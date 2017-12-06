Крыша прохудилась. Саакашвили реализует свой "цирковой потенциал" в палатке

Приключения украинского Карлсона грузинского происхождения продолжаются. Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, который сначала грозился прыгнуть с крыши, потом был пойман правоохранителями, но отпущен прямо из машины, продолжает наслаждаться своим звездным часом: кажется, все украинские СМИ обсуждают только эту тему. Да и не только они. Этот шум дошел уже до Вашингтона: в Госдепе попросили устроить деэскалацию ситуации вокруг Саакашвили.
Но, как бы абсурдно все это ни звучало, Киев, естественно, не хочет портить отношения с Вашингтоном, поэтому ищет изящный (по мере возможностей) выход из ситуации. Например, в Раде обратились к сторонникам Саакашвили с просьбой самим его задержать. По плану депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука, те, кто накануне штурмовал подъезд дома своего предводителя и таранил колонны спецназовцев, теперь должны резко изменить свое мнение и наброситься уже на самого Саакашвили. Я, конечно, понимаю, что столь нелогичное поведение на Украине смотрится уже как разновидность нормы, но что-то мне подсказывает, что именно этот сценарий реализовать не удастся.
Эти люди по давней украинской традиции сейчас живут в палаточном городке у здания Рады — и, кажется, уходить не собираются. И Саакашвили они уже не выдали — полицейские приходили туда его искать, но были изгнаны с позором и травмами. А вот людей из прокуратуры, пожалуй, не выгонят: Михаил Саакашвили, который заявил, что ни на какой допрос не пойдет, пригласил следователей в тот самый палаточный лагерь. Наверное, планирует давать показания по уголовному делу о попытке госпереворота в перерывах между призывами к импичменту Петра Порошенко.
Автор — Мария Балябина, радио Sputnik
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