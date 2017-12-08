Туда и дорога. В Киеве рады, что венгры покидают Украину

Этнические венгры массово покидают Закарпатскую область, рассказал глава МИД Украины Павел Климкин. Не объяснил только, почему его это радует.

Нет человека – нет проблемы. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рад тому, что население его страны убыло за счет венгров.

Об этом он написал в Twitter после встречи с венгерским коллегой Петером Сиярто.

"Приятный разговор с венгерским коллегой Петером Сиярто. Этнических венгров в Закарпатье уже не 150 тысяч и даже не 100 тысяч. Люди покидают регион. Наша общая задача с Венгрией – поддержать общины", — написал Климкин в Twitter

Любой нормальный политик на месте Климкина, наверное, если и не расстроился бы, то хотя бы задумался. Если представители какой-то группы стремятся уехать из страны, значит, им там плохо. И ни для кого не секрет, почему. В Будапеште не раз выражали крайнее неудовольствие украинским законом об образовании, который ущемляет права нацменьшинств. Петер Сиярто напомнил об этом и на той встрече. Но этими претензиями не ограничился и напомнил, что на Украине "происходили антивенгерские демонстрации, <…> с надругательствами над национальными символами и скандированием антивенгерских лозунгов".

Вероятно, заявление Климкина объясняется тем, что он просто рад за украинских венгров, которые, покинув родные места, спасли себя от преследований. Ведь, кажется, сейчас единственный способ спастись от агрессии со стороны украинских националистов – это уехать.

И если пан Климкин разделяет такие взгляды, для него отъезд "чуждых элементов", конечно, должен быть приятным.

К тому же, чем меньше в Закарпатье венгров, тем стабильнее должен быть регион, ведь тогда некому будет хотеть автономии. Кажется, именно такая логика у Киева. И это еще в лучшем случае – с Донбассом обошлись куда более жестко: несогласных предпочли не выселять, а убивать.

Так что, может, пусть Павел Климкин себе радуется, а венгры, в самом деле, уезжают туда, где им действительно рады.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik