И один переезд равен пожару. Трамп переносит посольство США в Иерусалим

С 1995 года США держали это про запас. Конгресс тогда своим решением перенести посольство в Священный город повесил на стену Белого дома то самое ружье, которое непременно выстрелит. И то, что именно Трамп спустит курок, кажется вполне естественным.

На Израиль сегодня "благодатный огонь" сойдет вне графика. Во всяком случае, Дональд Трамп так и думает, что ниспошлет на Землю обетованную высшую благодать. Он все-таки признает Иерусалим столицей еврейского государства. Как предупредил на брифинге его представитель, "президент уже распорядился, чтобы госдепартамент начал работу по переезду дипмиссии из Тель-Авива в Иерусалим". Как он сказал, передавая слова первого лица, это "соответствует исторической и современной реальности".

С 1995 года США держали это про запас. Конгресс тогда своим решением перенести посольство в Священный город выписал Белому дому билет в историю с открытой датой. И повесил на его стену то самое ружье, которое непременно выстрелит. Его наличие позволяло президентам Соединенных Штатов манипулировать ситуацией и слыть при этом ответственным посредником в арабо-израильском урегулировании. Им всего-то и надо было для доказательства своей непредвзятости и тонкой чувствительности каждые полгода откладывать судьбоносное решение. Один раз это сделал и Трамп.

Но то, что именно он спустит курок, кажется вполне естественным. И, конечно, не потому, что два его главных советника – это его зять Джаред Кушнер и его дочь Иванка, которая приняла иудейское вероисповедание мужа и прошла ортодоксальный гиюр, став из Иванки Яэль. Хотя известно, что иной раз папа ради нее готов не только на курок, но и на красную кнопку нажать. Но тогда с "Томагавками" он взорвал лишь Сирию, а сейчас может весь исламский мир. Накануне ключевые монархии Персидского залива на свой экстренный саммит в Эль-Кувейт даже Катар снова позвали, чтобы вынести Вашингтону общее предупреждение.

Все дело в том, что у Трампа психология Ивана Васильевича Бунши. Тот ведь тоже поменял профессию, так и не изменив отношение к жизни. Стало быть, "забирайте Кемску волость, забирайте". Большой оригинал. Кто бы еще додумался так объединить арабов всех мастей и течений. Не поторопись читатели Time с выбором человека года, потерпи они сутки, и после сегодняшнего вечера этим человеком вновь бы стал Дональд Трамп, а не наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман. Ведь и его Трамп лишь имел в виду. Как и несколько десятилетий ближневосточной политики США, которую он переворачивает вверх дном.

Хотя даже Палестина не может обвинить его в том, что не осталось ничего святого. Статус-кво Храмовой горы сохраняется, говорят в Белом доме. Не меняются ни границы, ни суверенитет. Да и перенос посольства "займет годы". Однако, понятно, что не только фарш, но и форшмак нельзя провернуть назад. И если всегда два переезда равны одному пожару, то здесь, похоже, будет один к одному. А может, и не к одному. Накануне в Вифлееме арабы жгли портреты Трампа. Но огонь может перекинуться и на американские посольства. И не только в Израиле. Спецназ США, чей профиль – защита дипмиссий, уже выдвинулся к странам зоны риска.

И, пожалуй, Трампа не очень-то и занимает это ближневосточное урегулирование. Ему ближе урегулирование американское. Он признает Иерусалим, а истеблишмент признает его. Сильное же решение, волевое. Элита, коль сама этого хотела более двадцати лет, должна, наконец, оценить его избранность. В любом случае, его за это точно не назовут агентом Моссада и не заподозрят в работе на Нетаньяху. Все равно будут считать агентом Путина. Вот тогда Трамп и вспомнит, что есть еще одна территория, признание которой "соответствует исторической и современной реальности".

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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