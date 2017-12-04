Корейская рулетка. Южная Корея и США учатся стрелять возле пороховой бочки

Новые учения США и Южной Кореи – это, по большому счету, прямой вызов безопасности региона, который и так находится в легко воспламеняемом состоянии. С первого взгляда может, конечно, показаться: тренируются, ну и "хвасон" с ними. В первый, что ли, раз? Но маневры и проводятся как некий вроде как убедительный контраргумент "цивилизованного мира" на фоне запусков этих самых злодейских северокорейских "Хвасонов". Ракеты, как утверждает Пхеньян, способны прилететь совершенно не в научных целях в любую точку Соединенных Штатов. Так ли это на самом деле – вопрос открытый. Но до некоторых американских территорий Ким Чен Ын со своими военными точно способен дотянуться. Что уж там говорить о Южной Корее и Японии – союзниках США. Те могут подвергнуться не только ракетно-ядерному, но и обычному артиллерийскому удару соседнего сурового государства. Впрочем, весьма разрушительному. В этих условиях, казалось бы, нужно отправить свои амбиции и внутриполитические соображения "под сукно" и сесть за стол переговоров. Хотя бы попробовать поискать компромисс. Попытка – не пытка.
И все-таки эти и аналогичные маневры проводятся регулярно, поскольку их организаторы оказались заложниками собственного имиджа непреклонных, брутальных и бескомпромиссных в борьбе с любым "злом" ребят. Это относится, разумеется, прежде всего, к ребятам американским. Такая вот невольная игра на обострение. А иногда и "вольная". Ясно как божий день, что санкции и угрозы на Пхеньян не действуют: тут нужна более тонкая политическая "инженерия". Но ведь есть российско-китайский план двойного замораживания: США и Южная Корея приостанавливают учения, КНДР – испытания. А затем – на холодную и более или менее ясную голову – стороны начинают думать, как дальше жить. Да только этот план не вызывает в Вашингтоне особого интереса. Не брутальный, видимо, он какой-то, "вялый".
Автор Илья Харламов, радио Sputnik
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