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Кто не с "Северным потоком-2", тот против ЕС. Странная забота США о Европе

18:1401.12.2017
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПредседатель правления ПАО Газпром Алексей Миллер в цехе ЭТЕРНО ПАО Челябинский трубопрокатный заводПредседатель правления ПАО Газпром Алексей Миллер в цехе ЭТЕРНО ПАО Челябинский трубопрокатный завод
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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США бросились на защиту ЕС от российского газа. Кто как не дядя Сэм позаботится о старушке Европе, похоронит вредный "поток", а заодно и место для своего СПГ подготовит. Европейцам это, правда, не нужно. Но это уже детали.

Чем ближе к концу реализации проекта, тем сильнее у США сдают нервы. Такая буча поднимается, что хоть роман пиши или пьесу во многих актах.  Действующих лиц – на всех актеров мира хватит. А уж драматизму – играть не переиграть. Главное, чтоб таланта хватило. Особенно Соединенным Штатам, которые как курица с яйцом носятся с навязчивой идеей лишить Евросоюз и Россию "Северного потока-2". Уж так изощряются, что переигрывать начали. 

Начало строительства трубопровода Северный поток
© AP Photo / Dmitry Lovetsky, file
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Вдруг обеспокоились "уязвимостью Европы перед перебоями в поставках российского газа". И проявляя невиданную заботу о Старом Свете, договорились до того, что раз дядя Сэм не хочет, то и не будет никакого проекта, его в два счета похоронят. В расчет при этом не принимается, что такая "забота" настраивает против них и Евросоюз в целом, и Германию вместе с Австрией – основных  бенефициаров строительства, в частности. А уж про бизнесменов и говорить не приходится. Проект "Газпрома" решили поддержать не только европейские энергетические компании, но и американские банки. 

Буквально на днях "Газпром" сообщил – так, чтобы слышно было и в Вашингтоне – что японские банки Mizuho и SMBC вместе с американским   JPMorgan Chase Bank предоставили ему в кредит 1 млрд евро. На пять лет, и, кстати говоря, на вполне приемлемых условиях. Ранее, в ноябре же, российский концерн договорился о получении кредита от UniCredit S.p.A. на 700 млн евро практически на тех же условиях. Вот вам, Соединенные Штаты, не только экономический, но и политический момент… в софинансировании проекта. И пусть Польша, Украина и иже с ними ставят палки в колеса сколько угодно. Американский капитал в союзе с крупнейшей экономикой ЕС – Германией – могут с легкостью "продавить" "Северный поток-2" несмотря на санкции США. Об этом заявил глава одного из участников проекта с немецкой стороны – компании Wintershall – Марио Мерен

Трубы для строительства газопровода Северный поток - 2
© Фото : Nord Stream 2/Axel Schmidt
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Сюжет – в самом развитии. Что-то подсказывает, что немецкие актеры в пьесе  под названием "Северный поток-2" обыграют американских. Так как у них и интересов побольше, и роль удачнее, и играют они на своей территории, защищая свой родной рынок.

Автор Олег Обухов, радио Sputnik

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