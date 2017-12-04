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Корейская рулетка. Южная Корея и США учатся стрелять возле пороховой бочки

13:4604.12.2017
(обновлено: 13:47 04.12.2017)
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© AP Photo / Lee Jin-manCовместные военные боевые учения Южной Кореи - США на полевой тренировочной площадке Seungjin в ПочеонеCовместные военные боевые учения Южной Кореи - США на полевой тренировочной площадке Seungjin в Почеоне
© AP Photo / Lee Jin-man
Ясно как божий день, что санкции и угрозы на Пхеньян не действуют. Но в Вашингтоне, очевидно, считают, что переговоры – это недостойно имиджа бескомпромиссных "борцов со злом". Вот и играют мускулами под носом у КНДР. Как бы не доигрались.

Новые учения США и Южной Кореи – это, по большому счету, прямой вызов безопасности региона, который и так находится в легко воспламеняемом состоянии. С первого взгляда может, конечно, показаться: тренируются, ну и "хвасон" с ними. В первый, что ли, раз? Но маневры и проводятся как некий вроде как убедительный контраргумент "цивилизованного мира" на фоне запусков этих самых злодейских северокорейских "Хвасонов". Ракеты, как утверждает Пхеньян, способны прилететь совершенно не в научных целях в любую точку Соединенных Штатов. Так ли это на самом деле – вопрос открытый. Но до некоторых американских территорий Ким Чен Ын со своими военными точно способен дотянуться. Что уж там говорить о Южной Корее и Японии – союзниках США. Те могут подвергнуться не только ракетно-ядерному, но и обычному артиллерийскому удару соседнего сурового государства. Впрочем, весьма разрушительному. В этих условиях, казалось бы, нужно отправить свои амбиции и внутриполитические соображения "под сукно" и сесть за стол переговоров. Хотя бы попробовать поискать компромисс. Попытка – не пытка. 

Американские военнослужащие возле истребителя F-22 на базе ВВС США Осан в Пхентхэке, Южная Корея
© AFP 2017 / Jung Yeon-Je
"Период затишья закончился". Эксперт о военных учениях США и Южной Кореи
Ничего подобного, тем не менее, не происходит. Нет, из Белого дома периодически звучат заявления о готовности к диалогу с Пхеньяном, но они тут же сменяются новыми угрозами. В итоге – никакой устойчивой позиции. Тренда, как сейчас модно выражаться. Сплошная неразбериха. А вот очередные американо-южнокорейские учения, которые, мягко говоря, раздражают северокорейское руководство – наоборот, состоявшийся факт. Причем учения крупнейшие. В них принимают участие около 12 тысяч военнослужащих и более 230 единиц военной техники, включая авиацию. И продлятся эти тренировки без малого неделю. Добавят ли они безопасности в регионе и чувства уверенности в завтрашнем дне США и Южной Корее, равно как и всем остальным? По-моему, ответ очевиден. Случится ровно обратное. 

И все-таки эти и аналогичные маневры проводятся регулярно, поскольку их организаторы оказались заложниками собственного имиджа непреклонных, брутальных и бескомпромиссных в борьбе с любым "злом" ребят. Это относится, разумеется, прежде всего, к ребятам американским. Такая вот невольная игра на обострение. А иногда и "вольная". Ясно как божий день, что санкции и угрозы на Пхеньян не действуют: тут нужна более тонкая политическая "инженерия". Но ведь есть российско-китайский план двойного замораживания: США и Южная Корея приостанавливают учения, КНДР – испытания. А затем – на холодную и более или менее ясную голову – стороны начинают думать, как дальше жить. Да только этот план не вызывает в Вашингтоне особого интереса. Не брутальный, видимо, он какой-то, "вялый". 

Участники пропагандистского творческого коллектива выступают у центрального железнодорожного вокзала Пхеньяна, КНДР
© AFP 2017 / Ed Jones
Эксперт о позиции КНДР по переговорам: у этой страны нет союзников
А время-то, пардон за каламбур, тем временем идет. И в Северной Корее все громче звучат заявления о том, что переговоры с Вашингтоном возможны лишь в случае признания КНДР ядерной державой. "Ежу понятно", что такого шага американцы себе позволить не могут и не смогут. Но еще недавно ведь так и вопрос не стоял! То есть вашингтонский "обком" в известном смысле упустил момент. И теперь Пхеньян повысил ставки. А в ответ – не конструктивная хотя бы в минимальной дозе повестка, а новые учения, которые сильно нервируют северокорейских товарищей. В общем, сидим, как на пороховой бочке. А вокруг нее бегают разные бравые ребята с факелами и петардами в руках.

Автор Илья Харламов, радио Sputnik 

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