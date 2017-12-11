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Миссия выполнена: Россия показала в Сирии пример эффективности

17:2811.12.2017
(обновлено: 17:52 11.12.2017)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкРоссийские военнослужащие на авиабазе Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017Российские военнослужащие на авиабазе Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Российская операция по борьбе с терроризмом в Сирии была легитимной, эффективной и, учитывая масштаб задачи, быстрой. Россия сумела за короткий срок добиться того, на что у других стран уходили долгие годы – причем с весьма спорным результатом.

Президент России Владимир Путин отдал приказ о начале вывода российского военного контингента из Сирии. Об этом он объявил на российской авиабазе в Хмеймиме. Там он встретился с сирийским лидером Башаром Асадом и выступил перед российскими военными, которые с 2015 года участвовали в операции по борьбе с терроризмом. Он поблагодарил их за службу и отметил, что они блестяще выполнили свою задачу, проявили мужество, героизм, профессионализм и возвращаются к своим близким с победой.

Владимир Путин, президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад и министр обороны России Сергей Шойгу во время посещения авиабазы Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Политолог: поездка Путина в Сирию стала для Запада шоком
Этот визит российского президента в Сирию уже многие назвали историческим. Во-первых, он подвел итог под непростым периодом. Поставлена точка в борьбе с наиболее боеспособной международной террористической группировкой – "Исламским государством"*. За два с небольшим года при поддержке российских ВКС сирийская армия уничтожила более 32 тысяч боевиков, освободила от террористов сотни населенных пунктов и вернула под контроль легитимного руководства практически все территории, занятые ранее ИГ* в Сирии. 

Во-вторых, это ответ тем, кто сейчас пытается принизить заслуги российских военных. В их числе и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, который выразил удивление тем, что Россия "присвоила" себе победу над "Исламским государством"*. Впрочем, в Минобороны России уже ответили французскому министру, что разгром террористов – это заслуга, прежде всего, сирийского руководства и правительственных сил, тогда как международная коалиция во главе с США была сосредоточена на противодействии им. К тому же, напомним, что Россия пришла в Сирию по просьбе сирийского руководства. А вот операция возглавляемой США коалиции проводится в нарушение международных норм. 

Укладка тормозного парашюта для штурмовика Су-25 ВКС России на аэродроме в Сирии
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Эксперт: Россия как "былинный богатырь" сделала большое дело в Сирии
И наконец, сегодняшнее заявление Владимира Путина – это ответ всем злопыхателям, которые говорили, что Россия напрасно влезает в Сирию, что это чужая война, в которой можно погрязнуть, как в свое время Советский Союз погряз в Афганистане. Нет, эти прогнозы не сбылись. И Россия сдержала обещание вывести войска после завершения операции. В отличие, скажем, от американских военных, которые десятилетиями не могут завершить свои военные кампании, несмотря на все заверения их президентов. 

Впрочем, объявляя о выводе войск, Россия не оставляет Сирию, а окажет всестороннюю помощь в политическом урегулировании. Кроме того, как заявил Владимир Путин, в стране на постоянной основе будут задействованы два российских пункта базирования: в Тартусе и Хмеймиме. Также продолжит работу российский центр по примирению в Сирии. "Если террористы поднимут голову, мы нанесем удары, каких они еще не видели", – заключил российский президент.

* террористическая организация, запрещенная в России

Автор Светлана Калмыкова, радио Sputnik

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Путин на авиабазе Хмеймим
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин в понедельник утром прилетел на российскую базу "Хмеймим", его встретили президент Сирии Башар Асад, министр обороны РФ Сергей Шойгу и командующий российской группировкой в Сирии Сергей Суровикин.Владимир Путин и Сергей Суровикин на авиабазе Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин в понедельник утром прилетел на российскую базу "Хмеймим", его встретили президент Сирии Башар Асад, министр обороны РФ Сергей Шойгу и командующий российской группировкой в Сирии Сергей Суровикин.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВо время посещения авиабазы Путин заявил о выводе значительной части российского воинского контингента из Сирии.Владимир Путин во время посещения авиабазы Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Во время посещения авиабазы Путин заявил о выводе значительной части российского воинского контингента из Сирии.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкКомандующий российской группировкой войск на территории Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин доложил президенту о результатах операции ВКС, которая длилась 227 суток.Владимир Путин и командующий российской группировкой войск на территории Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин во время посещения авиабазы Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Командующий российской группировкой войск на территории Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин доложил президенту о результатах операции ВКС, которая длилась 227 суток.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВо время операции ВКС было освобождено более 67 тысяч квадратных километров территории Сирии, более тысячи населенных пунктов.Владимир Путин фотографируется с российскими военнослужащими во время посещения авиабазы Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Во время операции ВКС было освобождено более 67 тысяч квадратных километров территории Сирии, более тысячи населенных пунктов.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВыступая перед военными, Путин отметил, что благодаря операции ВКС удалось сохранить Сирию как суверенное и независимое государство.Владимир Путин во время посещения авиабазы Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Выступая перед военными, Путин отметил, что благодаря операции ВКС удалось сохранить Сирию как суверенное и независимое государство.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкГлавы России и Сирии встретились на аэродроме с летчиками авиагруппы ВКС, обсудили с ними тактико-технические характеристики самолетов.Владимир Путин общается с военнослужащими во время посещения авиабазы Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Главы России и Сирии встретились на аэродроме с летчиками авиагруппы ВКС, обсудили с ними тактико-технические характеристики самолетов.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкРоссийские военные блестяще выполнили свою задачу в Сирии, а также показали растущую мощь армии и флота, отметил президент.Владимир Путин, президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад и министр обороны России Сергей Шойгу во время посещения авиабазы Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Российские военные блестяще выполнили свою задачу в Сирии, а также показали растущую мощь армии и флота, отметил президент.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкГлава российского государства поблагодарил летчиков за боевую работу и поздравил с наступающим Новым годом.Российские военнослужащие на авиабазе Хмеймим в Сирии
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Глава российского государства поблагодарил летчиков за боевую работу и поздравил с наступающим Новым годом.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент Сирии Башар Асад во время встречи на авиабазе Хмеймим поблагодарил Владимира Путина за эффективное участие России в борьбе с терроризмом. "Победы, которые достигнуты, коснулись не только нашего государства, но и соседних стран", - сказал Асад.Владимир Путин и президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад во время встречи на авиабазе Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент Сирии Башар Асад во время встречи на авиабазе Хмеймим поблагодарил Владимира Путина за эффективное участие России в борьбе с терроризмом. "Победы, которые достигнуты, коснулись не только нашего государства, но и соседних стран", - сказал Асад.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкНесмотря на вывод значительной части воинского контингента, в Сирии остаются два пункта базирования российских военных — авиабаза Хмеймим и пунктобеспечения ВМФ в Тартусе. Также продолжает работу российский Центр по примирению. "Если террористы вновь поднимут голову, то мы нанесем по ним такие удары, которых они пока и не видели", — отметил президент России.Президент РФ Владимир Путин и президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад (справа) во время общения с военнослужащими авиабазы Хмеймим в Сирии
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Несмотря на вывод значительной части воинского контингента, в Сирии остаются два пункта базирования российских военных — авиабаза Хмеймим и пунктобеспечения ВМФ в Тартусе. Также продолжает работу российский Центр по примирению. "Если террористы вновь поднимут голову, то мы нанесем по ним такие удары, которых они пока и не видели", — отметил президент России.
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