То француз, то датчанин… Кто спасет Эстонию от "коварного соседа"

Событий в крошечном эстонском городке Тапа немного. Бампером на столб кто наедет – на весь город разговоров. И вдруг – танки, БМП, бронетранспортеры!.. Очень симпатичные, французские. Защитники! От кого? Да от скуки.

В начале декабря на большой базе Сил обороны Эстонии в небольшом городе Тапа гремела музыка военных оркестров. Солдаты печатали шаг, дамы смахивали платочками слезы умиления. Представители французского контингента, закончив миссию по сдерживанию "коварного восточного соседа", покидали холодную балтийскую страну. Глава эстонского Минобороны Юри Луйк и командующий Силами обороны генерал Рихо Террас вручили всем "миссионерам" по медали, каждому пожали руку и произнесли прочувствованные слова об их неоценимом вкладе в оборону Эстонии. Потом, наверное, был банкет с множеством разнообразных вкусностей…

© AP Photo F-16 низко полетел: осень. НАТО учится в Эстонии летать по-новому Триста французов с танками Leclerc, боевыми машинами пехоты VBCI и бронетранспортерами VAB входили в батальонную тактическую группу НАТО под общим руководством представителей Вооруженных сил Соединенного Королевства. Ее численность составляет 1200 человек – вместе с военнослужащими из Великобритании и Дании. Именно датчане и сменят в Тапе французских военных.





Эксперты уверены, что размещение все новых солдат НАТО в Эстонии – это часть плана по расширению военной инфраструктуры в странах Восточной Европы. Создавая разветвленную сеть командно-штабных структур, пунктов управления и хранилищ военной техники, командование альянса обеспечивает возможности мобилизации значительного количества войск и их оперативного развертывания. А кроме того, перебрасывая в Восточную Европу экспедиционные и штурмовые подразделения, а затем заменяя их другими воинскими частями – отрабатывает возможности быстрого наращивания контингента НАТО. Причем ударными, а не оборонительными силами.









Еще один пример милитаризации Эстонии – договор с США, который создает льготные условия пребывания американских военнослужащих в стране. Для них, в частности, предусмотрены налоговые льготы и скидки в магазинах и даже гарантирован иммунитет от уголовного преследования на случай конфликтов с местным законодательством. Напомню, что у стран Балтии есть договоренность с США о предоставлении им в длительное пользование своих объектов (важнейшие эстонские в их числе – авиабаза в Эмари и центральный полигон в Тапе), а также о перемещении на их территорию подразделений американских сухопутных войск, самолетов и кораблей. В дальнейшем список объектов и пунктов может быть расширен – все зависит исключительно от желания и потребностей Пентагона.





Автор Владимир Барсегян, радио Sputnik, Эстония