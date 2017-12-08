Канцлер и староста, или "Они, если честно, не пара, не пара, не пара"

Красавица и чудовище. Ромео и Джульетта. Том и Джерри. Дельфин и русалка. Еще чуть-чуть и немцы дополнят этот художественный ряд единства противоположностей своим сочетанием. Канцлер и староста. С жанром разберутся по ходу пьесы. Сказка ли это со счастливым концом, трагедия шекспировских страстей, мультфильм для взрослых или просто песня про то, как встретились, чтобы понять, что никак. Как бы то ни было, староста на их язык переводится как Шульц. А Меркель так и вовсе из канцлеров не переводится. И, судя по всему, еще какое-то время не переведется.
Меркель не привыкать – не первый раз замужем. С Шульцем сложнее. У него маленький рейтинг и большие амбиции. При этом ничего подобного у него в жизни еще не было. Поэтому для начала ему полезно вступить в союз с более опытной женщиной, которая только за это и научит, и многое ему простит. И неловкость, и даже конфуз. Хотя в политике сам – далеко не мальчик. И уже показал, что в этом деле тоже кое-что понимает. Больше, конечно, в теории. Предложил, например, превратить Евросоюз в "Соединенные штаты Европы". С конституционным соглашением, федеративным делением. А тех, кто будет против, сказал, "вычеркиваем".
А Шульц – староста. И это как в песне: "Капитан! Никогда ты не будешь майором". Во всяком случае, пока "майором" у них – канцлерин. Но их альянсу, похоже, быть. Даже если оба считают его мезальянсом. И если им суждено быть вместе, то и уйдут они в один день. Кстати, суд Саксонии не нашел состава преступления в продаже сувенирных "мини-виселиц" для Меркель. Решил, что это не угроза, а "символическое пожелание политической смерти". Так что производители этой веселой рождественской продукции могут расширить свой ассортимент. И если под одной петлей у них значится: "здесь будет Ангела "Мамочка" Меркель", то под еще одной вполне может появиться надпись: "здесь будет Мартин "тот еще" Шульц".
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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