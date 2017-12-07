Сквозь километры и разногласия. Российская скорая спасла больного в Швеции

Что в Стокгольме делает неотложка из Санкт-Петербурга? Конечно, вмешивается в шведское здравоохранение. То есть спасает людей.

В Стокгольме была замечена машина с российскими номерами, которая с шумом ворвалась в шведское, а позже и в международное информационное пространство. Но, вопреки обыкновению последних лет, никто россиян не обвинял, не искал в происходящем скрытый смысл и "руку Кремля".

Потому что автомобиль из 178 региона, то есть из Санкт-Петербурга, принадлежал платной скорой помощи "Петербургская неотложка". А одиннадцатая бригада, которая в нем ехала, спасла на улице человека

Вот так на вызов в Стокгольме быстрее местной скорой помощи примчалась российская. Это, конечно, чистая случайность – врачи вывозили на родину гражданина России, который, будучи в Швеции в командировке, получил там травму. И вот пока они транспортировали соотечественника, машину остановили прохожие и попросили помочь человеку, которому стало плохо на улице.

Бригада неотложки вполне могла бы проехать мимо – это совсем не в ее компетенции, ее туда не вызывали, и вообще, это другая страна и другие законы.

Но оказалось, что общечеловеческие законы куда важнее. И в критической ситуации, когда в опасности жизнь человека – неважно, гражданина какой страны – никто не думает о политических разногласиях, о том, что местные чиновники могут расценить это как "российское вмешательство", а ведь о России в последнее время там говорят только в таком контексте.

Например, в конце сентября посол Швеции в Москве Петер Эриксон заявил: у Стокгольма есть опасения, что Россия может вмешаться в выборы в стране в 2018 году. Он, конечно, оставил пространство для маневра, чтобы было, куда отступать, когда доказательств не найдут – так и сказал: "вряд ли будут какие-то доказательства в публичной сфере". Еще бы.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на это, что тем, кто следит за реальной ситуацией, понятно, насколько такие обвинения смешны.

Смех смехом, но мы помним, как несколько лет назад чуть ли не все шведы тревожно вглядывались в морскую гладь в поисках там российской подводной лодки, которую, естественно, так и не нашли.

Хоть бы с тем прохожим, которому помогли наши специалисты, было все хорошо. Иначе как бы не обвинили их во вмешательстве в жизнь рядовых шведов. Но главное, что никакие политические противоречия и абсурдные обвинения не влияют на простые человеческие отношения и желание помогать.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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