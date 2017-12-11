Трамп убежден, что все СМИ ополчились против него. Потому и "упивается" телевидением, что врага надо знать в лицо. Другое дело, что там чаще всего именно его лицо и показывают. Кое-что, кстати, он все-таки недосмотрел.

Сыграть в ящик. Трамп "подсел" на голубой экран Your browser does not support HTML5 audio

Теперь по крайней мере понятно, откуда это у него – почему он думает, будто это США победили в двух мировых войнах. Оказывается, он каждое утро от четырех до восьми часов проводит у телевизора. И даже потом, во время совещаний, отключает лишь звук, поглядывая одним глазом за бегущей строкой. Смотреть RT ему должность не позволяет. А может быть, и конспирация. Все остальные же каналы здесь промывают мозги не хуже канала Панамского, который, кстати, как он считает, тоже вырыли американцы. Их бы с Порошенко в одну палату. Тот бы поспорил.

О Порошенко президент США, судя по степени его осведомленности, тоже, видимо, узнает из эфира. Как и об Украине, и о Сирии, и об Израиле с Палестиной, и обо всем на свете. Трамп "подсел" на голубой экран. А может быть, с него никогда и не слазил, просто в Белом доме эта зависимость обострилась – свободного времени-то побольше. А от безделья, как говорил в "Войне и мире" старый князь Николай Андреевич Болконский, все хвори. Просыпается Дональд в 5.30 и без дозы теленовостей уже никак. А потом еще. И еще. Начинает с CNN, переключается на Fox News и пошло-поехало.

Затем Twitter, как "закусь" у алкоголиков или сладенькое у наркоманов. К обеду он уже готовый. В смысле, ко всему. The New York Times опросила около 60 его помощников и знакомых, включая сенаторов и конгрессменов. Все утверждают: от "ящика" Трампа не оторвать. А профессора Преображенского среди них нет. Стало быть, о вредном влиянии СМИ на гипофиз и пищеварение сказать некому. Впрочем, это и не его случай. Не профессора Преображенского. Там "Собачье сердце". А Трамп – это, скорее, кот Матроскин. "Телевизор мне природу заменил". И работу, видимо, тоже.

Как выяснили в издании, шеф аппарата Белого дома Джон Келли пытается отучить главу государства от этой вредной привычки. Как они пишут, "незаметно и уважительно" убеждает президента больше времени тратить на свои должностные обязанности. Сам Трамп, как и положено человеку зависимому, уверяет, что он не телеголик и легко может бросить. "У меня почти не получается смотреть телевизор, в первую очередь из-за документов. Я читаю много документов", – попытался он как-то убедить журналистов. После этого и вышла статья в The New York Times.

В принципе, ничего страшного. Как сказали в одном нашем фильме, "хоть не пьет". Трамп на самом деле не употребляет спиртного. Впрочем, еще неизвестно, что хуже. Уинстон Черчилль, например, как о нем говорили, выпивал в день бутылку после обеда и это ему не мешало быть одним из самых эффективных премьеров Британии в истории. Правда, не все, кто выпивают бутылку в день, становятся Черчиллем.

Впрочем, у Трампа есть уважительная причина. Он убежден, что все СМИ ополчились против него. Потому и "упивается" телевидением, что врага надо знать в лицо. Другое дело, что там чаще всего именно его лицо и показывают. Кое-что, кстати, он все-таки недосмотрел. Или проглядел. США, как говорят по их телевизору, уже не две, а три мировые войны выиграли. Это же именно поэтому Россия возвращается из Сирии.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik