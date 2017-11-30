В ожидании рекорда. Ничто так не согреет Европе душу зимой, как газ из РФ

Может быть, и рады бы отказаться, да сердце не велит. Вот уже восемь лет как Брюссель из кожи вон лезет, чтобы скинуть с себя "газовые оковы" России (третий энергетический пакет от июля 2009), да что-то не клеится никак. Кого на помощь только ни звали… И Ближний Восток, и бывшие советские республики. Даже США выразили полную готовность помочь насадить на демократический кол энергетические узы Европы с Россией, а воз с годами только тяжелее. Сухие факты: по словам главы "Газпрома" Алексея Миллера, холдинг по итогам 2017 года – в ожидании абсолютного рекорда. Поставки газа в ЕС впервые могут достичь 192 млрд кубометров.
При том, что те же химики используют газ как топливо для своих электростанций. ЕС пытается, вроде, перейти на СПГ из США, но как-то неубедительно. Поляки и латвийцы, конечно, пыжатся. Однако все упирается в экономику и деньги. Вопрос, надолго ли их хватит? Сухие, но очень показательные цифры: цены "Газпрома" для потребителей ЕС составляет примерно 190 долларов за тысячу кубометров. Американский же СПГ обходится европейцам в 250 долларов за тот же объем. Какая-то странная у Варшавы и Риги любовь к заокеанскому СПГ – любовь с односторонним движением. На этом фоне еще более странным выглядит предложение главы Совета Европы Дональда Туска закупать российский газ скопом сразу для всей европейской "семьи", чтобы выторговать какие-то скидки. То есть за 250 долларов американский газ их устраивает, а российский за 190 – дороговато?
Автор Олег Обухов, радио Sputnik
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