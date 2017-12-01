"Кто, где и когда". Киев хочет контролировать россиян – и не только

Глава МИД Украины Павел Климкин уверен, что Киев имеет право все знать о въезжающих с территории РФ. И обязательно узнает! Как именно – пока не решено. В любом случае украинские очень компетентные товарищи за этим проследят.

Надо посчитать и проконтролировать всех россиян, которые приезжают на Украину. В этом уверен министр иностранных дел незалежной Павел Климкин.

По плану Климкина, Украине нужен "во-первых, биометрический контроль на границе, во-вторых, контроль за всеми, кто въезжает из России… Далее, если этого будет недостаточно, ввести не просто визу, а биометрическую визу. Тогда уже четко будет известно – кто, где и когда ".

Пока остается неизвестным, что министр вкладывает в предложение ввести "контроль за всеми, кто въезжает из России". Возможно, приставить к каждому сотрудника СБУ, который будет неусыпно следить за тем, куда ездит, с кем и о чем говорит и что ест вражеский агент.

Но, наверное, идея не оправдает себя. Потому что, кажется, среди тех, кто въезжает из России на Украину, больше граждан Украины, которые ранее приехали к "агрессору" на заработки. Даже пан Климкин когда-то приехал на Украину из России (обойдясь, кстати, без биометрического контроля, которого тогда не было).

А ведь к каждому украинцу эсбэушника не приставишь. Хотя… Нужно ведь проверить, не заразился ли гастарбайтер чуждыми идеями, не привез ли на родную землю безумные мысли о том, что Крым – российский, а Донбасс не нужно обстреливать. Поэтому у всех приезжающих нужно брать не только отпечатки пальцев, но еще и анализ крови и мочи и проводить беседы с психиатром.

Иначе предложение Павла Климкина вообще не очень понятно. Об установлении контроля он говорит так, будто сейчас на границе проходной двор и с территории России можно приехать чуть ли без паспорта, с одним только честным словом. Судя по "черным спискам", которые растут как на дрожжах, постоянно пополняясь новыми именами, Киев и так следит за каждым и оценивает каждое высказывание.

И так занят этим, что посмотреть в другую сторону и некогда. Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, лишенный украинского гражданства и преследуемый в Грузии по уголовным делам, до сих пор болтается на Украине и устраивает митинги под носом у властей. Миграционная служба продлила срок его легального пребывания в стране до марта.

Да и не до него, наверное, за своими бы уследить. Украинцы, которые хотят быть во всем первыми, подтверждают статус первой по количеству психических расстройств страны в Европе. Видимо, в качестве рекламы гражданин Украины в московском аэропорту Домодедово устроил сам с собой публичные развратные действия, за что и был задержан.

Так что, может, нам установить особый контроль за теми, кто въезжает с Украины?

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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