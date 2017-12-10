Декоммунизация в желудке. Украинских военных хотят оставить без мяса

В ВСУ поняли, что разработанные при СССР нормы питания военнослужащих – это просто какой-то памятник расточительности. Так и тянутся руки его снести.

Министерство обороны Украины последовательно приближает армию к западным стандартам. В питании. Ну, так они говорят. Чиновники посчитали, что мясо – лишнее в рационе украинских военнослужащих. Особенно для тех, кто принимает участие в международных учениях или инструктаж проходит у иностранных специалистов. А для тех, кто в зоне так называемой АТО находится – и подавно. И предложили в пайках ВСУ заменить говядину, свинину и баранину с телятиной сухим молоком и простоквашей. Дескать, по калорийности практически то же самое.

Пока вопрос с изменением пайков еще дорабатывается, но учитывая аргументацию про перевод армии на натовские стандарты, вряд ли кабмин устоит перед соблазном утвердить эту идею. Эксперты, правда, уже раскритиковали замысел военных чиновников и подробно объяснили, что сухое молоко и простокваша не в состоянии заменить мясо. Но разве такие аргументы имеют значение, когда речь идет о прогрессивных реформах. Тем более что паек в том виде, в котором он существует сейчас, был разработан еще советскими учеными. Которые составляли его, исходя из интенсивности нагрузок и климатических условий места несения службы. В общем, наследие проклятого прошлого. Это ж прямое оскорбление воинам страны победившей гидности. Приблизительно такое же, как памятники Ленину на площадях украинских городов. Декоммунизация – так для всего, в том числе и для рациона военных. Хотя, вообще-то, одно дело памятники сносить, и совсем другое – сухое молоко вместо мяса жевать. Тут многие задумаются. Впрочем, украинским солдатам не привыкать к мясному самообеспечению , особенно в зоне так называемой АТО. Так что самое время пополнить свои знания об охоте тем, кто с ней еще не сталкивался. Потому что с таким рационом, который предлагают военные чиновники, солдаты долго не протянут. Точнее, очень даже протянут… ноги.

Автор Дарья Чередник, радио Sputnik

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