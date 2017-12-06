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"Английский пациент". На армии Британии поставили крест – пока красный

17:4906.12.2017
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© AP Photo / Tim IrelandЧлен армии присоединяется к сотрудникам полиции. 24 мая 2017Член армии присоединяется к сотрудникам полиции. 24 мая 2017
© AP Photo / Tim Ireland
The Independent раскрыла причину, по которой Лондону так неймется вернуть отношения с Россией во времена "холодной войны". В военном-то смысле он дальше так и не продвинулся. Их окопная правда заключается в том, что в окопы им и послать некого.

Когда волна всемирного потопа сексуальных разоблачений где-то с месяц назад смыла из кресла министра британской обороны Майкла Фэллона, многие в его стране решили, что все это не просто так. Уж очень мелкое, если не сказать невинное домогательство ему вменяли. 15 лет назад, всего лишь за одну коленку, да и "жертва" с улыбкой признавала, что уже давно все простила. Иными словами, если всех сливали, то на него накапали. Но он ушел. В принципе, правильно. Неправильно, что один. Мог забрать с собой и всю свою армию. Поскольку толку от нее, как выясняется, тоже никакого. 

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон
© AFP 2017 / Leon Neal
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The Independent раскрывает главную военную тайну буржуинов. Их окопная правда заключается в том, что в окопы-то им и послать некого. Вооруженные силы теряют силы из-за большого количества сирых и убогих. Косят их ряды физические и психологические недуги. И хромает не только дисциплинка, как можно было подумать после секс-скандала на Yellow Submarine. Там-то как раз служили здоровые люди. Если на атомной подлодке с ядерными ракетами на борту им хватало здоровья еще и на неуставные отношения. Оргии, наркотики. В общем, приплыли. И, выходит, не только они. 

"Лишь 60 тысяч солдат способны нести службу как следует. Почти каждый пятый не может выполнять свои боевые обязанности из-за болезни или травмы", – ссылается The Independent на депутата-консерватора Эндрю Боуи. Повышенная нагрузка ложится на плечи здоровых бойцов, что негативно отражается на их самочувствии и, в конце концов, тоже заканчивается стационаром, продолжает газета кривую неминуемых потерь. 

Техника тоже не выдерживает. "ВМФ недофинансирован, ВВС на грани износа, армия устарела на 20 лет", – объясняет экс-глава Объединенного командования Ричард Бэрронс причину, по которой Лондону так неймется вернуть отношения с Россией во времена "холодной войны". В военном-то смысле он дальше так и не продвинулся. Казалось бы, уж на что эсминец Diamond новейший, а ведь и он в конце ноября бесславно завершил свою миссию в Персидском заливе из-за проблем с винтом. Конечно, с кем не бывает. Но у них-то со всеми. Остальные пять кораблей этого класса тоже на приколе. У кого ремонт, у кого движок, а кому просто матросов не хватает. 

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй перед началом 5-го Саммита Восточного партнерства в Брюсселе. 24 ноября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Случись Вашингтону свистнуть на какую-нибудь военную авантюру, Британия, само собой, людей по казармам поскребет. И даже на батальон для защиты Прибалтики насобирает. Хотя туда можно послать и народ из лазарета – все равно как в санаторий. Но если у собственных границ беда, то как бы им не пришлось даже эту самую Прибалтику звать на помощь. Поскольку на королевской армии, видимо, можно поставить крест. Пока красный крест. Но только он и спасает ее от уничтожения. Потому что лежачего не бьют.

Лишь сменив на боевом посту Майкла Фэллона, молодой и здоровый Гэвин Уильямсон смело объявил, что Британия не бросит Европу на растерзание слишком уверенной в себе России. Видимо, он просто не сразу понял, куда попал. Потом разобрался. Больше он о боеготовности не проронил ни слова. Его предшественник тоже тихо лег на дно. И вроде бы тронул за коленку лишь одну дамочку, но после его прикосновения к обороне коленки теперь трясутся у всей страны.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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