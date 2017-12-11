Миссия выполнена: Россия показала в Сирии пример эффективности

17:2811.12.2017
(обновлено: 17:52 11.12.2017)
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Российская операция по борьбе с терроризмом в Сирии была легитимной, эффективной и, учитывая масштаб задачи, быстрой. Россия сумела за короткий срок добиться того, на что у других стран уходили долгие годы – причем с весьма спорным результатом.
Президент России Владимир Путин отдал приказ о начале вывода российского военного контингента из Сирии. Об этом он объявил на российской авиабазе в Хмеймиме. Там он встретился с сирийским лидером Башаром Асадом и выступил перед российскими военными, которые с 2015 года участвовали в операции по борьбе с терроризмом. Он поблагодарил их за службу и отметил, что они блестяще выполнили свою задачу, проявили мужество, героизм, профессионализм и возвращаются к своим близким с победой.
Этот визит российского президента в Сирию уже многие назвали историческим. Во-первых, он подвел итог под непростым периодом. Поставлена точка в борьбе с наиболее боеспособной международной террористической группировкой – "Исламским государством"*. За два с небольшим года при поддержке российских ВКС сирийская армия уничтожила более 32 тысяч боевиков, освободила от террористов сотни населенных пунктов и вернула под контроль легитимного руководства практически все территории, занятые ранее ИГ* в Сирии.
Во-вторых, это ответ тем, кто сейчас пытается принизить заслуги российских военных. В их числе и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, который выразил удивление тем, что Россия "присвоила" себе победу над "Исламским государством"*. Впрочем, в Минобороны России уже ответили французскому министру, что разгром террористов – это заслуга, прежде всего, сирийского руководства и правительственных сил, тогда как международная коалиция во главе с США была сосредоточена на противодействии им. К тому же, напомним, что Россия пришла в Сирию по просьбе сирийского руководства. А вот операция возглавляемой США коалиции проводится в нарушение международных норм.
И наконец, сегодняшнее заявление Владимира Путина – это ответ всем злопыхателям, которые говорили, что Россия напрасно влезает в Сирию, что это чужая война, в которой можно погрязнуть, как в свое время Советский Союз погряз в Афганистане. Нет, эти прогнозы не сбылись. И Россия сдержала обещание вывести войска после завершения операции. В отличие, скажем, от американских военных, которые десятилетиями не могут завершить свои военные кампании, несмотря на все заверения их президентов.
Впрочем, объявляя о выводе войск, Россия не оставляет Сирию, а окажет всестороннюю помощь в политическом урегулировании. Кроме того, как заявил Владимир Путин, в стране на постоянной основе будут задействованы два российских пункта базирования: в Тартусе и Хмеймиме. Также продолжит работу российский центр по примирению в Сирии. "Если террористы поднимут голову, мы нанесем удары, каких они еще не видели", – заключил российский президент.
* террористическая организация, запрещенная в России
Автор Светлана Калмыкова, радио Sputnik
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Президент России Владимир Путин в понедельник утром прилетел на российскую базу "Хмеймим", его встретили президент Сирии Башар Асад, министр обороны РФ Сергей Шойгу и командующий российской группировкой в Сирии Сергей Суровикин.
Во время посещения авиабазы Путин заявил о выводе значительной части российского воинского контингента из Сирии.
Командующий российской группировкой войск на территории Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин доложил президенту о результатах операции ВКС, которая длилась 227 суток.
Во время операции ВКС было освобождено более 67 тысяч квадратных километров территории Сирии, более тысячи населенных пунктов.
Выступая перед военными, Путин отметил, что благодаря операции ВКС удалось сохранить Сирию как суверенное и независимое государство.
Главы России и Сирии встретились на аэродроме с летчиками авиагруппы ВКС, обсудили с ними тактико-технические характеристики самолетов.
Российские военные блестяще выполнили свою задачу в Сирии, а также показали растущую мощь армии и флота, отметил президент.
Глава российского государства поблагодарил летчиков за боевую работу и поздравил с наступающим Новым годом.
Президент Сирии Башар Асад во время встречи на авиабазе Хмеймим поблагодарил Владимира Путина за эффективное участие России в борьбе с терроризмом. "Победы, которые достигнуты, коснулись не только нашего государства, но и соседних стран", - сказал Асад.
Несмотря на вывод значительной части воинского контингента, в Сирии остаются два пункта базирования российских военных — авиабаза Хмеймим и пунктобеспечения ВМФ в Тартусе. Также продолжает работу российский Центр по примирению. "Если террористы вновь поднимут голову, то мы нанесем по ним такие удары, которых они пока и не видели", — отметил президент России.