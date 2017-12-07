Следите за руками. Как украинские депутаты дурят головы избирателям

Борьба с вымышленными проблемами – отличный способ создавать видимость бурной деятельности. Сейчас, оказывается, главной головной болью украинских депутатов является наказание за непризнание российской агрессии. Сами они пока так и не решились зафиксировать ее на бумаге и даже торговое сотрудничество с Россией не свернули, хоть и порядочно сократили. А вот уголовное наказание за отрицание российской агрессии ввести готовы.
Дескать, "революция гидности" оплачена кровью, и любой, кто посмеет усомниться в ее справедливости, должен сидеть в тюрьме. Это же должно коснуться и средств массовой информации, в чьих эфирах или публикациях будут обнаружены хотя бы намеки на осуждение или порицание событий на Майдане Незалежности. Судя по всему, господин Шкиряк таким образом решил оправдать и действия радикалов у здания телеканала NewsOne, и бездействие правоохранителей. Но если эта идея будет принята к рассмотрению, то любому инакомыслию будет положен конец. Хотя его и так на Украине уже практически не осталось. А те, кто еще в состоянии думать и оценивать происходящее в стране самостоятельно, предпочитают об этом помалкивать. Ведь кролик был очень умным, и поэтому никто не узнал, о чем он подумал.
Автор Дарья Чередник, радио Sputnik
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