Ответите не только за Бандеру. За что Варшава хочет наказать Киев

Милые бранятся – только тешатся. Но это лишь в том случае, если это действительно "милые", а не ситуативные союзники, которых объединяет только наличие общего врага. Подобные союзы редко заканчиваются любовью до гробовой доски. Точнее, эта самая доска оказывается очень близко. Так же получилось с Украиной и Польшей.Павел Климкин сделал Варшаве весьма заманчивое, на его собственный взгляд, предложение.
Дескать, любые противоречия можно разрешить вполне мирным добрососедским путем. А чтобы дело шло быстрее и эффективнее, давайте создадим простой канал коммуникация для решения спорных исторических вопросов. И вместе будем решать, кто герой, а кто убийца.
Вот только какой толк от этого канала? На Украине вроде бы уже все пособники нацистов героизированы. Ну, разве что остались какие-то историей забытые мелкие сошки. А что делать с теми, кому уже возведены памятники и посвящены оды и оперы? Украина готова отказаться от Бандеры и Шухевича? Вряд ли. А Польша сможет принять их "героизм" в истреблении польского населения? Тоже сомнительно.
А пока Павел Климкин по примеру добродушного кота из советского мультфильма уговаривает соседей жить дружно, в Варшаве уже наточили очередной нож. Польша намерена взыскать через суд с ПАО "Запорожский автомобилестроительный завод" (ЗАЗ) более 70 миллионов долларов.под застройку.
Таким образом получается, что концерн "УкрАВТО" не только не выполнил взятые на себя обязательства, но еще и изрядно погрел карман на сделке. Заплатив за контрольный пакет акций сто злотых, заработал 144 миллиона! Правда, если Польша выиграет суд, отдать придется уже 250 миллионов в польской валюте. Небольшая компенсация за Бандеру и Шухевича?
Автор Дарья Чередник, радио Sputnik
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