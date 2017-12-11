Легкий на подхват. Министр обороны Британии объявил России свою войну

Пусть уже месяц как министр обороны, но природу-то лакейскую не обманешь. И даже на этот пост его перевели из секретарей. При Мэй состоял парламентским секретарем казначейства. И не то чтобы повысили. Скорее у обороны британской нынче такое состояние, что оно как раз и соответствует состоянию его души. С ее неизменным и непробиваемым "чего изволите?". В общем, послушал он рассказы пентагоновского шефа Мэттиса о самоуверенной России. Принял к сведению распоряжения своего премьера Мэй относительно "не позволим России, потому что все про нее знаем". И объявил России свою собственную войну. Назвал ее "прохладной войной".
В его секретарском понимании это, вероятно, как прохладный кофе. Если прольешь, то не обожжешь, как горячим, но пятно оставишь. Сам он пятен не боится. У него же нет мундира. А Кремлю, считает он, только и забот, что о том, как бы Лондону побольше проблем создать и враждебно действовать против Соединенного Королевства на всех уровнях. "Россия невероятно активно пытается причинить вред британским интересам", – приводит Daily Mail умозаключения Уильямсона. И это он еще "Марш Красной Армии" не слышал. Иначе предъявил бы его как главную и хоть какую-то улику.
А может, и не имеет. Просто говорит. Душа-то секретарская. Тяжелее ручки и бумаги ничего не держал. И ведь, казалось бы, где он, а где оборона. Но все к месту. Во-первых, кто как не секретарь лучше всего держит оборону от непрошеных посетителей. Будь это хоть сама Россия. В его арсенале такие убойные аргументы, как "Британии нет", "она занята", "приходите завтра". Во-вторых, кому как не секретарю лучше всего знать, что такое патрон. Для Уильямсона Мэй – это, похоже, его последний патрон. И его он оставил для себя.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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