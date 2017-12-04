Надо же, юные пионеры бабушку через кризис решили провести. Так они же и счет выставят. К тому же канцлер ФРГ очень хорошо знает, что бывает, когда Евросоюз вмешивается в дела других государств. Сама сколько раз так делала.

Яйца курицу учат: лидеры стран ЕС вмешались в дела Меркель Your browser does not support HTML5 audio

У них обычно это происходит наоборот. В Евросоюзе, как правило, ни одно более или менее серьезное событие не обходится без Германии. И вот, пожалуйста, получите сдачу. Не то чтобы ЕС отважился вмешаться не в свое дело. Но в нем осмелели настолько, что решили, будто без их помощи дела у немцев не пойдут вовсе. А как показывает горький опыт, если у немцев не ладятся дела, европейцам стоит надевать каски и бежать в бомбоубежище.

Хотя сейчас, наверное, ими движет психология пассажиров. Берлин – это же локомотив ЕС. И если он в тупике, то и весь состав с места не сдвинется. Вот они и вывалили из своих вагонов, чтобы узнать, что происходит в кабине машинистов, когда уже поедем и не надо ли подтолкнуть. Короче говоря, выдержав паузу, но так и не дождавшись ничего обнадеживающего после встречи Меркель и Шульца в покоях президента Штайнмайера, европейцы высокого уровня подумали, что пора. Они уже в открытую призывают главу СДПГ отступиться от принципов и заключить брак с ХДС/ХСС.

Как сообщают немецкие СМИ, ему несколько раз звонил президент Франции Эммануэль Макрон с просьбой согласиться на "большую коалицию". Соблазнял масштабными финансово-экономическими реформами в Евросоюзе. Считается, что Шульц от Меркель добивается именно их. Знает пресса и об эсэмэске, что пришла ему от греческого премьера Алексиса Ципраса. Тот якобы склонял упрямого политика "в этот решающий момент продолжать борьбу за демократизацию Европы, не оставаясь в стороне".

И вроде бы, получается, что все они так или иначе работают на Ангелу Меркель. Они же ее визави пытаются втолковать, что его категоричность сейчас неуместна. Но вряд ли сама Меркель в восторге от такой поддержки. Уж очень задевает она самолюбие канцлерин. Как минимум, свидетельствуя о том, что самая влиятельная женщина планеты не в силах справиться не то что с мировыми вызовами, но даже со своей Германией. Мало того, что ей в кои-то веки приходится подчиняться президенту собственной страны, так еще и лидеры иных государств норовят указать ей на ее слабости.

"И кто?", – вероятно, задается вопросом "муттер" всея Европы. И сама же на него отвечает. Пусть смышленый, пусть смазливый, но мальчишка Макрон. Без году неделя, а уже предъявляет права на первую скрипку в ЕС. Или бунтовщик Ципрас. Сколько он ее крови попил со своим "Грекзитом", сколько седых волос добавил, шантажом выбивая новые кредиты и списания старых. А теперь такого же левого как он сам Шульца еще и уговаривает разделить с ней власть. Будто это не честь великая, а жертвоприношение. "Не удивлюсь, – кольнет Меркель обидная догадка, – если со словами: "потерпи, Мартин, ей все равно немного осталось"". В смысле, властвовать.

Надо же, юные пионеры бабушку через кризис решили провести. Так они же и счет выставят. С реформами приставать начнут. Это яйца курицу не учат, а дай только цыпленку вылупиться, он потом и наоборот поступить сможет. К тому же Меркель очень хорошо знает, что бывает, когда Евросоюз вмешивается в дела других государств. Сама сколько раз так делала. От этого получаются только беженцы и майдан. А беженцы в Германии уже есть.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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