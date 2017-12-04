"Новогодний ремейк" от Белого дома: новая стратегия против России

Американская администрация, как сообщают СМИ, готовит новую стратегию национальной безопасности. Главное в ней остается неизменным. Все вопросы решаются "путем использования силы для поддержания мира".

Администрация президента США скоро представит новую стратегию национальной безопасности, пишут местные СМИ.

Новая она, конечно, весьма условно, потому что скроена по старым лекалам. Четыре столпа остаются незыблемыми: противостоять собираются России, Китаю, Ирану и Северной Корее.

В Вашингтоне уверены, что Пхеньян угрожает ядерной программой, Пекин – растущей мощью, Тегеран – просто фактом своего существования, а Москва – "агрессией и попытками пропаганды на Западе".

Конечно, каждый может обидеть мирные Соединенные Штаты, которые собираются противостоять этому всему "путем использования силы для поддержания мира". Такой путь к процветанию, помимо борьбы с терроризмом и расширения производства, обозначил советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер.

Именно с его приходом и началась работа над новой стратегией. Как справедливо отмечали западные СМИ, он успел поучаствовать во всех крупных войнах, которые США вели в последние десятилетия, а значит, знает, о чем говорит.

И насаждение мира и демократии ценой тысяч жизней – это, скорее всего, тот путь, по которому США будут идти и дальше.

Хотя Макмастер вроде пытается избежать военного решения конфликта с Северной Кореей – говорит, что Вашингтон ждет сотрудничества в этом вопросе с Пекином, который должен повлиять на КНДР экономическими мерами. Впрочем, и с Пекином Вашингтон тоже собирается бороться. Так что, видимо, этот план, озвученный автором стратегии безопасности, сразу о нее же и разбивается.

Но, кажется, для него вовсе и не это главное. В западном медиапространстве он известен как убежденный борец с "российской угрозой" и автор докладов о страшной российской артиллерии и методах виртуальной войны, которые якобы вписываются в тщательно разработанную стратегию. Собственно, в последние несколько лет Макмастер и занимается анализом этой стратегии, изучает "российскую войну нового поколения" на Украине и убеждает американское руководство ни в коем случае не сокращать военный бюджет.

С таким настроем на оборону, вероятно, будут тратить все больше. Чтобы еще эффективнее использовать силу для насаждения "американского мира".

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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