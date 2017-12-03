Как по-эстонски будет "С Новым годом"? Языковая инквизиция вышла на охоту

Люди в сером будут неслышно ходить меж рядов рождественской ярмарки в Таллине и пристально вглядываться в лица. Тем, кто их заинтересует, будут что-то тихо говорить по-эстонски. И все, пропал. Если не сам человек, то праздник.

Есть в Эстонии организация, о существовании которой по прошествии лет, скорее всего, будут вспоминать со стыдом. Это так называемая Языковая инспекция, или, как ее называют в народе, "языковая инквизиция".

Немного истории. Эта весьма своеобразная организация родилась на излете советской власти, когда эта власть номинально существовала, но уже более ничего не значила. В 1990 году в Эстонии был создан Государственный департамент по вопросам языка, который занялся разработкой правовых актов и внедрением языковой политики на основании Закона о языке Эстонской ССР от 1989 года. И это означает, что еще при существовании СССР в одной из его республик загодя создавались инструменты проведения националистической политики по отношению к некоренному населению.

Языковая инспекция в дальнейшем стала инструментом для зачистки, в первую очередь, всего аппарата государственного управления. И привело это к тому, что сегодня число чиновников некоренной национальности в министерствах и ведомствах Эстонии составляет не более 3%. А есть ряд министерств, где таковых нет и вовсе. Сделано это было эффективно и просто – любой человек, если он не эстонец по национальности и не закончил среднее или высшее учебное заведение на эстонском языке, обязан был сдать экзамен на знание языка на соответствующую категорию. Чем выше должность, тем выше категория. Кажется, нет в этом требовании ничего криминального, однако есть определенные моменты, которые не понятны глядящему со стороны. Приведу только один пример.

Какое-то время тому назад несколько действующих министров и политиков высокого ранга, эстонцы по национальности, согласились сдать экзамен по государственному языку на высшую категорию. Результат: практически никто не справился с заданием и, по сути дела, они экзамен провалили. Однако это не имело никаких последствий ни для них (все остались на своих рабочих местах), ни для правил, по которым экзамен должны по-прежнему сдавать представители других национальностей. Как говорится, что позволено Юпитеру, то не позволено быку.

Для любителей быстро продвинуться по карьерной лестнице из числа представителей коренного этноса возникла блестящая ситуация, позволявшая убирать стоящих на их пути неэстонцев. Досточно жалобы в Языковую инспекцию о том, что такой-то не владеет государственным языком в нужной степени – и готово: проверка за проверкой, протоколы, предписания и как результат – вожделенное рабочее место свободно.

Кроме этого, Языковая инспекция "развлекается" и на менее серьезных темах. Например, представители инспекции направили старейшине волости Нисси предписание с требованием заменить установленную на одном из домов в поселке Турба адресную табличку. Она, по их мнению, противоречила как закону о языке, так и закону о топонимах. Название улицы на ней было указано на эстонском и русском языках. Ужас, да? В связи с этим инспекторы предписали волостной управе позаботиться о том, чтобы указанная табличка была заменена на исключительно эстоноязычную.

А недавно объектом интереса Языковой инспекции стали таксисты, которые работают в практически на 100% русскоязычной Нарве. Им пригрозили лишением лицензий, если они не сдадут экзамен по эстонскому языку на соответствующую категорию. Кстати, такие же требования предъявляются к учителям русскоязычных школ, которые в ходе своей профессиональной деятельности не пользуются эстонским языком даже в самой малой степени.

Таким примерам, как говорится, несть числа. Последний случай прозвучал под предстоящие Рождество и Новый год особенно громко. Языковая инспекция объявила о том, что ее сотрудники под видом клиентов проверят уровень владения государственным языком у продавцов рождественского рынка, расположенного на Ратушной площади Старого города. Тем, кто не справится с испытанием, грозит возбуждение дела о надзорном производстве. Такой вот новогодний подарок от Дедов Морозов и Снегурочек из "языковой инквизиции".

Автор Владимир Барсегян, радио Sputnik, Эстония

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