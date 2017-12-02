Ответите не только за Бандеру. За что Варшава хочет наказать Киев

Любовная лодка разбилась – это факт. А обо что именно – в данном случае так вот сразу и не скажешь. Но Польша готова теперь выставить Украине счет не только за Бандеру с Шухевичем, но даже за "Запорожец".

Милые бранятся – только тешатся. Но это лишь в том случае, если это действительно "милые", а не ситуативные союзники, которых объединяет только наличие общего врага. Подобные союзы редко заканчиваются любовью до гробовой доски. Точнее, эта самая доска оказывается очень близко. Так же получилось с Украиной и Польшей.

Казалось бы, вот уж кто на фоне антироссийской истерии скрепил свои отношения узами вечного брака. Но собственные внутренние противоречия оказались сильнее. И развод надвигается со скоростью пули. Чтобы процесс хоть как-то замедлить, министр иностранных дел Украины Павел Климкин сделал Варшаве весьма заманчивое, на его собственный взгляд, предложение.

Дескать, любые противоречия можно разрешить вполне мирным добрососедским путем. А чтобы дело шло быстрее и эффективнее, давайте создадим простой канал коммуникация для решения спорных исторических вопросов. И вместе будем решать, кто герой, а кто убийца.

Вот только какой толк от этого канала? На Украине вроде бы уже все пособники нацистов героизированы. Ну, разве что остались какие-то историей забытые мелкие сошки. А что делать с теми, кому уже возведены памятники и посвящены оды и оперы? Украина готова отказаться от Бандеры и Шухевича? Вряд ли. А Польша сможет принять их "героизм" в истреблении польского населения? Тоже сомнительно.

А пока Павел Климкин по примеру добродушного кота из советского мультфильма уговаривает соседей жить дружно, в Варшаве уже наточили очередной нож. Польша намерена взыскать через суд с ПАО "Запорожский автомобилестроительный завод" (ЗАЗ) более 70 миллионов долларов.

Суть претензий польской стороны проста. В 2005 году Польша за символические сто злотых продала корпорации "УкрАВТО", в которую входит ЗАЗ, пакет акций завода легковых автомобилей в Варшаве. Условие было одно: украинский инвестор спасает предприятие от банкротства, сохраняет производство и рабочие места. Но в 2011 году завод был не только остановлен. Как сообщали украинские СМИ, земля, на которой располагалась большая часть производства, была продана под застройку

Таким образом получается, что концерн "УкрАВТО" не только не выполнил взятые на себя обязательства, но еще и изрядно погрел карман на сделке. Заплатив за контрольный пакет акций сто злотых, заработал 144 миллиона! Правда, если Польша выиграет суд, отдать придется уже 250 миллионов в польской валюте. Небольшая компенсация за Бандеру и Шухевича?

Автор Дарья Чередник, радио Sputnik

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