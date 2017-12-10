Каждому по норе. Жителям Эстонии предложили землю рыть

Что нужно, чтобы Эстония зажила спокойно и счастливо? Землю копать. В прямом смысле, лопатой. А в редкую минуту отдыха – поворачиваться лицом на Восток и бить челом. Ибо без России ничего бы у нас не двигалось, не летало и не стреляло.

Каких только комиссий не существует в парламенте Эстонии, дабы каждый парламентарий был пристроен к делу, сообразному его способностям и наклонностям. Существует среди прочих и комиссия по государственной обороне, у которой, судя по тому, что происходит в государстве, дел невпроворот. Иностранные военные базы на земле, военные самолеты союзников в небе, корабли НАТО в портах, киберполигоны и полигоны обычные, а еще бесконечные учения военных и полувоенных организаций, следующие одни за другими. А ведь еще надо ритуально восклицать, обернув лицо на восток, что во всем этом виновата Россия. Ибо без нее ничего бы у нас не двигалось, не стреляло и не ревело в небесах авиационными двигателями.

Крутятся, судя по всему, члены этой комиссии в поте лица, однако совсем недавно просто потрясли общественность желанием взвалить на свои натруженные плечи и еще один груз – заботу о защите населения Эстонии во время гражданских и военных кризисов. В советское время это называлось гражданской обороной, но после 1991 года о ней никто и не вспоминал. Пока не был создан образ нового врага, а затем образ этот был взращен до невероятных размеров. И теперь этого врага положено бояться. Вот от него и хотят нас теперь всех спасать, во всяком случае, именно так это и было сказано.

Сказано-сделано! И взвалили члены комиссии по государственной обороне эту ношу, и понесли, и понесли… Слова, много слов по поводу того, что "комплексный подход к государственной обороне – это самый большой вызов", и что необходима в этом деле некая "системная сознательность". Исходя из которой, каждый житель страны должен ощутить себя важным винтиком огромной государственной машины и, как говорят люди военные, "знать свой маневр". Возможно, этим бы все и закончилось, но тут слово взял бывший генерал, а ныне член парламента Антс Ланеотс, который с мечтательным видом произнес фразу о том, что в Эстонии необходимо по примеру Швейцарии построить убежища под каждым домом.

Сразу живо представилось, что всем живущим в стране выдали по лопате и отправили выполнять эту большую генеральскую мечту, обязав выкопать ну если не полноценное бомбоубежище, то хотя бы индивидуальную норку. И это, пожалуй, было бы самым лучшим выходом из создавшегося положения, ведь если вообразить, что под это весьма странное предложение будет создана государственная программа большого "дыркокопания", то весь наш государственный бюджет в ней и будет зарыт. А страна при этом будет напоминать, конечно, не Швейцарию, но швейцарский сыр – точно.

Но самое интересное и одновременно печальное – не в этом. Высказывание отставного генерала, а ныне парламентария – это некая квинтэссенция военного психоза, овладевшего некоторыми слоями эстонского общества. Готовясь к войне с Россией и даже пытаясь высчитать дату, когда она может начаться, эти люди исподволь создают ту цепочку случайностей, которые действительно могут спровоцировать военный конфликт. И если это произойдет, то никакие наспех вырытые на приусадебном участке или в подвале дома укрытия и норы не спасут ни бравых вояк, ни мирных жителей. Хотелось бы, чтобы кто-нибудь об этом задумался. Но пока звуки военных оркестров заглушают голос разума, эта робкая мечта тает.

Автор Владимир Барсегян, радио Sputnik, Эстония

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