему натиску со стороны Соединенных Штатов Америки, которые вообще ведут себя как-то уж слишком непредсказуемо. Поэтому создать Соединенные Штаты Европы предлагается уже к 2025 году. 

В целом мысль закономерная, говорят эксперты. Особенно с учетом того, что зреет еще один план – создать единые европейские силы быстрого реагирования, который выдвинул президент Франции Эммануэль Макрон.  25 стран  из 28 поставили свои подписи под "Совместным уведомлением" об оборонной инициативе ЕС. В итоге Евросоюз в понедельник одобрил документ о запуске "постоянного структурированного сотрудничества" (PESCO) в области обороны и безопасности. За бортом остались только Великобритания, Дания и Мальта. Ну, с Британией понятно – ей теперь не до общеевропейских дел. А без Дании и Мальты ЕС в этом проекте как-то обойдется.

То есть, с обороной и безопасностью будущих СШЕ европейцы уже разбираются. А что же с самим будущим совсем уже общим европейским домом? Тут пока – одни туманные планы. То ли Соединенные Штаты Европы – это федерация суверенных государств. То ли СШЕ – это некая единая структура, внутри которой каждое государство имеет ограниченную свободу действий. 

Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Мнение: НАТО сделает все, чтобы не допустить появления "европейской армии"
Вряд ли все члены ЕС пойдут на ущемление своего суверенитета. Правые силы, конечно, будут отстаивать первый вариант. Левые – второй. И тут могут начаться споры такого масштаба, что еще больше раззадорят сепаратистские настроения. И тогда Брюссель вместе с Парижем и Берлином, которые в лагере левых, на правах старшинства могут начать агрессивно продавливать план создания СШЕ с ограниченными правами государств. На этой почве, как пить дать, пойдет торг – правые будут требовать откупных или часть федеральных портфелей. Знай наблюдай да делай выводы. И, кстати, никакого референдума по этому поводу уж точно ждать не стоит, полагают эксперты. Однако, чтобы не разжигать рознь, устроят промывку мозгов, показывая разного рода ролики-пояснялки, мол, вот как здорово будет жить не в разрозненном ЕС, а в едином государстве СШЕ. Не в президенты ли этих Штатов метит Ангела Меркель? Ведь кресло канцлера ФРГ, как считают эксперты, ей уже вряд ли светит. Ох и вовремя все-таки Великобритания устроила развод с ЕС. А то вдруг пришлось бы Лондону жить под диктовку Берлина. 

Автор Олег Обухов, радио Sputnik

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