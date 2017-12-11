Украина делится опытом: в Киеве решили развалить Россию

В Киеве хотят "раздробить Россию на части". Мысль, прямо скажем, не нова. Желающие раздробить, поглотить, уничтожить и т.д. находились и раньше. Чем это для них кончалось – известно.

"Не дождутся", ответил глава Чечни Рамзан Кадыров на призыв украинского чиновника Георгия Туки "раздробить Россию на части".

Ранее Тука продемонстрировал свою эмоциональную ущербность и незнание истории, заявив, что не понимает тезисов о "братских народах", "братской любви" и "прочих соплях о единых народах", поэтому отношения между Украиной и Россией "в первую очередь, должны быть прагматичными ".

Чтобы сразу понять, что именно этот господин – вернее, пан – понимает под прагматизмом, стоит вспомнить, как называется его должность: "замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины".

Естественно, для человека, который видит на Украине оккупированные территории, Россия всегда будет врагом, что Тука и подтвердил, призвав "раздробить Россию на части".

Даже интересно, есть ли в Киеве хотя бы примерный, пусть фантастический и абсурдный план, как это можно сделать. Судя по тому, как разваливается их собственная страна, некоторый опыт в этом деле у нынешних украинских политиков есть. Но если там ввиду идеологической, языковой и культурной разобщенности, а также хаоса и разрухи, охвативших всю страну, это было, в принципе, нетрудно, то с Россией история совсем другая.

И если заявления о том, что Украина стоит у истоков цивилизации, хотя бы были свежи и забавны, то идея подпортить жизнь России – это повторение чужих мыслей. Ведь планы по развалу сначала СССР, а потом и России, мы уже не то что где-то слышали, но и ощущали на себе.

Георгий Тука пошел дальше и заявил однажды, что для всех будет лучше, если Россия как государство вообще перестанет существовать. А заодно предложил установить на Украине диктатуру.

Кажется, политики рангом повыше используют замминистра для того, чтобы потом сказать: вы видите, вот кто предлагает безумные идеи, а мы-то что – мы ничего. А оправдываться, видимо, когда-то все-таки придется. ЕС от Киева все дальше – во всяком случае, видеть Украину в "семье европейских народов" уже не хотят Венгрия и Румыния, которым не понравился новый закон об образовании. А сами украинцы все чаще с ностальгией вспоминают былые времена.

Например, 92% зрителей канала NewsOne проголосовали за возвращение к власти Виктора Януковича. Вопрос был сформулирован причудливо: "Если бы перед вами сейчас стоял выбор – выбрать прошлую преступную власть или нынешнюю, за кого бы вы проголосовали?" Интересно, что после "нынешней" – никакого эпитета, додумайте сами. Вот зрители и додумали: преступной оказалась та власть, которая пришла через "евромайдан".

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.