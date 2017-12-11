РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

Легкий на подхват. Министр обороны Британии объявил России свою войну

17:5511.12.2017
(обновлено: 17:56 11.12.2017)
0720
© AFP 2017 / Glyn KirkГэвин Уильямсон на 10 Даунинг-стрит в ЛондонеГэвин Уильямсон на 10 Даунинг-стрит в Лондоне
© AFP 2017 / Glyn Kirk
В понимании Гэвина Уильямсона "прохладная война" – это, вероятно, как прохладный кофе. Если прольешь, то не обожжешь, как горячим, но пятно оставишь. Сам он пятен не боится. У него же нет мундира.

Легкий на подхват. Министр обороны Британии объявил России свою войну
Гэвин Уильямсон в партии консерваторов всегда был чьим-то личным секретарем. А это, между прочим, не профессия. Призвание. Состояние души. Как говорится, обязывает и накладывает. Тем более, если ты к сорока годам лет 15 только и делал, что кому-нибудь прислуживал.  

Член армии присоединяется к сотрудникам полиции. 24 мая 2017
© AP Photo / Tim Ireland
"Английский пациент". На армии Британии поставили крест – пока красный
Между прочим, в 2013 – уже самому Дэвиду Кэмерону. Тогда прежде малоприметный Гэвин впервые обратил на себя внимание широкой публики. И не только румянцем на щечках. Во время ответов премьер-министра на вопросы депутатов он, помогая боссу, так старательно и громко лез из кожи, что спикер Палаты общин Джон Беркоу вынужден был вернуть его в рамки его компетенции. "Роль личного секретаря заключается в том, чтобы кивать в нужных местах, доставать и носить бумаги – не требуется лишнего шума", – поставил он клерка на место. Не помогло. Тот и сейчас решил пошуметь.  

Пусть уже месяц как министр обороны, но природу-то лакейскую не обманешь. И даже на этот пост его перевели из секретарей. При Мэй состоял парламентским секретарем казначейства. И не то чтобы повысили. Скорее  у обороны британской нынче такое состояние, что оно как раз и соответствует состоянию его души. С ее неизменным и непробиваемым "чего изволите?". В общем, послушал он рассказы пентагоновского шефа Мэттиса о самоуверенной России. Принял к сведению распоряжения своего премьера Мэй относительно "не позволим России, потому что все про нее знаем". И объявил России свою собственную войну. Назвал ее "прохладной войной".  

В его секретарском понимании это, вероятно, как прохладный кофе. Если прольешь, то не обожжешь, как горячим, но пятно оставишь. Сам он пятен не боится. У него же нет мундира. А Кремлю, считает он, только и забот, что о том, как бы Лондону побольше проблем создать и враждебно действовать против Соединенного Королевства на всех уровнях. "Россия невероятно активно пытается причинить вред британским интересам", – приводит Daily Mail умозаключения Уильямсона. И это он еще "Марш Красной Армии" не слышал. Иначе предъявил бы его как главную и хоть какую-то улику.  

Тереза Мэй
© AFP 2017 / Pool/ Stefan Rousseau
Сенатор: призыв "противостоять России" Мэй не спасет
Из песни же слов не выкинешь, а в ней русские твердят о своем превосходстве в живой силе и технике именно до "британских морей". Не до Потомака там какого-нибудь. Так что это Великобритания, сказал ее военный министр, вынуждена постоянно противостоять российской угрозе. Собственно, поэтому и "англичанка гадит". Так, правда, он не сказал. Но и она не говорит – гадит. А это по его части. Недаром же Гэвин. Хотя и признает, что несколько они припозднилась с отпором, "потому что в стране слишком много сторонников России". Стало быть, когда он говорит, что "Лондону следует изменить подход", он имеет в виду, что и к ним тоже.  

А может, и не имеет. Просто говорит. Душа-то секретарская. Тяжелее ручки и бумаги ничего не держал. И ведь, казалось бы, где он, а где оборона. Но все к месту. Во-первых, кто как не секретарь лучше всего держит оборону от непрошеных посетителей. Будь это хоть сама Россия. В его арсенале такие убойные аргументы, как "Британии нет", "она занята", "приходите завтра".  Во-вторых, кому как не секретарю лучше всего знать, что такое патрон. Для Уильямсона Мэй – это, похоже, его последний патрон. И его он оставил для себя. 

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik 

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!

 

Комментировать
Акценты
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена