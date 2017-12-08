"Гуманитарная блокада" Донбасса со стороны ООН: зачем и почему?

Участники митинга в Донецке, который прошел в День ООН. Собравшиеся обратились к представителям ООН с требованием: активно фиксировать нарушения в результате обстрелов со стороны украинских силовиков

Участники митинга в Донецке, который прошел в День ООН. Собравшиеся обратились к представителям ООН с требованием: активно фиксировать нарушения в результате обстрелов со стороны украинских силовиков

Эксперты говорят, что ООН никогда до этого столь категорично не отказывалась помогать продовольствием региону с гуманитарным кризисом. Международные чиновники говорят, что причина простая – нехватка средств. Вот именно на Донбасс и не хватает.

Представитель Всемирной продовольственной программы ООН заявил, что эта структура прекратит с марта оказывать помощь восточным регионам Украины из-за нехватки денег. "Наш уровень финансирования в последнее время сильно упал", – посетовал он.

Известно, что ооновские структуры давно уже не самостоятельны в своих решениях. Кто-то на них надавил. И понятно, что это решение по Донбассу – политическое. И кто надавил, понятно – Запад. Даже не просто "Запад", а США. Зачем Вашингтону душить Донбасс? Поставить на колени? Возможно. Но, думается, главное в другом – Донбасс должен согласиться на размещение миротворцев. Причем на условиях, которые для США будут если не выгодны, то приемлемы. Эта тема – в повестке дня представителей России и США. Сейчас обсуждаются дата и место очередной встречи помощника президента РФ Владислава Суркова со спецпредставителем Госдепа США по Украине Куртом Волкером.

Этот тот самый Волкер, который неоднократно заявлял о необходимости поставок США Украине летального оружия. Его даже одернули из Вашингтона. Дескать, фанаберия Волкера не полностью отражает мнение Трампа.

Эксперты говорят, что ООН никогда до этого столь категорично не отказывалась помогать продовольствием региону с гуманитарным кризисом, мотивируя это нехваткой средств.

Никогда не говори "никогда"! Тем более, когда дело касается денег. Из последних примеров. 14 декабря в Париже пройдет заседание президентского комитета ПАСЕ, на которое специально приглашена российская делегация. Почему вдруг в организации засуетились? Да потому что наша делегация отказывается работать в ПАСЕ с ограничениями и не направила заявку на подтверждение своих полномочий. А еще ранее из Москвы прозвучало грозное известие, что Россия приостанавливает выплату части своего взноса в Совет Европы.

И вот это-то самое главное! И вот именно из-за этого руководство ПАСЕ так жаждет поговорить с нашими депутатами в Париже. Потому что генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд уже жалуется, что из-за решения Москвы не платить "мы должны реструктурировать организацию, сократить персонал на 10%". Кошмар!

И если бы не наш отказ, то антироссийская вакханалия в ПАСЕ продолжалась бы и дальше. Но мы – правда, с опозданием, но лучше поздно, чем никогда – прозрели: в Парламентской ассамблее нас поливают грязью и лишают полномочий за наши же деньги!

Или вот решение МОК по России. Отстранить, нейтральный флаг и прочее. Оно и понятно, что это оглашал Томас Бах. Но вот среди пунктов и пунктиков вкрался совсем неспортивный – но он-то и есть самый главный! Олимпийский комитет России должен возместить расходы, которые МОК понес во время расследований. Сумма – примерно 15 млн долларов. Дескать, мы вас расследовали – вы и платите за наши расследования. А почему главный пункт? Бах – глава МОК, должен вроде бы обсуждать темы спорта и Олимпиады. Ан нет! Бах – это плоть от плоти и кровь от крови спортивный функционер. А поэтому главное – деньги! Бах стыдливо запрятал этот пункт в середину своего обвинительного вердикта. Напрасно! Те, кто хоть что-нибудь понимает в функционировании всех тех структур, которыми опутаны собственно сами спортсмены, понимают: не в деньгах счастье, а в их количестве. Отстранили – и заплатите! Как в ПАСЕ: мы будем на вас всех собак вешать и поливать помоями – а вы терпите! И главное – платите!

То же самое и с гуманитарной помощью. Потом выяснится, что американцы пригрозили, например, не финансировать какие-то другие дорогостоящие проекты чиновников ООН или еще что-то. Понятно, конечно. Все люди-человеки, жить надо, детишек кормить, жене и теще подарки дарить…

Впрочем, и на этот раз просчитались. Кстати, уже декабрь, а ООН выполнила годовой объем гуманитарной помощи для Донбасса не более чем на 20%. А настоящую гуманитарную помощь Донбассу осуществляет Москва. В конце ноября на территорию региона была отправлена 71-я автоколонна с помощью.

Но подождите немного, годика три. И на Западе заявят, что Донбасс выжил только благодаря Западу. Ну как недавно Пентагон заявил, что это американцы выиграли войну в Сирии. Перефразируя мудрого чеширского кота, можно сказать: неважно, что ты делаешь — важно, как ты об этом расскажешь другим…

Примечание: Про 20% привезенной ООН помощи в Донбасс рассказал мне в эфире член Комитета Совета Федерации по международным делам (сенатор от Крыма) Сергей Цеков.

Автор Владимир Филиппов, радио Sputnik

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