Госдеп создал оперативную группу по отслеживанию реакции на решение президента США по Священному городу. Хотя следить за ней – что наблюдать зарождение урагана. Видишь, но сделать ничего не можешь.

Время пришло. Соберет ли Трамп брошенные в него камни Your browser does not support HTML5 audio

Мировое сообщество осуждает и опасается, что это может слишком плохо кончиться. Последний раз таким единодушным оно было чуть больше недели назад. Ким Чен Ын тогда запустил свою очередную ракету. Самую мощную из всех. Но сейчас Совбез ООН назначили совсем не по его душу. А очень даже наоборот. А у самого Кима со вчерашнего вечера как раз появилось гораздо больше поклонников. По крайней мере, в исламских странах.

Это же и им Дональд Трамп сказал, что "время пришло". Не уточнил, какое. Время собирать или все-таки разбрасывать камни. Вроде бы как они в него уже полетели. Но зато теперь у него есть строительный материал, чтобы возвести себе в США триумфальную арку. Вот и конгресс мог бы и впредь просто не замечать очередной проект постановления об импичменте. Лежит да лежит, есть-пить – не просит. Но на Капитолийском холме именно сейчас решили его показательно и поощрительно заблокировать. Причем и демократы тоже. А это значит, президент, наконец, и им угодил.

Может, и не только тем, что признал-таки столицей Израиля Иерусалим. Скорее, они тоже чувствуют, что сейчас начнется. И потому предпочитают, сидя на берегу, тихонько ждать, когда мимо них проплывет труп их врага. Против него восстали все. Арабские партнеры, европейские союзники, американские соседи, англосаксонские родственники. Короли, эмиры, президенты, премьеры, папа римский. Ни одного доброго слова. Разве что от Нетаньяху. И тот особо не расшаркивался. Он-то давно знает, где у него что.

Да, теперь их двое. Но у Трампа все-таки столица – Вашингтон. И он там может себе позволить в том числе и такую смелость – перенести посольство из благополучного Тель-Авива в раздираемый Иерусалим. А то, что есть вещи, которые не переносятся, ему, вероятно, объяснить не сумели. Как не втолковали ему и то, что в этих, к слову сказать, палестинах, когда переезжает посольство, оно переезжает мирный процесс. Госдеп, молча, создал оперативную группу по отслеживанию реакции на решение президента США по Священному городу.

Хотя следить за ней – что наблюдать зарождение урагана. Видишь, знаешь, что будет страшно, но сделать ничего не можешь. Только эвакуироваться. Но они так поступают всякий раз, когда жизнь американцев за рубежом может оказаться в опасности. Однако теперь за всеми не уследишь. Их полтора миллиарда. Мусульман. И каждый чувствует себя оскорбленным Соединенными Штатами. И это далеко не везде мирный протест. Даже дружественное ополчение Ирака грозит Вашингтону ответными мерами. А сколько их таких и угрожать не станут – сразу за оружие возьмутся. И это будет совсем не только оружие пролетариата и первой интифады.

Кстати, одна из трактовок той самой библейской мудрости о времени и о камнях в том и заключается, что у каждого мгновенья – свой черед. И любой поступок должен созреть, иметь веские причины и условия. В противном случае тому, кто захочет собрать камни, еще надо суметь от них увернуться. И отнюдь не в философском смысле этого слова.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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