А ты не летчик. Пилотами ВВС США займутся психологи

Считается, что в американских ВВС они займутся выявлением угроз со стороны криминалитета, иностранных спецслужб и террористических организаций. Психологи. Это похоже на правду? Вообще-то очень.

Сначала может показаться, что ошибка. То ли Пентагон что-то напутал, то ли журналисты переврали. Но нет. Так и есть. Это и есть ошибка, только возведенная в приказ. Военно-воздушные силы США нанимают психологов для поиска шпионов в своих рядах. Именно психологов, а не психиатров, которые им, учитывая их частые стрессы при встрече с русскими, были бы гораздо полезней. Как полезней были бы они и их командованию, что решило искать заговор на пустом месте. На работу оно берет не абы кого, а психологов-оперативников экстра-класса. Чтобы минимум 10 лет в разведке.

В ВВС они займутся выявлением угроз со стороны криминалитета, иностранных спецслужб и террористических организаций. А между делом обучат военных приемам допроса, работе с агентурой и контршпионажу. Это летчиков. У которых вроде как есть одна по статусу мечта – высота, высота. "Вы хотите об этом поговорить?" – скажет профессиональный знаток человеческих душ, услышав что-то подобное, и непременно копнет еще глубже. Должность, как говорят, допускает применение методов психодиагностики, анализа мимики и жестов, практики НЛП.

Одним словом, авиация. Тут тебе и "Полет над гнездом кукушки", и "Горячие головы". В смысле, трагикомедия. При этом у них действительно есть, кого стоит проверить на лояльность. Так называемая эскадрилья "Агрессоры". Это крыло на учениях изображает вероятного противника, для большей аутентичности стилизуя свои самолеты в его цвет. Точнее, три цвета. Белый, синий, красный. У них работа летчиков для битья. Но где гарантия, что перекрасив машину, они от обиды не перекрасятся сами.

Правда, чтобы понять это, не нужен штат врачей соответствующего профиля. Взяли бы одного Маккейна. Даром что "сбитый летчик". Зато ему ни полиграфа, ни нейролингвистики, ни задушевных бесед не надо. Врага не за версту – за тысячи верст чует. Хотя психолог, похоже, сейчас требуется ему. Сенатору не хватало 74 подписчика до трех миллионов. Но стоило ему обратиться с призывом поднапрячься, как их количество тут же уменьшилось на 17 тысяч. И это не единственное, что он не понимает. Еще он не понимает, как можно считаться патриотом, ни разу не побывав во вьетнамской яме.

А потому что сейчас, чтобы сойти с ума, им уже не обязательно падать так низко. И это в начале ноября министр ВВС США признавал, что им не хватает двух тысяч пилотов. А после 25 числа, наверное, уже две тысячи одного. По крайней мере, тот, кто сидел в кабине самолета-разведчика P-8A Poseidon, нескоро захочет в нее вернуться. Когда его над Черным морем перехватил российский истребитель, он понял и почему море Черное – в глазах потемнело от, как они сказали, "очень сильной турбулентности" – и в чем смысл жизни, и что здесь его лучше не искать.

И кажется, какая между нами разница. У нас асы и у них асы. Но в России ас – это высший пилотаж. А у них ass – это осел. И это в лучшем случае. В переводе на русский это еще и место, куда они попадают всякий раз, когда попадаются на глаза русским. В нашем обиходе его еще сопровождают эпитетом "полная". Ну, пилот "Посейдона" знает. И ему точно надо об этом поговорить. Только уже не с психологом, а с психиатром.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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