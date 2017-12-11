РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

Украина делится опытом: в Киеве решили развалить Россию

13:5611.12.2017
0450
© AFP 2017 / Sergey BobokУкраинские военные на русско-украинской границеУкраинские военные на русско-украинской границе
© AFP 2017 / Sergey Bobok
В Киеве хотят "раздробить Россию на части". Мысль, прямо скажем, не нова. Желающие раздробить, поглотить, уничтожить и т.д. находились и раньше. Чем это для них кончалось – известно.

"Не дождутся", ответил глава Чечни Рамзан Кадыров на призыв украинского чиновника Георгия Туки "раздробить Россию на части".

Замглавы украинского министерства по оккупированным территориям Георгий Тука
© Фото : Официальный веб-сайт Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины
Мнение: призывая раздробить РФ, Украина использует "пережеванную идеологию"
Ранее Тука продемонстрировал свою эмоциональную ущербность и незнание истории, заявив, что не понимает тезисов о "братских народах", "братской любви" и "прочих соплях о единых народах", поэтому отношения между Украиной и Россией "в первую очередь, должны быть прагматичными".

Чтобы сразу понять, что именно этот господин – вернее, пан – понимает под прагматизмом, стоит вспомнить, как называется его должность: "замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины".

Естественно, для человека, который видит на Украине оккупированные территории, Россия всегда будет врагом, что Тука и подтвердил, призвав "раздробить Россию на части".

Даже интересно, есть ли в Киеве хотя бы примерный, пусть фантастический и абсурдный план, как это можно сделать. Судя по тому, как разваливается их собственная страна, некоторый опыт в этом деле у нынешних украинских политиков есть. Но если там ввиду идеологической, языковой и культурной разобщенности, а также хаоса и разрухи, охвативших всю страну, это было, в принципе, нетрудно, то с Россией история совсем другая.

И если заявления о том, что Украина стоит у истоков цивилизации, хотя бы были свежи и забавны, то идея подпортить жизнь России – это повторение чужих мыслей. Ведь планы по развалу сначала СССР, а потом и России, мы уже не то что где-то слышали, но и ощущали на себе.

Депутаты от фракции БЮТ блокируют трибуну Верховной Рады
© РИА Новости / Сергей Старостенко
Перейти в фотобанк
Следите за руками. Как украинские депутаты дурят головы избирателям
Георгий Тука пошел дальше и заявил однажды, что для всех будет лучше, если Россия как государство вообще перестанет существовать. А заодно предложил установить на Украине диктатуру.

Кажется, политики рангом повыше используют замминистра для того, чтобы потом сказать: вы видите, вот кто предлагает безумные идеи, а мы-то что – мы ничего. А оправдываться, видимо, когда-то все-таки придется. ЕС от Киева все дальше – во всяком случае, видеть Украину в "семье европейских народов" уже не хотят Венгрия и Румыния, которым не понравился новый закон об образовании. А сами украинцы все чаще с ностальгией вспоминают былые времена. 

Например, 92% зрителей канала NewsOne проголосовали за возвращение к власти Виктора Януковича. Вопрос был сформулирован причудливо: "Если бы перед вами сейчас стоял выбор – выбрать прошлую преступную власть или нынешнюю, за кого бы вы проголосовали?" Интересно, что после "нынешней" – никакого эпитета, додумайте сами. Вот зрители и додумали: преступной оказалась та власть, которая пришла через "евромайдан".

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

Комментировать
Акценты
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена