Решение МОК: могло быть и хуже. Для МОК

Введение презумпции виновности для спортсменов из России – это некий новый этап в олимпийском движении. Каждый российский атлет теперь в силу своего гражданства "по умолчанию" считается виноватым – если не докажет обратного.

Каким будет решение МОК, хотя его оглашения и ждали с нетерпением, было понятно уже давно. Впрочем, говорят, могло быть и хуже. Хуже, наверное, для МОК – можно было остаться без российских денег. А так вроде и овцы целы – не все, правда, некоторых пожизненно отстранили от Игр – и волки из олимпийского комитета сыты. И никакой политики, как говорит Томас Бах. Но если это не политика, то что же? Наверное, коммерция. В любом случае, от олимпийских принципов все это очень далеко. Хотя есть мнение, что олимпизм и олимпийское движение уже несколько лет как приказали долго жить. Время смерти – август 2016 года, Олимпиада в Рио, на которой американкам разрешили "перебежать" эстафету. Мол, соперницы нам помешали, поэтому мы показали плохой результат, давайте мы попробуем еще раз. Им, конечно же, дали. Хотя раньше о таком никто и подумать не мог.

А руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) вообще решило отказаться от участия ее игроков в Олимпийских играх 2018 года. Надо полагать, на последующие Игры они тоже не поедут – нельзя же ломать график своего чемпионата и рекламные контракты нарушать. Как не крути, все опять почему-то к деньгам сводится, а не к чистым олимпийским идеалам.

Лично мне с трудом в эти идеалы верится, когда российских чемпионов навечно отстраняют от Игр. А чемпионы из других стран, те, которые допинг по справке от врача принимают, выступать будут. Они, наверное, особую признательность к МОК испытывают, ведь конкуренты еще до начала соревнований из борьбы выбыли – поле расчищено. Конечно, россияне теоретически тоже имеют возможность выступить в Пхенчхане в статусе "спортсменов-олимпийцев из России". Но для этого нужно сначала получить приглашение от комиссии во главе с председателем Независимой организации допинг-тестирования.

И кого эта комиссия допустит до соревнований – большой вопрос. Еще больший вопрос, дадут ли нашим спортсменам достойно выступить и завоевать олимпийские награды. Почему-то мне кажется вполне реалистичным такой сценарий: сразу после победного выступления кого-нибудь из "спортсменов-олимпийцев из России" на пробирках с его допинг-пробами срочно будут обнаружены подозрительные царапины. Или не будут. Но это еще хуже – значит, пробы подменяют так ловко, что даже следов не оставляют. Ну, или еще проще. Вдруг у потенциального чемпиона нижнее белье окажется в национальных цветах. Боюсь, дисквалификации в таком случае не избежать. Конечно, хочется верить, что этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. И все же…

Автор Анна Разваляева, радио Sputnik

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