Президент по вызову, или Как продлить Барака Обаму

Теперь за три-четыре часа он может получить еще одну Нобелевскую премию. Это, конечно, дольше, чем те минуты, что длилась его знаменитая речь о мире без ядерного оружия. Зато с этой программой он может выступать сколько угодно.

Оказывается, Барака Обаму можно продлить. Вначале вызвать, а потом продлить. Пока никто не пробовал. Но если есть цена за час, значит, легко рассчитать и более продолжительное время. Стоит дорого. 400 тысяч долларов. В каталоге "Бюро вашингтонских ораторов", есть и такое, он – элитный. Билл Клинтон – 300 тысяч. Хиллари – еще в два раза дешевле. Впрочем, он и свежее. Причем, в отличие от фирм, предлагающих известные услуги, он не возражает, если клиентов много и сразу. Могут вскладчину.

В Париже, например, в актовом зале Дома радио их у него было 800. Видные бизнесмены, политики, медийные персоны. Как они себя называют, сообщество "Наполеоны". 44-й президент США для них – это самое оно. Сам уже закончился, а планы по-прежнему девать некуда. Чего, видимо, не скажешь о финансах. Дорогущий особняк в центре Вашингтона, дети растут. Вот и приехал во Францию срубить копеечку с лекцией о международном положении. Обама, Обама, Обама. Теперь по вызову, но он не виноват. Что платят и платят упрямо, как будто власть над ним почувствовать хотят.

При этом не чужд благотворительности. Со своих бывших денег не берет. Совершенно бесплатно как-то летом заглянул к Ангеле Меркель. Сейчас в Париже запросто так, как бывало, потрепал Франсуа Олланда. В американском прайсе экс-лидеров, кстати, напротив его фамилии – прочерк. Не потому, что француз. Приглашение Саркози ведь они оценили в 85-200 тысяч баксов. А потому что он прочерком был, прочерком и остался. По крайней мере, при нем Франция от Обамы зависела гораздо сильнее. А теперь, выходит, сам Обама зависит от ее состоятельных граждан.

И вроде бы долг платежом. Но 400 тысяч! Впрочем, антиквариат так и стоит. Правда, там хоть есть, на что посмотреть. В конце концов, его снова можно продать. А этот – даже не "черный квадрат". То есть, уже совсем не фигура. И не оригинал. Жалкая копия того Обамы, которому Европа поклонялась прежде. А ведь за такую сумму можно приобрести, скажем, и Maserati GranTurismo. Примерно одних с его президентством лет выпуска. И не на тест-драйв. Хотя и Обама укатывает всех, как машиной времени, унося куда-то прочь от Трампа. И он тоже "гранд туризмо". Во всяком случае, по цене.

За три-четыре часа может получить еще одну Нобелевскую премию. Это, конечно, дольше, чем те минуты, что длилась его знаменитая речь о мире без ядерного оружия. Зато с этой программой он может выступать всякий раз, когда у него закончатся деньги. А та реприза все-таки была одноразовой. Хотя, наверняка, она и сейчас в его репертуаре. Говорит же о "вызовах современности". Впрочем, судя по расценкам, главный вызов – это сам Обама. По крайней мере, для тех, кто захочет вызвать именно его.

Хотя удовольствие это весьма сомнительное, если в соотношении цена-качество. Как отметили в одном парижском издании, ничем особым экс-президент США публику не поразил. "Обошлось без сюрпризов, да и по части ораторского искусства было не очень". Что вы хотите, халтура. Как у их "сестры" и бывает. Как поступала, как не поступила, как жизнь сложна, тем более на обочине. При этом сам он "работал" от силы минут двадцать. На остальное пришлось "раскручивать" вопросами. Короче говоря, французы могут дать совет тем, кто тоже захочет сделать это с Обамой. Брать его только с наручниками, плеточкой и кляпом, чтобы не отвлекал разговорами.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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