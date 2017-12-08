Ее отставку в Польше приняли так же естественно и равнодушно, как и ее назначение. Хотя тогда даже в ее партии многие друг у друга интересовались: а кто это? Некоторые, кстати, не поняли этого до сих пор.
Ярослав Хитромудрый, или Как в Польше сменили Шидло на мыло
Возможно, в Польше тоже в курсе, что коней на переправе не меняют. Но то ли власти решили, что лошадь – это все-таки не конь. То ли подумали, что уже приехали. Как бы то ни было, им править еще полсрока, но теперь с другим премьером. Формально Беата Шидло ушла как бы сама. Но особо ее никто не уговаривал. Приняли отставку так же естественно и равнодушно, как и ее назначение. Хотя тогда даже в самой партии многие друг у друга интересовались: а кто это? Некоторые, кстати, не поняли этого до сих пор. Но все знают главное – без Ярослава Качиньского она и шагу не ступит. Ни в кабинет, ни из него. А коль так, то на все божья воля.
Хотя официально так его еще никто не называл. Но лидер правящей партии, "серый кардинал", брат-близнец, он здесь – все. Высший разум. Или даже иной. Парламентская республика – это когда главный – премьер. Президентский формат не требует уточнений. Парламентско-президентская смесь предполагает пропорции и варианты. А здесь ни того, ни другого. В Польше Качиньская форма правления. Беата Шидло вписывалась в нее идеально. Собственно, он и воспитывал ее для себя. И ведь два года служила верой и правдой. В смысле, "Правом и справедливостью". Так называется их "ум, честь и совесть". Точнее то, что их подменяет.
Не сказать, чтобы Шидло оставила заметный след. Даже все знающие поисковики о ее премьерстве не пишут ничего, кроме даты начала и конца. Но и у нее случались откровения. Она едва ли не первым своим решением приказала убрать из зала заседаний правительства флаги Евросоюза. Да и потом, заведенная Качиньским, достаточно успешно и прямолинейно шла на таран с ЕС. Откровенно дерзила, а иной раз хамила самой Меркель. Макрона и вовсе на место поставила, стоило ему упрекнуть Варшаву в отступлении от демократических норм и правил европейского общежития.
"Я рекомендую президенту Франции позаботиться о делах своей собственной страны. Это, возможно, поможет ему добиться тех же экономических результатов и того же уровня безопасности для граждан, что и в Польше", –сказала она как-то новичку большой политики. Впрочем, ее отставка – это и есть доказательство того, что равняться на "успехи" Польши Макрону как раз и не стоит. Успешного премьера не меняют. Хотя в их случае, похоже, меняют Шидло на мыло.
Министр финансов и развития Матеуш Моравецкий в должности председателя правительства – это, конечно, лучше, чем глава МИД Витольд Ващиковский или, того хлеще, министр обороны Антоний Мачеревич. Интеллигент, образован и совсем не русофоб. В прошлом банкир – он, как о нем говорят, скорее технократ, чем политик. Проблема в том, что и не ему решать. Качиньский вынужден провести, как они это назвали, "реконструкцию кабмина", поскольку при всей своей вздорности все-таки не глупый человек. Понимает, что Шидло себя исчерпала.
Хотя мудрым его тоже не назовешь. Скорее, это Ярослав Хитромудрый. Ведь мог же и сам стать премьером. Но нет. Знает: дело кучера – менять коней, а не взваливать на себя этот хомут. Иначе поменяют кучера.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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