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Канцлер и староста, или "Они, если честно, не пара, не пара, не пара"

16:5308.12.2017
(обновлено: 17:30 08.12.2017)
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© РИА Новости / Николай ФиляковПерейти в фотобанкПосетители ресторана смотрят трансляцию телевизионных дебатов Ангелы Меркель и Мартина ШульцаПосетители ресторана смотрят трансляцию телевизионных дебатов Ангелы Меркель и Мартина Шульца
© РИА Новости / Николай Филяков
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Сейчас про них говорят, что стерпится-слюбится. Хотят того Шульц с Меркель или нет. По крайней мере, он как порядочный человек после вчерашнего должен предложить ей руку и мандат.

Красавица и чудовище. Ромео и Джульетта. Том и Джерри. Дельфин и русалка. Еще чуть-чуть и немцы дополнят этот художественный ряд единства противоположностей своим сочетанием. Канцлер и староста. С жанром разберутся по ходу пьесы. Сказка ли это со счастливым концом, трагедия шекспировских страстей, мультфильм для взрослых или просто песня про то, как встретились, чтобы понять, что никак. Как бы то ни было, староста на их язык переводится как Шульц. А Меркель так и вовсе из канцлеров не переводится. И, судя по всему, еще какое-то время не переведется.  

Канцлер Германии Ангела Меркель и Мартин Шульц. Февраль 2017 года
© AP Photo / Yves Logghe, file
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Хотя Ангела и Мартин – подходят друг другу они, как пюре с карбонара. Ангела и Мартин – они, если честно, не пара, не пара, не пара. Но сейчас и про них говорят, что стерпится-слюбится. По крайней мере, Шульц как порядочный человек после вчерашнего должен предложить ей руку и мандат. И не только свой, но и всех социал-демократов, прошедших в бундестаг. Накануне съезд СДПГ переизбрал его своим лидером и благословил на официальные коалиционные переговоры с ХДС/ХСС. Так что хотят они того с Меркель или нет, но теперь им смотреть друг на друга совсем иными глазами. А не как неделю назад на сватовстве у Штайнмайера.  

Меркель не привыкать – не первый раз замужем. С Шульцем сложнее. У него маленький рейтинг и большие амбиции. При этом ничего подобного у него в жизни еще не было. Поэтому для начала ему полезно вступить в союз с более опытной женщиной, которая только за это и научит, и многое ему простит. И неловкость, и даже конфуз. Хотя в политике сам – далеко не мальчик. И уже показал, что в этом деле тоже кое-что понимает. Больше, конечно, в теории. Предложил, например, превратить Евросоюз в "Соединенные штаты Европы". С конституционным соглашением, федеративным делением. А тех, кто будет против, сказал, "вычеркиваем".  

Ангела Меркель во время заседания парламентского блока ХДС/ХСС в бундестаге. 20 ноября 2017
© REUTERS / Axel Schmidt
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Хорошо, что не "убиваем". Поскольку мысль настолько же свежая, насколько и память о Наполеоне. Правда, тот, когда первым формулировал что-то такое про СШЕ, уже был на Святой Елене. Впрочем, и Шульц в этом смысле недалеко ушел. Ангела – она же где-то тоже святая. Другое дело, с Бонапарта повелось, что тот, кто предлагает Европе штаты, плохо заканчивает. Из последних – Олланд. А до него экс-премьер Италии Ренци. Макрон тоже сторонник этой идеи. Но, во-первых, он еще молод и у него, как минимум, несколько лет, чтобы передумать. Во-вторых, все-таки президент.  

А Шульц – староста. И это как в песне: "Капитан! Никогда ты не будешь майором". Во всяком случае, пока "майором" у них – канцлерин. Но их альянсу, похоже, быть. Даже если оба считают его мезальянсом. И если им суждено быть вместе, то и уйдут они в один день. Кстати, суд Саксонии не нашел состава преступления в продаже сувенирных "мини-виселиц" для Меркель. Решил, что это не угроза, а "символическое пожелание политической смерти". Так что производители этой веселой рождественской продукции могут расширить свой ассортимент. И если под одной петлей у них значится: "здесь будет Ангела "Мамочка" Меркель", то под еще одной вполне может появиться надпись: "здесь будет Мартин "тот еще" Шульц".

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik 

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