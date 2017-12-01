Команда "фас": "больной щенок" отправляет Рекса Тиллерсона в отставку?

В США вновь заговорили о кадровых перестановках в команде Дональда Трампа. Якобы до конца года свой пост покинет глава Госдепа Рекс Тиллерсон. И не только из-за Кореи.

Американские СМИ опять заговорили о скорой смене госсекретаря США. По некоторым данным, в течение ближайших нескольких недель президент Дональд Трамп отправит Рекса Тиллерсона в отставку. Сообщается даже имя нового главы Госдепа – это нынешний директор ЦРУ Майкл Помпео.

Поводом для этих разговоров стало очередное обострение отношений между Белым домом и внешнеполитическим ведомством. О наличии "очевидных" разногласий накануне заявила официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт. Правда, она поспешила заверить, что ни о какой отставке речи не идет: Тиллерсон "служит президенту , ему нравится его работа и он продолжает встречи по расписанию".

Что касается разногласий, то одним из самых очевидных является решение северокорейской проблемы. Считается, что госсекретарь остается сторонником дипломатического урегулирования данного вопроса, в то время как президент США часто заявляет о силовых методах. Трамп, в частности, призывал главу Госдепа "не тратить время" на переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которого он назвал "Маленьким Человеком-Ракетой", а теперь еще и "больным щенком".

Кроме того, некоторые издания отмечали, что между американским лидером и главой Госдепа произошел "конфликт" в связи с тем, что после массового убийства в Лас-Вегасе в центре внимания СМИ оказался не Трамп, а Тиллерсон, который не сходил с экранов. Очевидно, что этот удар по самолюбию Трампа мог иметь куда более серьезные последствия, чем разногласия по поводу Северной Кореи.

Тем временем сам Дональд Трамп пока ушел от ответа на вопрос о возможной отставке Тиллерсона. "Рекс здесь", – заявил американский лидер после встречи с наследным принцем Бахрейна Салманом бен Хамадом. Хотя госсекретарь на этой встрече не присутствовал, но говорят, он был где-то поблизости.

Американские СМИ обещают, что вопрос с отставкой должен разрешиться в конце декабря – начале января. Правда, вряд ли это будет в пользу самого Трампа. Его противники непременно воспользуются моментом, чтобы вновь упрекнуть президента в некомпетентности и в том, что за год у него так и не появилось слаженной команды.

Автор Светлана Калмыкова, радио Sputnik

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