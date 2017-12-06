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Крыша прохудилась. Саакашвили реализует свой "цирковой потенциал" в палатке

12:5906.12.2017
(обновлено: 14:03 06.12.2017)
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© AFP 2017 / Sergei ChuzavkovМихаил Саакашвили в палаточном лагере у здания Верховной Рады в Киеве. 6 декабря 2017Михаил Саакашвили в палаточном лагере у здания Верховной Рады в Киеве. 6 декабря 2017
© AFP 2017 / Sergei Chuzavkov
Бывший одесский губернатор Михаил Саакашвили продолжает скрываться от украинских властей в самом центре Киева: его палатка оказалась неприступной для полицейских.

Приключения украинского Карлсона грузинского происхождения продолжаются. Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, который сначала грозился прыгнуть с крыши, потом был пойман правоохранителями, но отпущен прямо из машины, продолжает наслаждаться своим звездным часом: кажется, все украинские СМИ обсуждают только эту тему. Да и не только они. Этот шум дошел уже до Вашингтона: в Госдепе попросили устроить деэскалацию ситуации вокруг Саакашвили

Михаил Саакашвили после освобождения в Киеве
© REUTERS / Gleb Garanich
Политолог: Саакашвили будет "играть на повышение ставок"
Просто удивительная ситуация: США делают заявление по поводу того, что на Украине пытаются задержать грузина — даже не грузинского президента или общественного деятеля, а просто человека без определенного рода занятий и даже без украинского гражданства.

Но, как бы абсурдно все это ни звучало, Киев, естественно, не хочет портить отношения с Вашингтоном, поэтому ищет изящный (по мере возможностей) выход из ситуации. Например, в Раде обратились к сторонникам Саакашвили с просьбой самим его задержать. По плану депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука, те, кто накануне штурмовал подъезд дома своего предводителя и таранил колонны спецназовцев, теперь должны резко изменить свое мнение и наброситься уже на самого Саакашвили. Я, конечно, понимаю, что столь нелогичное поведение на Украине смотрится уже как разновидность нормы, но что-то мне подсказывает, что именно этот сценарий реализовать не удастся.

Эти люди по давней украинской традиции сейчас живут в палаточном городке у здания Рады — и, кажется, уходить не собираются. И Саакашвили они уже не выдали — полицейские приходили туда его искать, но были изгнаны с позором и травмами. А вот людей из прокуратуры, пожалуй, не выгонят: Михаил Саакашвили, который заявил, что ни на какой допрос не пойдет, пригласил следователей в тот самый палаточный лагерь.  Наверное, планирует давать показания по уголовному делу о попытке госпереворота в перерывах между призывами к импичменту Петра Порошенко.

Михаил Саакашвили со своими сторонниками в Киеве. 5 декабря 2017
© РИА Новости / Стрингер
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Соратники президента в Верховной раде, во всяком случае, уверены, что нужно позволить Саакашвили проявить весь его актерский и цирковой потенциал, прежде чем допрашивать. Наверное, этим людям стоит верить. Ведь сложно найти лучших специалистов по цирковым представлениям, чем украинские политики. Это ведь именно они устроили получившее мировую известность шоу из охоты за человеком, который даже не прячется.

Автор — Мария Балябина, радио Sputnik

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