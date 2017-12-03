Внешнеполитическая доктрина Киева: кругом враги, уступки – "зрада"

Украина умудряется не просто испортить отношения со всеми соседями по очереди. Она потом их же в этом и обвиняет. Что по-своему, конечно, логично.

Уж сколько раз было говорено про союзников и друзей государства – не сосчитать. Российская формула императора Александра III звучит так: "Во всем мире у нас только два верных союзника: наша армия и флот". Британский премьер середины 19 века Генри Джон Темпл Палмерстон, сформулировал внешнеполитическую доктрину своей страны следующим образом: "У нас нет вечных союзников и у нас нет постоянных врагов; вечны и постоянны наши интересы. Наш долг – защищать эти интересы".

А вот глядя на современную Украину, напрашивается другая формула. Звучит она так: "Вы все дураки и не лечитесь! Я одна умная, в белом пальто стою красивая". Цитату приписывают Валерии Новодворской, в честь которой названа улица в украинском городе Луцке.

Нынешним киевским властям осталось только белое пальто приобрести, или одно на всех, или каждому политику свое, как некий отличительный символ принадлежности к чиновничьему сословию. С одной стороны – красиво, а с другой, точнее со всех сторон – "все дураки". Украина умудряется не просто испортить отношения с соседями, она умудряется потом еще и обвинить их в этом. То в пособничестве России, как например Белоруссию и Совет Европы, то в "вульгарном кидке", как коллективный Запад. О ближайших соседях, таких как Россия, Польша, Венгрия и говорить не приходиться. Но обо всем по порядку.

Широко обсуждавшийся шпионский скандал с Белоруссией затеяла сама Украина. Президент Белоруссии Лукашенко достаточно четко высказался по этой теме. Он заявил, что были договоренности с Порошенко о непридании огласке дела Павла Шаройко, задержанного белорусским КГБ. Но Украина сама нарушила эти договоренности и мало того – обвиняет Минск в пособничестве России. В общем, идет на обострение.

Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд посмел заявить, что отсутствие России в СЕ – это большой шаг назад для Европы, и если Россия выйдет, то это "очень-очень плохо". Киев в ответ опять идет на обострение , заявляя, что возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы без восстановления территориальной целостности Украины противоречит международному праву. Со стороны украинских экспертов сыплются обвинения, что ПАСЕ торгует европейскими ценностями, что Европа идет на поводу у Москвы.

Глава украинского МВД Арсен Аваков заявляет, что Запад "вульгарно кинул" Украину с гарантиями по Будапештскому меморандуму. По-моему, само слово "кинул" является вульгарным, но Авакову, конечно, об этом лучше судить.

Варшава неоднократно и резко реагировала и на увековечивание памяти украинским наци-героям и на принятие дискриминационного для нацменьшинств закона о языке. Глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский делает заявление, что Европа может поддержать Россию в выборе между Москвой и Киевом. А вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен говорит о праве украинских венгров на автономию и венгерское гражданство. В ответ украинский премьер Гройсман произносит: "Мы никому не позволим разговаривать с нами с позиции шантажа".

Одним словом – кругом враги. Остаются лишь США, но и здесь "зрада". Спецпредставитель Курт Волкер призвал Украину быть готовой выполнить политическую часть Минских соглашений. Киев публично пока не комментирует заявления "очередного предателя". Но, полагаю, что в кулуарах зубы скрипят, ведь так не хочется выполнять то, что обещал.

Выход для Украины есть. В случае Польши – отказаться от фашистских героев. В случае венгров – отказаться от дискриминационного закона о языке. В случае Европы – быть гибче по отношению к России, в случае США – выполнить минские договоренности. Какую из этих жертв предпочтет Украина (если, конечно, предпочтет) – большой вопрос. Ведь любое из решений будет воспринято как "зрада" патриотически настроенной (читай вооруженной) частью самой Украины. Так что получается, или кругом враги, или враг сам себе. Вот такой парадокс.

Автор Алексей Тимофеев, радио Sputnik

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