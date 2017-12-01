"Планов" громадье. Грузия легализовала вечный кайф

Украина только обещает всем стать "второй Швейцарией". А Грузия-то – уже. А заодно и "второй Голландией". В этих странах легкие наркотики – в законе. Там, правда, помимо конопли есть еще экономика и уровень жизни. Но с чего-то ведь надо начинать.
Вот оно, счастье. На каждом углу. Кури не хочу. Стремясь догнать, а может – чем черт не шутит – и перегнать Европу, Грузия уже почти догнала Канаду. Отстала лишь на пару дней. Там парламент 28 ноября легализовал легкие наркотики. А здесь конституционный суд 30 числа тоже изменил статью за употребление марихуаны. Раньше она была уголовная, а теперь – 16-я в Основном законе. Это там, где "каждый обладает правом свободного развития своей личности". Отныне свободно можно развиваться и под кайфом. Все – запретов больше нет.
Хотя, казалось бы, ладно Канада. У нее на флаге лист. Да, клена. Но при желании в нем рассмотришь и коноплю. Особенно если в ботанике – ноль. А на грузинском-то штандарте – одни крестики. То-то и оно, рассудили знающие люди и подсказали средство, позволяющее увидеть даже в крестиках плюсики. На себе испытали. Плохого не посоветуют. В государственном хозяйстве это же крайне полезная вещь. А сколько новых доходов! Во-первых, крестьянам будет, чем заняться и что выращивать. Во-вторых, продажи кондитерки и газировки резко возрастут. В-третьих, турист попрет. В конце концов, и станет радостнее всем, веселей станет всем.
А какое армии подспорье. Эти "патроны", правда, к противотанковым комплексам "Джавелин", что вот-вот поступят на вооружение из США, не подойдут. Но если ими "зарядить" как следует бойцов, те и ракетам применение найдут. О международной репутации и говорить нечего. Вон, Украина называет себя "второй Швейцарией". Только потому, что решила, будто в сыре главное – дыры. А Грузия-то по-честному может стать и второй Швейцарией, и второй Голландией, и даже второй Британией. Хотя об этом распространяться не обязательно. В ЕС "стать второй Британией" звучит как оскорбление. Тем не менее, у них у всех "травка" общедоступна.
У них, конечно, не только каннабис в обороте. Есть еще экономика, уровень жизни, благосостояние, ценности какие-никакие. Но с чего-то же надо начинать. Впрочем, это второе европейское дурман-достижение Грузии за год. Весной ее гражданам разрешили на 90 дней уезжать в зону Шенгена без виз. А сейчас – улетать в нее без рецепта. Пусть на еще более короткий срок. Но с правом продлевать его самостоятельно и в любое время. Круг замкнулся. Сначала люди потянулись косяками, теперь косяками затянутся. И уже не надо пересекать границу. Ведь дым отечества и сладок, и приятен.
А для придания ему большей самобытности можно слегка переименовать его первоисточник. Назвать доморощенный аналог, например, "тамарихуана" и вдыхать вместе с ним чувство собственного достоинства. Употреблять предписано, прежде всего, в медицинских целях. Само собой. Мы ведь тоже не пьем, а лечимся. А им есть от чего. Депрессия, бедность, эта навязчивая тяга на Запад. А тут – как в сказке: дунешь три раза – и будто в сказку попал. Встречай своих, европейская нация! Или, как сказали бы на Украине: "Вот, Галю, це нация!".
У грузинской власти всегда было планов громадье. Теперь их здесь сможет попробовать каждый. Попробовать, понять, простить и поржать.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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