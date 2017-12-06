"Английский пациент". На армии Британии поставили крест – пока красный

Когда волна всемирного потопа сексуальных разоблачений где-то с месяц назад смыла из кресла министра британской обороны Майкла Фэллона, многие в его стране решили, что все это не просто так. Уж очень мелкое, если не сказать невинное домогательство ему вменяли. 15 лет назад, всего лишь за одну коленку, да и "жертва" с улыбкой признавала, что уже давно все простила. Иными словами, если всех сливали, то на него накапали. Но он ушел. В принципе, правильно. Неправильно, что один. Мог забрать с собой и всю свою армию. Поскольку толку от нее, как выясняется, тоже никакого.
"Лишь 60 тысяч солдат способны нести службу как следует. Почти каждый пятый не может выполнять свои боевые обязанности из-за болезни или травмы", – ссылается The Independent на депутата-консерватора Эндрю Боуи. Повышенная нагрузка ложится на плечи здоровых бойцов, что негативно отражается на их самочувствии и, в конце концов, тоже заканчивается стационаром, продолжает газета кривую неминуемых потерь.
Техника тоже не выдерживает. "ВМФ недофинансирован, ВВС на грани износа, армия устарела на 20 лет", – объясняет экс-глава Объединенного командования Ричард Бэрронс причину, по которой Лондону так неймется вернуть отношения с Россией во времена "холодной войны". В военном-то смысле он дальше так и не продвинулся. Казалось бы, уж на что эсминец Diamond новейший, а ведь и он в конце ноября бесславно завершил свою миссию в Персидском заливе из-за проблем с винтом. Конечно, с кем не бывает. Но у них-то со всеми. Остальные пять кораблей этого класса тоже на приколе. У кого ремонт, у кого движок, а кому просто матросов не хватает.
Лишь сменив на боевом посту Майкла Фэллона, молодой и здоровый Гэвин Уильямсон смело объявил, что Британия не бросит Европу на растерзание слишком уверенной в себе России. Видимо, он просто не сразу понял, куда попал. Потом разобрался. Больше он о боеготовности не проронил ни слова. Его предшественник тоже тихо лег на дно. И вроде бы тронул за коленку лишь одну дамочку, но после его прикосновения к обороне коленки теперь трясутся у всей страны.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik