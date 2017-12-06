Решение МОК: могло быть и хуже. Для МОК

Каким будет решение МОК, хотя его оглашения и ждали с нетерпением, было понятно уже давно. Впрочем, говорят, могло быть и хуже. Хуже, наверное, для МОК – можно было остаться без российских денег. А так вроде и овцы целы – не все, правда, некоторых пожизненно отстранили от Игр – и волки из олимпийского комитета сыты. И никакой политики, как говорит Томас Бах. Но если это не политика, то что же? Наверное, коммерция. В любом случае, от олимпийских принципов все это очень далеко. Хотя есть мнение, что олимпизм и олимпийское движение уже несколько лет как приказали долго жить. Время смерти – август 2016 года, Олимпиада в Рио, на которой американкам разрешили "перебежать" эстафету. Мол, соперницы нам помешали, поэтому мы показали плохой результат, давайте мы попробуем еще раз. Им, конечно же, дали. Хотя раньше о таком никто и подумать не мог.
Лично мне с трудом в эти идеалы верится, когда российских чемпионов навечно отстраняют от Игр. А чемпионы из других стран, те, которые допинг по справке от врача принимают, выступать будут. Они, наверное, особую признательность к МОК испытывают, ведь конкуренты еще до начала соревнований из борьбы выбыли – поле расчищено. Конечно, россияне теоретически тоже имеют возможность выступить в Пхенчхане в статусе "спортсменов-олимпийцев из России". Но для этого нужно сначала получить приглашение от комиссии во главе с председателем Независимой организации допинг-тестирования.
Автор Анна Разваляева, радио Sputnik
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