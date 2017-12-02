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Цифросексуальность: виртуальные утехи и их тяжелые последствия

10:0002.12.2017
(обновлено: 10:12 02.12.2017)
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© AFP 2017 / John Macdougall Роботы во время исполнения танца на пилоне. Ганновер, ГерманияРоботы во время исполнения танца на пилоне. Ганновер, Германия
© AFP 2017 / John Macdougall
Прежде чем завести роман с операционной системой, подумайте, сможете ли вы себе это позволить. Во всех смыслах. А то получится – ни уму, ни сердцу, но с кучей проблем.

Мир захватывают новые технологии. Знаменитые британские ученые представили пять профессий будущего. Уточняется: "пять новых профессий для людей в случае, если роботы захватят мир".   В их числе пластические хирурги для роботов, няни и туристические агенты (для них же), учителя пения и организаторы боев для машин. Ну конечно, как же без боев. Ведь роботы наверняка будут смотреть голливудские блокбастеры на эту тему. Интересно, кстати, фильмы-то кто будет снимать? Люди или все-таки эти самые, которые мир захватят? 

Концепт-модель автомобиля Лада-2050, демонстрируемая на выставке в рамках международного форума Открытые Инновации- 2017 в Москве. 16 октября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Эксперт: К 2025 году управлять автомобилем в пробке будут роботы
Роботы уже держат в страхе многих, ведь эксперты предрекают исчезновение в скором будущем целого ряда "человеческих" профессий. Вместо водителей будут автопилоты, вместо курьеров – дроны, вместо журналистов – искусственный интеллект. И ведь есть (уже!) роботы не только для работы, но и для редких минут свободного времени. Ученые (на этот раз, для разнообразия – канадские) стращают: с вхождением роботов в повседневную жизнь человека миру грозит появление новой сексуальной ориентации – цифросексуалов

Как полагают ученые из Канады, психотерапевтам пора готовиться к приходу новых клиентов, страдающих зависимостью от виртуальных сексуальных развлечений и плотских утех с роботами. Ученые предсказывают появление цифрофилии в две волны. Первая – использование технологий для взаимодействия (скажем так, прилично) с другим человеком: это секс-игрушки с датчиками и всякое такое. А вторая – секс-роботы и секс в виртуальной реальности, для которой второй человек рядом совершенно не нужен. 

WorldSkills Hi-Tech-2016
© РИА Новости / Павел Лисицын
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"Думать здесь буду я!": робот-журналист приступил к работе
Сразу вспоминается фильм "Она". В нем одинокий писатель покупает себе для эксперимента новую техническую разработку – операционную систему, призванную исполнять любое желание пользователя. К удивлению писателя, голос в телефонной трубке и на экране монитора способен заставить его поверить в реальность происходящего. В итоге между ним и операционной системой возникает роман и все человеческие страсти, включая ревность и боль расставания. И примерно так в этом фильме живет все человечество будущего. 

Видимо, ученые из Канады это кино тоже посмотрели. И считают, что цифросексуалам ничто человеческое тоже не будет чуждо, и ломанутся они прямиком к специалистам. С теми же повседневными проблемами в сексе, в реальных отношениях и… от одиночества. Правда, всем цифрофилам предсказывают и другую проблему – с финансами. Ведь продвинутые технологии – вещь дорогая. Так что любители близости с металлом и пластиком сначала будут вынуждены идти в банк, а к психиатру уже потом. Ибо закредитованность может быть еще большим стрессом, чем проблемы с виртуальными утехами. 

Автор Татьяна Голованова, радио Sputnik

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