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"Никакой России не было": Порошенко слепил снежок из прошлогоднего снега

12:0704.12.2017
(обновлено: 12:08 04.12.2017)
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© Фото : аккаунт Петра Порошенко в TwitterПрезидент Украины Петр Порошенко во время выступления на торжествах по случаю Дня работников прокуратурыПрезидент Украины Петр Порошенко во время выступления на торжествах по случаю Дня работников прокуратуры
© Фото : аккаунт Петра Порошенко в Twitter
Президент Украины допереписывался с историей – средневековый свод законов "Русская правда" назвал "древнейшим документом правосудия на Украине". Круче него – только те, кто требует установить памятник киевлянам – "жертвам Крещения Руси".

Петр Порошенко до сих пор не вызывал умиления, а тут вдруг взял и вызвал. Напомнил героя чудного мультфильма "Падал прошлогодний снег". Тот все время повторял: "Маловато будет! Маловато, говорю!" Его, правда, жена за елкой послала, а этот сам себя послал – и туда, где бывал не раз: в темный проход истории (назовем это вежливым определением устаревшей видеоигры). Но если мультгерой вернулся ни с чем, то у Петра Порошенко пустых ходок в дебри не бывает. 

Виктор Ющенко
© РИА Новости / Григорий Василенко
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То придет и расскажет бредни про средневековое европейское государство "Русь-Украина". То приплетет, что основал эту "русюкраину" киевский князь Владимир. То вытащит из рукава новость про "укро-корни" французской королевы Анны Ярославовны. И все ему "маловато", все кажется недостаточным для того, чтобы отлепиться от русской генеалогии своей страны. И вот очередное историческое открытие – из тайных закромов собственного мозга. Оказывается, никакой России еще и в помине не было, а Украина уже обладала суверенным законодательством

Об этом президент незалежной заявил на торжестве по случаю Дня работников прокуратуры. Трудяг из ведомства во главе с бывшим зэком после двух отсидок он порадовал вестью о новой генпрокурорской символике. Эмблема теперь такая: в центре темно-синего круга, обрамленного дубовыми ветвями, – серебряный меч поверх золотых весов. Но просто так нарисовать всю эту красоту – "маловато будет". Ее надо растолковать. И вот что Петр Алексеевич натолковал (в прямой трансляции по украинскому телевидению). Меч на гербе – "княжеского периода и напоминает об одном из древнейших документов правосудия на Украине – "Русской правде" Ярослава Мудрого". И далее: "Русская правда" к России не имеет никакого отношения, потому что России тогда не существовало". Сказал – как отрезал. Этим самым мечом. 

Участники акции прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата в Киеве против принятия антицерковных законопроектов в Верховной раде Украины
© РИА Новости / Григорий Костин
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Ох-хо-хо, но и этот снег уже падал! Более того – Порошенко забрел и вовсе в позапрошлогодний сугроб (если не глубже). Потому что как только выпалил в 2015 году про "русюкраину", "основанную Владимиром Великим", так и побежали все удивленные люди искать топоним "Украина" в источниках раннего Средневековья. И в том же году – нигде не нашли: ни в древнекиевских летописях, ни в западноевропейских, ни в чисто германских. Везде почему-то упоминается только "Русь". Так что, увы, и свод законов "Русская правда" писался именно на Руси, а не там, где сегодня хочется нацпатриотам незалежной. 

Надо сказать, они даже как-то подрастерялись в снежных метелях Петра Порошенко. На сайте Киевского городского совета, например, появилась петиция. Автор этого увлекательного документа, видимо, покопавшись в древних исторических источниках, убедился, что "их" дорогой князь Владимир Великий упоминается исключительно по линии русской истории и просиял в веках тем, что крестил Русь. Так что теперь "щiрий патрiот" в пику президенту-переписывателю истории пере-переписал ее по-своему. Владимир Красное Солнышко отныне – не герой, а самозванец, захватчик киевского престола, который принудительно крестил киевлян. Поэтому петиция требует снести памятник князю на Владимирской горке (установленный в Киеве в 1853 году), а вместо него открыть мемориал "жертвам Крещения Руси".

Слушайте, украинские жертвы всего на свете, ну охолоните уже как-нибудь – снежку, что ли, поешьте!..

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik 

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