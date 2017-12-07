Следите за руками. Как украинские депутаты дурят головы избирателям

Многомиллиардные долги, упадок экономики, гражданская война в Донбассе. Судя по всему, все эти проблемы предстоит решать уже следующей власти Украины. У нынешних политиков своих дел по горло. Мифических.

Борьба с вымышленными проблемами – отличный способ создавать видимость бурной деятельности. Сейчас, оказывается, главной головной болью украинских депутатов является наказание за непризнание российской агрессии. Сами они пока так и не решились зафиксировать ее на бумаге и даже торговое сотрудничество с Россией не свернули, хоть и порядочно сократили. А вот уголовное наказание за отрицание российской агрессии ввести готовы.

Законопроект, разработанный группой народных избранников, сразу после его регистрации был передан на рассмотрение Верховной рады. Депутаты предлагают за публичное отрицание "российской агрессии против Украины" либо штрафовать, либо, если будут случатся рецидивы, сажать в тюрьму на срок до пяти лет. Даже уголовный кодекс ради новой статьи готовы переписать. Но это еще не все. Советник главы МВД Зорян Шкиряк предлагает отдавать под суд всякого, кто позволит себе оскорбление или порицание Майдана

Дескать, "революция гидности" оплачена кровью, и любой, кто посмеет усомниться в ее справедливости, должен сидеть в тюрьме. Это же должно коснуться и средств массовой информации, в чьих эфирах или публикациях будут обнаружены хотя бы намеки на осуждение или порицание событий на Майдане Незалежности. Судя по всему, господин Шкиряк таким образом решил оправдать и действия радикалов у здания телеканала NewsOne, и бездействие правоохранителей. Но если эта идея будет принята к рассмотрению, то любому инакомыслию будет положен конец. Хотя его и так на Украине уже практически не осталось. А те, кто еще в состоянии думать и оценивать происходящее в стране самостоятельно, предпочитают об этом помалкивать. Ведь кролик был очень умным, и поэтому никто не узнал, о чем он подумал.

Автор Дарья Чередник, радио Sputnik

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