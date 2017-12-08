Олимпиада-2018: "наказав" Россию, американцы могут наказать себя

Корейцев жалко. Готовились-готовились к Олимпиаде, а кто приедет – непонятно. Российскую сборную не пускают. Американцы боятся. Говорят, опасно на полуострове. А кто ситуацию там довел до этого? Вот теперь за дурной головой и ногам покоя нет.

Нет никаких сомнений, что главный политический бенефициар запрета на участие российской сборной в предстоящих Играх в Южной Корее расположен, что называется, за океаном. Ставка была высока и она сработала. На издержки никто внимания в таких случаях не обращает, насколько бы они ни были колоссальными. А они, увы, таковыми были – окончательное превращение спорта в инструмент политики и уничтожение самого духа олимпизма. Цель, впрочем, в известном смысле достигнута: Россию как бы наказали. Но не за допинг, которым грешат все страны, а за самостоятельную внешнюю политику. Но – парадокс – американцы имеют все шансы наказать и себя, тем самым, по сути, уравняв положение двух конкурентов. Двух ключевых игроков.

Олимпийская сборная США может отказаться от участия в Олимпиаде. Такую возможность не исключила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс. Официального решения на сей счет нет. Но тема точно обсуждается, причем весьма бурно. Вашингтон, оказывается, беспокоит ситуация с безопасностью на Корейском полуострове. А главный приоритет для местного начальства, как оно не перестает подчеркивать – безопасность американских граждан. Разумеется, чиновники винят в рисках Северную Корею. Но как-то совершенно забывают о собственной ответственности. И по большому счету – за безопасность в регионе, а, возможно, и во всем мире, и по малому – за собственных атлетов, которые могут пропустить Олимпиаду со всеми вытекающими для них последствиями. Ведь это именно США упорно проводят совместные с Южной Кореей учения, на которые Пхеньян реагирует крайне болезненно и не так чтобы очень уж предсказуемо. И это именно Вашингтон не хочет садиться за стол переговоров, жонглируя угрозами и санкциями как единственными аргументами "решения проблемы".

Впрочем, теперь на переговоры уже не настроена и КНДР. Момент упущен. И упущен Вашингтоном. Теперь Пхеньян заявляет о том, что война практически неминуема и это лишь вопрос времени, а диалог возможен только при условии признания американской стороной Северной Кореи как ядерной державы. США, разумеется, сделать этого не могут. Как в известном фильме: "На это я пойтить не могу!". В результате, если американские атлеты не поедут в Пхенчхан, то винить им будет нужно не только злодея Ким Чем Ына, но и собственное политическое руководство. Вот уж накажут, так накажут. Причем тех, кто может в отсутствие России сорвать главный олимпийский куш.

Автор Илья Харламов, радио Sputnik

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