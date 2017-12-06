РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

Решение МОК: могло быть и хуже. Для МОК

13:5506.12.2017
01040
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкОлимпийский символ на здании штаб-квартиры Международного олимпийского комитета в ЛозаннеОлимпийский символ на здании штаб-квартиры Международного олимпийского комитета в Лозанне
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Введение презумпции виновности для спортсменов из России – это некий новый этап в олимпийском движении. Каждый российский атлет теперь в силу своего гражданства "по умолчанию" считается виноватым – если не докажет обратного.

Каким будет решение МОК, хотя его оглашения и ждали с нетерпением, было понятно уже давно. Впрочем, говорят, могло быть и хуже. Хуже, наверное, для МОК – можно было остаться без российских денег. А так вроде и овцы целы – не все, правда, некоторых пожизненно отстранили от Игр – и волки из олимпийского комитета сыты. И никакой политики, как говорит Томас Бах. Но если это не политика, то что же? Наверное, коммерция. В любом случае, от олимпийских принципов все это очень далеко. Хотя есть мнение, что олимпизм и олимпийское движение уже несколько лет как приказали долго жить. Время смерти – август 2016 года, Олимпиада в Рио, на которой американкам разрешили "перебежать" эстафету. Мол, соперницы нам помешали, поэтому мы показали плохой результат, давайте мы попробуем еще раз. Им, конечно же, дали. Хотя раньше о таком никто и подумать не мог. 

Вывеска штаб-квартиры Международного олимпийского комитета в Лозанне
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Политолог: Олимпийское движение наступило себе на "нежное место"
А руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) вообще решило отказаться от участия ее игроков в Олимпийских играх 2018 года. Надо полагать, на последующие Игры они тоже не поедут – нельзя же ломать график своего чемпионата и рекламные контракты нарушать. Как не крути, все опять почему-то к деньгам сводится, а не к чистым олимпийским идеалам.

Лично мне с трудом в эти идеалы верится, когда российских чемпионов навечно отстраняют от Игр. А чемпионы из других стран, те, которые допинг по справке от врача принимают, выступать будут. Они, наверное, особую признательность к МОК испытывают, ведь конкуренты еще до начала соревнований из борьбы выбыли – поле расчищено. Конечно, россияне теоретически тоже имеют возможность выступить в Пхенчхане в статусе "спортсменов-олимпийцев из России". Но для этого нужно сначала получить приглашение от комиссии во главе с председателем Независимой организации допинг-тестирования.  

Олимпийский символ на здании штаб-квартиры Международного олимпийского комитета в Лозанне
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Мнение: МОК пытается заставить Россию "платить и каяться"
И кого эта комиссия допустит до соревнований – большой вопрос. Еще больший вопрос, дадут ли нашим спортсменам достойно выступить и завоевать олимпийские награды. Почему-то мне кажется вполне реалистичным такой сценарий: сразу после победного выступления кого-нибудь из "спортсменов-олимпийцев из России" на пробирках с его допинг-пробами срочно будут обнаружены подозрительные царапины. Или не будут. Но это еще хуже – значит, пробы подменяют так ловко, что даже следов не оставляют. Ну, или еще проще. Вдруг у потенциального чемпиона нижнее белье окажется в национальных цветах. Боюсь, дисквалификации в таком случае не избежать. Конечно, хочется верить, что этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. И все же…

Автор Анна Разваляева, радио Sputnik 

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.


Комментировать
Акценты
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена