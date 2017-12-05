Манипуляторы со стажем: США приписали себе победу над террористами в Сирии

Если американцы начинают активно и даже нахраписто приписывать себе победу над "черной чумой", значит, та точно не за горами. США ведь привыкли триумфально вклиниваться в послевоенные расклады на эксклюзивных правах "главных победителей".

Освобождение Сирии от террористов, оказывается – заслуга США со всеми их верными партнерами. Более того, Москва и Дамаск не продемонстрировали "серьезного подхода или обязательств" по разгрому боевиков хорошо известной запрещенной организации. Россия и сирийское правительство, как выяснилось, "осуществили лишь небольшую часть операций" против исламистов, тогда как коалиция во главе с Соединенными Штатами била их повсюду, бескомпромиссно и беспощадно. Такова версия Пентагона, озвученная его представителем Эриком Пэхоном. Как бы это сказать, фальшивая, что ли, версия, лицемерная. Или, выражаясь более корректно, неточная, сомнительная. Короче говоря, некое корпоративное творчество в стиле политического фэнтези от американского военного начальства.

После разгрома боевиков, добавляют в Вашингтоне, коалиция – как, видимо, олицетворение "сил добра" – намерена стабилизировать освобожденную территорию. И это, мол, поможет беженцам и другим выжившим жертвам войны вернуться в свои дома и налаживать мирную жизнь. Растить и обучать детей, поднимать экономику и социальную сферу, наслаждаться окружающим миром. В общем, вот-вот наступит идиллия, как в каких-нибудь средневековых европейских пасторальных романах. Осталось немного подождать.

Ну что тут скажешь: браво! Говорят же, привычка – вторая натура. Но в случае с представителями американского истеблишмента – не вторая, а самая что ни на есть основная. Привыкли, не краснея, искажать реальность, и, похоже, даже получают от этого удовольствие. Можно, конечно, напомнить о том, в каком положении оказались страны и народы, на себе испробовавшие американскую версию борьбы с терроризмом и последующей "стабилизации". Или странное поведение американских военных, которые под благовидными предлогами не давали российским ВКС уничтожить отступающих или просто окопавшихся боевиков. Или многочисленные факты прямой помощи тем, кому в приличном обществе не просто руки не подадут, а, скорее всего, арестуют. Назови таковых хоть "умеренной оппозицией", хоть неумеренной.

Можно также вспомнить многочисленные бездоказательные обвинения России в нанесении ударов якобы по мирным жителям, тогда как на собственное "бревно в глазу" вашингтонские орлы и ястребы не обращали никакого внимания. В конце концов, можно, как пока еще иногда говорят, с карандашом в руке посчитать реальный урон, который нанесла Россия террористам в технике, живой силе, инфраструктуре, а главное – сколько отбила подконтрольной им ранее территории. А еще – многочисленные освобожденные и разминированные города при минимальных потерях среди населения и гражданских объектов. США на эту тему, как известно, никогда не "заморачивались". Мол, война все спишет. Лес рубят – щепки летят. Есть и другие аргументы, адресованные спикеру Пентагона. Но в Вашингтоне к ним, увы, никто прислушиваться не будет: там своя жесткая концепция.

Впрочем, в этой истории есть и позитивный элемент. Недавно президент России Владимир Путин заявил, что сирийский конфликт близится к финальной точке. Последнее сообщение Минобороны о скором освобождении от террористов территории Сирии к востоку от реки Евфрат лишь подтверждает эти слова. И если американская сторона начинает активно и даже нахраписто приписывать себе победу над "черной чумой", значит, та точно не за горами. Американцам ведь не привыкать не только к публичным фантазиям и откровенным искажениям, но и умению триумфально вклиниваться в послевоенные расклады на эксклюзивных правах "главных победителей". История ХХ века наглядно и убедительно это продемонстрировала. Причем не однажды.

Автор Илья Харламов, радио Sputnik

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