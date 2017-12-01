Кто не с "Северным потоком-2", тот против ЕС. Странная забота США о Европе

Чем ближе к концу реализации проекта, тем сильнее у США сдают нервы. Такая буча поднимается, что хоть роман пиши или пьесу во многих актах. Действующих лиц – на всех актеров мира хватит. А уж драматизму – играть не переиграть. Главное, чтоб таланта хватило. Особенно Соединенным Штатам, которые как курица с яйцом носятся с навязчивой идеей лишить Евросоюз и Россию "Северного потока-2". Уж так изощряются, что переигрывать начали.
Буквально на днях "Газпром" сообщил – так, чтобы слышно было и в Вашингтоне – что японские банки Mizuho и SMBC вместе с американским JPMorgan Chase Bank предоставили ему в кредит 1 млрд евро. На пять лет, и, кстати говоря, на вполне приемлемых условиях. Ранее, в ноябре же, российский концерн договорился о получении кредита от UniCredit S.p.A. на 700 млн евро практически на тех же условиях. Вот вам, Соединенные Штаты, не только экономический, но и политический момент… в софинансировании проекта. И пусть Польша, Украина и иже с ними ставят палки в колеса сколько угодно. Американский капитал в союзе с крупнейшей экономикой ЕС – Германией – могут с легкостью "продавить" "Северный поток-2" несмотря на санкции США. Об этом заявил глава одного из участников проекта с немецкой стороны – компании Wintershall – Марио Мерен.
Автор Олег Обухов, радио Sputnik
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