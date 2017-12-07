Широко растиражированная новость о планах Сеула относительно лидера КНДР – это, конечно, скандал. С другой стороны, раз уж Сеул строит свои убойные планы на весь следующий год, значит, война в эти планы пока не входит. Ну, хоть так.

Статья "расхода". Сеул вписал в бюджет ликвидацию Ким Чен Ына Your browser does not support HTML5 audio

Они прописали убийство. Это, конечно, не новость. То, что его хотят убрать, известно даже из кино. В голливудской версии под названием "Интервью" с ним расправляются легко и непринужденно. Но то, что в жизни за его голову дадут так мало, даже он не ожидал. "Вот это – новость", – возмутился Ким Чен Ын, пожалуй, больше, чем от угрозы эту голову потерять. На оснащение и подготовку спецотряда для его ликвидации Южная Корея заложила в бюджет следующего года всего 310 тысяч долларов. "Всего" – это потому, что сам Ким не сомневается: если что, он обойдется им гораздо дороже.

В подразделение войдет тысяча бойцов, задача которых в случае войны – найти и уничтожить. В каком-то смысле это обнадеживает. Если Сеул строит свои убойные планы на весь следующий год, причем с продолжением финансирования и после, значит – война в эти планы пока не входит. Тем не менее, понятно, коль появляется статья таких расходов – в расход должны пойти не только деньги. Другой вопрос, что могли бы это и не афишировать. Все-таки подобные операции принято считать тайными. Как минимум потому, что с морально-этической точки зрения они как-то не комильфо.

К тому же Ким – не террорист какой-нибудь, как бы Трамп его ни склонял, а международно признанный лидер государства. Но, видимо, для того, в том числе, и огласка, чтобы провести параллель. Они не скрывают, что готовят диверсантов по программе того самого спецназа США, который "упаковал" бен Ладена. Правда, чтобы повторить тот результат, им надо, чтобы объект поселился в Пакистане и чтобы его непременно кто-нибудь сдал. Опять же, был у американских "коммандос" и менее удачный опыт. Саддама Хуссейна они прикончить так и не смогли. Пришлось сначала прикончить Ирак.

Собственно, КНДР сейчас предлагают такие же варианты. Или ликвидация вождя, а потом страны. Или наоборот. Потому и твердят в Сеуле на всех углах про "отряд убийц", что чего теперь-то стесняться. Если уже самые крупные в истории учения с ВВС США, больше похожие на пристрелку, если уже удары по полигонам на границе с Севером. Кстати, полвека назад Юг тоже пытался перейти на личность. В1968 году 31 преступнику пообещали помилование за убийство Ким Ир Сена. Группа прошла жесточайшие тренировки и, в конце концов, на резиновых лодках отправилась на дело.

На полпути киллеров вернули обратно. Подумали, что покушение прервет разрядку между США и СССР. В 1971 боевики восстали, перебили инструкторов и пошли на Сеул. Попав в окружение армии, взорвали себя гранатами. Об этой истории в Южной Корее даже фильм сняли. "Сильмидо". Конечно, комедия Голливуда о том, как расправляются с Ким Чен Ыном, здесь нравится больше. Но, как говорят в Пхеньяне, если отправите еще одну такую группу, то снимать о ней у вас уже будет некому. И показывать тоже.

Между прочим, полпред США в ООН Никки Хейли допустила, что Штаты могут отказаться от участия в Олимпиаде по соображениям безопасности. Как говорится, вот тебе раз. Теперь-то им чего бояться. МОК с WADA сделали для них все. Но не везде. Вашингтону их и на КНДР следовало натравить. Во-первых, они любую заразу найдут даже там, где ее нет. Во-вторых, они не хуже спецназа знают, как дисквалифицировать пожизненно.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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