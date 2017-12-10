Каждому по норе. Жителям Эстонии предложили землю рыть

Каких только комиссий не существует в парламенте Эстонии, дабы каждый парламентарий был пристроен к делу, сообразному его способностям и наклонностям. Существует среди прочих и комиссия по государственной обороне, у которой, судя по тому, что происходит в государстве, дел невпроворот. Иностранные военные базы на земле, военные самолеты союзников в небе, корабли НАТО в портах, киберполигоны и полигоны обычные, а еще бесконечные учения военных и полувоенных организаций, следующие одни за другими. А ведь еще надо ритуально восклицать, обернув лицо на восток, что во всем этом виновата Россия. Ибо без нее ничего бы у нас не двигалось, не стреляло и не ревело в небесах авиационными двигателями.
Сказано-сделано! И взвалили члены комиссии по государственной обороне эту ношу, и понесли, и понесли… Слова, много слов по поводу того, что "комплексный подход к государственной обороне – это самый большой вызов", и что необходима в этом деле некая "системная сознательность". Исходя из которой, каждый житель страны должен ощутить себя важным винтиком огромной государственной машины и, как говорят люди военные, "знать свой маневр". Возможно, этим бы все и закончилось, но тут слово взял бывший генерал, а ныне член парламента Антс Ланеотс, который с мечтательным видом произнес фразу о том, что в Эстонии необходимо по примеру Швейцарии построить убежища под каждым домом.
Но самое интересное и одновременно печальное – не в этом. Высказывание отставного генерала, а ныне парламентария – это некая квинтэссенция военного психоза, овладевшего некоторыми слоями эстонского общества. Готовясь к войне с Россией и даже пытаясь высчитать дату, когда она может начаться, эти люди исподволь создают ту цепочку случайностей, которые действительно могут спровоцировать военный конфликт. И если это произойдет, то никакие наспех вырытые на приусадебном участке или в подвале дома укрытия и норы не спасут ни бравых вояк, ни мирных жителей. Хотелось бы, чтобы кто-нибудь об этом задумался. Но пока звуки военных оркестров заглушают голос разума, эта робкая мечта тает.
Автор Владимир Барсегян, радио Sputnik, Эстония
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