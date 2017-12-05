Хлебороб Порошенко и экспроприатор Тимошенко. Битва за украинский чернозем

Юлия Тимошенко встала на защиту украинских сельхозугодий от Петра Порошенко. Уж не намекает ли она, что крестьянам пора опять браться за дубье и вилы и идти отстаивать свое право на землю, которую именно они пашут?

Ну как тут не вспомнить слова из летописи "Повесть временных лет" монаха Нестора: "Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет"? Только-только утихли страсти вокруг фантастического проекта "четырех Европ", еще не все ясно с сыном Авакова и митингами Саакашвили, а тут Тимошенко вновь новый скандал накликивает на Порошенко.

Юлия Владимировна решила нанести удар ниже пояса – насчет земли украинской поговорить. Насчет чернозема – главного богатства страны. 1 января 2018 года заканчивается мораторий на продажу сельскохозяйственной земли, напоминает Тимошенко. Сейчас всей стране начинают пояснять, что ситуация прекрасная, рынок земли начнется и наконец-то начнется счастье. Посмотрите на все телеканалы, призывает Тимошенко: сколько продажных экспертов, политиков, которые подают продажу сельскохозяйственной земли как великое благо для Украины. Если, говорит она, мы сейчас не предпримем все необходимые шаги, то в 2018 году мы можем проснуться без самого большого богатства страны

Правильно, конечно, говорит Тимошенко. Но главное-то она припасла напоследок. Говорит, что уже есть поименный список, "между кем расписана украинская земля". Оглашать весь список не стала, но заявила, что в его главе стоит президент Украины, который поставил задачу собрать до миллиона гектаров в руки своей семьи. Эта задача уже почти выполнена, уверяет Тимошенко.

Ранее ее партия "Батькивщина" заявляла, что надо провести всеукраинский референдум о запрете на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Действительно, они могут попасть в чьи угодно руки. Подавляющее большинство нынешних аграриев не смогут получить землю в собственность. Они просто не имеют денег для таких приобретений. Вот тут-то и нужны олигархи типа Порошенко. Он же не только президент, но и самый успешный бизнесмен Украины. Немножко подсуетится – купит земельку. А потом будет чем поторговаться с Западом.

А что же нынешние землеробы? Ну, будут крепостными у украинских и зарубежных агрохолдингов. Вспомнят время золотое! Ведь всего-то полтора века прошло после 1861 года. Всего несколько поколений назад. Да и колхозы не намного лучше были в смысле контроля за крестьянским трудом и конечным продуктом…

Но чувствуется, что Тимошенко не зря заговорила о землице для Порошенко. Каким был главным вопрос революции 1917 года? Земля. Уж не намекает ли она, что крестьянам пора опять браться за дубье и вилы и идти отстаивать свое право на землю, которую именно они пашут? И что может в итоге получиться? Юлия Владимировна – сугубо украинский вариант Владимира Ильича, призывающий крестьян и рабочих к экспроприации экспроприаторов.

А почему вспомнил слова из летописи "Повесть временных лет" монаха Нестора – "Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет"? Так это же первый документально подтвержденный случай прямого плагиата. Точно такая же фраза встречается и во французских, и в британских летописях…

Кто у кого фразу позаимствовал – непонятно, но с землей порядка не было нигде, это ясно. Вот только и французы, и англичане, похоже, свою норму революций уже выполнили. А Украина-то, видно, нет. И, кажется, даже готова эту норму перевыполнить. Помнится, в советские времена за перевыполнение плана давали премию. А как, интересно, с этим сейчас?

Автор Владимир Филиппов, радио Sputnik

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