Миссия выполнена: Россия показала в Сирии пример эффективности

Российская операция по борьбе с терроризмом в Сирии была легитимной, эффективной и, учитывая масштаб задачи, быстрой. Россия сумела за короткий срок добиться того, на что у других стран уходили долгие годы – причем с весьма спорным результатом.

Президент России Владимир Путин отдал приказ о начале вывода российского военного контингента из Сирии. Об этом он объявил на российской авиабазе в Хмеймиме. Там он встретился с сирийским лидером Башаром Асадом и выступил перед российскими военными, которые с 2015 года участвовали в операции по борьбе с терроризмом. Он поблагодарил их за службу и отметил, что они блестяще выполнили свою задачу, проявили мужество, героизм, профессионализм и возвращаются к своим близким с победой.

Этот визит российского президента в Сирию уже многие назвали историческим. Во-первых, он подвел итог под непростым периодом. Поставлена точка в борьбе с наиболее боеспособной международной террористической группировкой – "Исламским государством"*. За два с небольшим года при поддержке российских ВКС сирийская армия уничтожила более 32 тысяч боевиков, освободила от террористов сотни населенных пунктов и вернула под контроль легитимного руководства практически все территории, занятые ранее ИГ* в Сирии.

Во-вторых, это ответ тем, кто сейчас пытается принизить заслуги российских военных. В их числе и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, который выразил удивление тем, что Россия "присвоила" себе победу над "Исламским государством"*. Впрочем, в Минобороны России уже ответили французскому министру, что разгром террористов – это заслуга, прежде всего, сирийского руководства и правительственных сил, тогда как международная коалиция во главе с США была сосредоточена на противодействии им. К тому же, напомним, что Россия пришла в Сирию по просьбе сирийского руководства. А вот операция возглавляемой США коалиции проводится в нарушение международных норм.

И наконец, сегодняшнее заявление Владимира Путина – это ответ всем злопыхателям, которые говорили, что Россия напрасно влезает в Сирию, что это чужая война, в которой можно погрязнуть, как в свое время Советский Союз погряз в Афганистане. Нет, эти прогнозы не сбылись. И Россия сдержала обещание вывести войска после завершения операции. В отличие, скажем, от американских военных, которые десятилетиями не могут завершить свои военные кампании, несмотря на все заверения их президентов.

Впрочем, объявляя о выводе войск, Россия не оставляет Сирию, а окажет всестороннюю помощь в политическом урегулировании. Кроме того, как заявил Владимир Путин, в стране на постоянной основе будут задействованы два российских пункта базирования: в Тартусе и Хмеймиме. Также продолжит работу российский центр по примирению в Сирии. "Если террористы поднимут голову, мы нанесем удары, каких они еще не видели", – заключил российский президент.

* террористическая организация, запрещенная в России

Автор Светлана Калмыкова, радио Sputnik

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