В ожидании рекорда. Ничто так не согреет Европе душу зимой, как газ из РФ

Хит сезона в ЕС – российская душегрейка, она же телогрейка от "Газпрома". Топливо из России в Европе уже давно – не переменчивая мода, а постоянный стиль, от которого так просто не откажешься. Но в этом году интерес к российскому газу просто небывалый.

Может быть, и рады бы отказаться, да сердце не велит. Вот уже восемь лет как Брюссель из кожи вон лезет, чтобы скинуть с себя "газовые оковы" России (третий энергетический пакет от июля 2009), да что-то не клеится никак. Кого на помощь только ни звали… И Ближний Восток, и бывшие советские республики. Даже США выразили полную готовность помочь насадить на демократический кол энергетические узы Европы с Россией, а воз с годами только тяжелее. Сухие факты: по словам главы "Газпрома" Алексея Миллера, холдинг по итогам 2017 года – в ожидании абсолютного рекорда. Поставки газа в ЕС впервые могут достичь 192 млрд кубометров.

Скептики могут сказать: подумаешь, один год – не показатель. Хорошо. Копнем поглубже. По подсчетам аналитиков, несмотря на все старания Запада, европейский рынок газа растет три года подряд. В электроэнергетике стран Евросоюза доля голубого топлива выросла на 50%. Причина? Растет его использование в ЖКХ (более бюджетно и экологично по сравнению с нынешним подорожавшим углем), транспорт тоже склонны чаще заправлять сжиженным газом, нежели бензином. Да и химическая промышленность на месте не стоит. Развиваясь, она все чаще использует газ как ценное сырье для производства аммиака, метанола, ацетилена, азотных удобрений, ароматических углеводородов и широкой гаммы химических полупродуктов.

При том, что те же химики используют газ как топливо для своих электростанций. ЕС пытается, вроде, перейти на СПГ из США, но как-то неубедительно. Поляки и латвийцы, конечно, пыжатся. Однако все упирается в экономику и деньги. Вопрос, надолго ли их хватит? Сухие, но очень показательные цифры: цены "Газпрома" для потребителей ЕС составляет примерно 190 долларов за тысячу кубометров. Американский же СПГ обходится европейцам в 250 долларов за тот же объем. Какая-то странная у Варшавы и Риги любовь к заокеанскому СПГ – любовь с односторонним движением. На этом фоне еще более странным выглядит предложение главы Совета Европы Дональда Туска закупать российский газ скопом сразу для всей европейской "семьи", чтобы выторговать какие-то скидки. То есть за 250 долларов американский газ их устраивает, а российский за 190 – дороговато?

Прогнозы? С ними в последнее время сложно обстоят дела. Раньше условия диктовал рынок: есть спрос, будет и предложение. Плати и получишь заказанное сполна. Теперь же во все сферы вмешиваются американские политики, не желая расставаться с репутацией "пупа Земли". Однозначно, что конкуренция между трубным российским и сжиженным американским газом будет расти. Сейчас у "Газпрома" дела идут в гору, 39% европейского рынка за ним, сам Брюссель это признает. Однако как будут идти дела дальше – во многом зависит от политики компании. Ухо придется держать востро. А то неровен час, придется за дорого выкупать шею вместе с головою. А пока… Пока душу старушке Европе действительно "Газпром" больше других греет, особенно в долгие холодные вечера и ночи.

Автор Олег Обухов, радио Sputnik

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