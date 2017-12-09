После "обидно" стало "стыдно". Прибалтийская статистика пьянства

Мы в Прибалтике очень гордимся тем, что мы не пьяницы, как сами понимаете кто. Это ощущение уже само по себе пьянит. Если не лезть в статистику, конечно. А вот она к нам лезет.

Никогда не смотрите на статистику. Если, по крайней мере, хотите хоть в чем-то быть уверенными. Если не хотите заново перекладывать чужие плиты мировоззрения, которые вы где-то услышали, где-то заметили, и не заметили, как стали считать их своими. Имейте в виду, полезете в статистику – придется трезветь, думать и перекладывать, в общем работать. В сухих цифрах, конечно, много всего, но только там без праздника, там не нальют.

А речь пойдет как раз именно о выпитом. Мы в Прибалтике, например, очень гордимся тем, что мы не пьяницы, как русские. Это ощущение уже само по себе пьянит. Если не лезть в статистику, конечно. А вот она к нам лезет. Европейцы тут подсчитали, кто сколько в каких странах тратит на алкоголь. На первом месте оказалась увы… Эстония. На втором, внимание – Латвия. Надо говорить, кто на третьем или сами?

И как-то обидно стало. Но у нас с собой было. Сели мы тут – три сестрицы, открыли, хлопнули от обиды. Ну что мы, самые пьяницы, что ли? Да быть такого не может. Да и не пили мы особо – да там на донышке было всего. Но статистика эта европейская смотрит на нас трезво с отвращением. И под взглядами этими пошло как-то не туда – вместо ожидаемого душевного подъема после "обидно" стало "стыдно". Повторный круг эту ситуацию только усугубил. Находиться в этом состоянии неприятно, поэтому надо как-то реагировать, как-то цифры перетрактовать, чтобы чувство это краснощекое ушло.

Пытались было затянуть извечное про "ложь и статистику". Не подходит – данные продаж. Всмотрелись, вчитались – а там про выпитое не написано, только про купленное. Другое дело, девочки. Ну, купили больше всех. И понятно, почему – чтобы было. Но купили – не значит выпили. Нету тут прямой связи, говорим. Только эти европейцы, зануды, язвенники, говорят – есть. Вы, говорят, зачем столько покупаете, а? Ну вот зачем столько-то, ну вот куда столько-то, как не в себя? Не знают и не понимают они тревоги, знакомой нам с юности – "а вдруг не хватит".

Потом кто-то сообразил, мол, давайте в цены упремся. У нас алкоголь дорогой – вот и выходит, что много. Правда, в Европе он еще дороже. Не подходит. А у нас зарплаты меньше – вот в чем дело! Зарабатываем мало, а пьем наравне со всеми, тосты из приличия не пропускаем. Но европейцы в Балканы тычат – там зарплаты еще меньше, адреналина в людях побольше, но столько на "чтоб было" и там не тратят. И когда поняли, что кто-то все-таки виноват, то сразу возникла и трезвая мысль: а это нам русские статистику портят, а их у нас в республиках навалом.

Покрутили мысль вправо-влево, вроде все сходится. За это и выпили. Ну и вроде как чувство стыда ушло. На смену ему пришло привычное чувство гнева на тяжелое наследие прошлого. Из-за него перед европейцами краснеют лица и белеют костяшки пальцев. Такая вот прибалтийская статистика.

Автор Петр Малеев, радио Sputnik, Прибалтика

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