Работа с "болезненной памятью", или Еврейский вопрос к польскому президенту

Место съемки скандального польского видео "Игра в салочки" теперь известно. Это бывший концентрационный лагерь Штуттгоф, ныне – музейный комплекс под Гданьском.

Снятая на видео игра в салочки – кого этим удивишь? Никого. А если играют голые половозрелые мужчины и женщины? Хм, тогда пометьте это "кино" значком возрастного ограничения и смотрите дальше. Ну а если вам скажут, что играют в газовой камере бывшего нацистского концлагеря – будете смотреть? В Польше говорят – будем. Израиль возмущен и требует объяснения.

Как можно было разрешать подобную видеосъемку на территории мемориала геноцида? Вопрос адресован польскому президенту: обращение лично к Анджею Дуде подписали несколько израильских общественных групп во главе с "Организацией переживших Холокост". Ответ пока не прозвучал.

"Игра в салки" (The Game of Tag) – название работы польского фотографа и видео-художника Артура Жмиевского. Он снял ее еще в 1999 году и как образец видео-арта пытался представить на выставке в Берлине "Польша – Германия: 1000 лет искусства и истории". Не вышло – берлинская еврейская община не позволила. Вышло через несколько лет и уже на родине Жмиевского – в Краковском музее современного искусства.

Антропологический перформанс стал частью проекта "Польша – Израиль – Германия: опыт Аушвица". Музейный сайт рекомендовал его как один из способов осмысления "объектов болезненной памяти", а зрителей видео предупреждала табличка: "спорный контент".

Но и в Кракове тоже была попытка изъять скандальное видео из культурного обихода и тоже – усилиями исключительно еврейских общественных групп. Увы. Попытка провалилась. После недолгого отсутствия "Игра…" вернулась на том основании, что в Польше свобода творчества.

С тех пор прошло два года, и вот – новая волна возмущения общественности Израиля: стало достоверно известно, что именно выбрано для съемок в качестве "локации", как выражаются актуальные художники. Это мемориальный комплекс на месте "концентрационного лагеря первой степени" Штуттгоф. Который был первым в Польше (работал с 1939). В котором вообще многое совершалось впервые – медицинские эксперименты над людьми, варка мыла из человеческих тел…

В упомянутом к Анджею Дуде обращении израильтян вопросов лично к Артуру Жмиевскому нет. Да и что спрашивать, если тот никогда не отрицал, что "работает с правым дискурсом" и что "ощущение фашистского духа привлекает внимание".

Польского президента просят хотя бы пояснить, какие правила поведения существуют в комплексе Штуттгоф, внесенном в Государственный реестр музеев Польши. Вот, например, "кощунственная мерзость", как прокомментировали видео в Центре Визенталя, – это посетителям разрешается?..

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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