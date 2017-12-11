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Жить без тебя… могу: Польша поставила Украину на место

14:5411.12.2017
(обновлено: 14:55 11.12.2017)
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© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные во время репетиции парада в КиевеУкраинские военные во время репетиции парада в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
На все есть два ответа: вежливый или честный. Шансы получить честный возрастают по мере того, как иссякает терпение того, кто уже не раз отвечал вежливо. Мнениями обменялись Польша и глава Евросовета, а честный ответ получила Украина.

Рано или поздно приходится называть вещи своими именами и говорить честно. Особенно, если на эту честность провоцируют или нарываются. Сначала глава Евросовета Дональд Туск заявил, что нет безопасной Польши, если она конфликтует с Украиной, и призвал Варшаву вернуться к роли "опекуна" Киева. На что глава политического кабинета польского МИД Ян Парис ответил, что существование Украины не обязательно для существования свободной Польши. Он, конечно, добавил, что сильная и независимая соседка важна, но, как видно из его слов, необходимости в этом для Варшавы все же нет. 

Участники демонстрации в честь Дня независимости в Варшаве, Польша
© AFP 2017 / Janek Skarzynski
Мнение: подрыв польского автобуса – "заноза" в отношениях Польши и Украины

И без "незалежных" разберемся, в общем. Но поток честности на этом не иссяк: далее Парис рассказал о том, как украинские власти фальсифицируют историю и как притесняют поляков на Украине. "Они считают, что Варшава слабая, изолированная и нуждается в Украине. Неправда. Это Украина нуждается в Польше. Польша без Украины отлично справится", – поставил точку польский политик.

Вот так просто, в небольшой заочной словесной перепалке между польским политиком и бывшим польским премьером, а ныне еврочиновником родилась истина. А ведь Украина даже не напрашивалась на эту горькую правду. Хотя нет – все же напрашивалась. Павел Климкин, глава украинского МИД, на днях заявил, что миллион украинцев в Польше буквально спасают польскую экономику. Теперь выясняется, что в Варшаве с этим мнением, мягко говоря, не согласны. Но официальных комментариев пока не было. Зато не исключено, что последует очередной выпад Дональда Туска: он с высоты своего поста может разглядеть в ситуации "план Кремля" и снова разоблачить коварные планы польских элит.

С точки зрения простой статистики сложновато предположить, что именно украинцы поднимают с колен польскую экономику. Население Польши, по данным Всемирного банка за 2016 год, почти 38 млн человек, ВВП страны – около 470 млрд долларов. Украина: население – 45 млн, ВВП – 93 с небольшим млрд долларов за тот же 2016 год. При таком раскладе действительно непонятно, с какого потолка далеко идущие выводы Климкина.

Марш памяти жертв Волынской резни в Польше
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эксперт: Варшава решила, что с Киевом пора разобраться "по всей строгости"

А с безопасностью вопрос решить для Польши вообще не проблема: опыт строительства "стен" на границах есть, войска НАТО имеются, американские системы ПРО на подходе. Проблема только с поляками на Украине. Новый инцидент – подрыв автобуса с польскими туристами, причем не где-нибудь, а во Львовской области, которую молча и по умолчанию поляки считают своим историческим наследием. К счастью, никто не пострадал. Но в Варшаве уже назвали инцидент "очередным антипольским происшествием на территории Украины". Кажется, там мало верят в заявления Павла Климкина о сторонних провокациях и о том, что "кто-то настойчиво пытается рассорить" две страны. Тут "кто-то" не нужен, они и сами прекрасно справляются.

Украине придется рано или поздно принять тот факт, что Польша действительно без нее спокойно обойдется. И Венгрия, которая пообещала за реформу образования противостоять украинским инициативам в Брюсселе. И Евросоюз, кстати, тоже ничего не потеряет, если не приобретет Украину. И это только начало, как сказал российский сенатор Алексей Пушков. Киев тоже еще в самом начале – на первой из пяти стадий осознания неизбежного. Отрицание. Впереди еще гнев, торг, депрессия и лишь потом наступит принятие. Лучше поздно, чем никогда.

Автор Мария Меркулова, радио Sputnik

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