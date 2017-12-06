Меж сумой и тюрьмой. Трудный выбор для Киева

Похоже, что для властей Украины опять "вилы". Если не давать работать антикоррупционному бюро – конфликт с Вашингтоном. А если дать им работать, то могут пересажать всю верхушку. Вот и выбирайте.

Наглость, как мы помним – второе счастье. Народный депутат Украины Антон Геращенко вслед за главой МВД Арсеном Аваковым заявил, что США не выполнили обязательств по защите Украины. Мол, "помощь, которую оказывает Америка или Европа – она мизерна относительно тех потерь, которые понесла Украина в результате российской агрессии…Америка должна выполнять свои обязательства в отношении нас, иначе весь мир будет понимать, что их слово не стоит ничего".

Вообще-то Соединенные Штаты последовательно выделяют деньги Украине. Геращенко помнит, конечно, что в свое время еще Виктория Нуланд упоминала 5 млрд долларов, выделенных "на поддержку стремления народа Украины к более сильному, демократическому правительству". Но когда это было? Средства давно оприходованы, по ним получатели отчитались "революцией гидности". Из недавнего – это намерения США выделить незалежной 350 млн долларов в виде военной помощи. Но Киеву все мало.

Мы много раз слышали, что главный экспортный товар Украины – это русофобия. Но будут ли западные партнеры иметь дело с жуликоватым и вороватым продавцом, который тебя постоянно обвешивает, меняет ценники, а после оплаты говорит, что ему мало? Запад не будет ничего давать просто так, ему нужна выгода. Суровые законы капитализма. Если США платят, то они и заказывают музыку. Они считают себя вправе выдвигать условия, пусть даже и в форме настоятельных рекомендаций.

Например, создать структуру, которая будет отвечать за борьбу с коррупцией. Порошенко как президент страны прислушивается к этим рекомендациям и создает Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). И к чему это приводит? К тому, что между силовыми ведомствами начинается если не война, то драчка.

НАБУ задерживает сына руководителя МВД Арсена Авакова по знаменитому "делу о рюкзаках" для полиции. Генеральная прокуратура заводит дела против антикоррупционного бюро и срывает при поддержке СБУ его операции. Генпрокурор Юрий Луценко говорит о том, что все агенты НАБУ, которые работают под прикрытием, набраны с нарушением закона и используют контрабанду. Парадокс. С одной стороны, специалисты, в задачи которых входит борьба с контрабандой, используют контрабанду. А с другой – люди, которые тайно по долгу службы борются с коррупцией в органах власти, должны предоставить полный список, кто конкретно борется, как он выглядит, где проживает и т.д. Кто не согласен – того арестуем. И арестовали.

И вот в Госдепе США обращают на это внимание и говорят, что "эти действия, как представляется, являются частью усилий по подрыву независимых антикоррупционных институтов, которым Соединенные Штаты и другие оказали поддержку. Они подрывают общественное доверие и рискуют подорвать международную поддержку Украины ". Фактически США выдвигают ультиматум: одумайтесь, или останетесь ни с чем. Ведь под поддержкой стоит понимать не только деньги, но и политическую составляющую.

И вот опять наступают "вилы" для властей Украины. Если дать работать НАБУ, то они могут пересажать всю верхушку, если не давать им работать, то Вашингтон перестанет помогать. А с чего тогда воровать? Ведь все, что было, давно распилено. Теми же действующими лицами.

Автор Алексей Тимофеев, радио Sputnik

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