В понимании Гэвина Уильямсона "прохладная война" – это, вероятно, как прохладный кофе. Если прольешь, то не обожжешь, как горячим, но пятно оставишь. Сам он пятен не боится. У него же нет мундира.

Легкий на подхват. Министр обороны Британии объявил России свою войну Your browser does not support HTML5 audio

Гэвин Уильямсон в партии консерваторов всегда был чьим-то личным секретарем. А это, между прочим, не профессия. Призвание. Состояние души. Как говорится, обязывает и накладывает. Тем более, если ты к сорока годам лет 15 только и делал, что кому-нибудь прислуживал.

Между прочим, в 2013 – уже самому Дэвиду Кэмерону. Тогда прежде малоприметный Гэвин впервые обратил на себя внимание широкой публики. И не только румянцем на щечках. Во время ответов премьер-министра на вопросы депутатов он, помогая боссу, так старательно и громко лез из кожи, что спикер Палаты общин Джон Беркоу вынужден был вернуть его в рамки его компетенции. "Роль личного секретаря заключается в том, чтобы кивать в нужных местах, доставать и носить бумаги – не требуется лишнего шума", – поставил он клерка на место. Не помогло. Тот и сейчас решил пошуметь.

Пусть уже месяц как министр обороны, но природу-то лакейскую не обманешь. И даже на этот пост его перевели из секретарей. При Мэй состоял парламентским секретарем казначейства. И не то чтобы повысили. Скорее у обороны британской нынче такое состояние, что оно как раз и соответствует состоянию его души. С ее неизменным и непробиваемым "чего изволите?". В общем, послушал он рассказы пентагоновского шефа Мэттиса о самоуверенной России. Принял к сведению распоряжения своего премьера Мэй относительно "не позволим России, потому что все про нее знаем". И объявил России свою собственную войну. Назвал ее "прохладной войной".

В его секретарском понимании это, вероятно, как прохладный кофе. Если прольешь, то не обожжешь, как горячим, но пятно оставишь. Сам он пятен не боится. У него же нет мундира. А Кремлю, считает он, только и забот, что о том, как бы Лондону побольше проблем создать и враждебно действовать против Соединенного Королевства на всех уровнях. "Россия невероятно активно пытается причинить вред британским интересам", – приводит Daily Mail умозаключения Уильямсона. И это он еще "Марш Красной Армии" не слышал. Иначе предъявил бы его как главную и хоть какую-то улику.

Из песни же слов не выкинешь, а в ней русские твердят о своем превосходстве в живой силе и технике именно до "британских морей". Не до Потомака там какого-нибудь. Так что это Великобритания, сказал ее военный министр, вынуждена постоянно противостоять российской угрозе. Собственно, поэтому и "англичанка гадит". Так, правда, он не сказал. Но и она не говорит – гадит. А это по его части. Недаром же Гэвин. Хотя и признает, что несколько они припозднилась с отпором, "потому что в стране слишком много сторонников России". Стало быть, когда он говорит, что "Лондону следует изменить подход", он имеет в виду, что и к ним тоже.

А может, и не имеет. Просто говорит. Душа-то секретарская. Тяжелее ручки и бумаги ничего не держал. И ведь, казалось бы, где он, а где оборона. Но все к месту. Во-первых, кто как не секретарь лучше всего держит оборону от непрошеных посетителей. Будь это хоть сама Россия. В его арсенале такие убойные аргументы, как "Британии нет", "она занята", "приходите завтра". Во-вторых, кому как не секретарю лучше всего знать, что такое патрон. Для Уильямсона Мэй – это, похоже, его последний патрон. И его он оставил для себя.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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