Фантазеры на зарплате: "акустические атаки" России – новый американский мем

Интересно, а что слышат американцы во время "акустических атак"? Наверное, соловьиные трели на мотивы русских народных песен. А иначе не объяснить, почему эти "звуковые диверсии" приписывают России.

Все, включая очевидный абсурд, должно иметь какие-то границы – могут сказать наивные и непозволительно оптимистичные наблюдатели за нынешней американской политической сценой. Но абсурд – он на то и абсурд, чтобы быть безбрежным в своей фантасмагоричности. И не поддающимся объяснению даже при помощи самого глубокого анализа. Абсурд находится вне человеческой логики и представлений о природе вещей. И здесь, если говорить о политическом измерении этого не до конца изученного культурно-психологического феномена – американцы уверенно держат пальму первенства. Неожиданно всплывшая история с якобы атакованным акустическим оружием на территории посольства США в Узбекистане сотрудником печально известного американского Агентства по международному развитию (USAID) лишний раз подтверждает: американцы первые, они вне конкуренции. Нет нужды лишний раз напоминать о сомнительных делишках этой более чем сомнительной организации в разных странах, которые после реализации разного рода якобы благотворительных программ сталкивались с угрозой революции.

Вопрос, скорее, в творческом упадке представителей американской политической системы, частью которой, безусловно, является означенное агентство. Фантазии хоть отбавляй, а творчества нет. Да и повторов все больше. И везде только и слышишь: Россия, Россия, Россия… Напомним вкратце: не так давно представители дипмиссии США в Гаване, которые якобы пострадали от "акустических атак", жаловались на головные боли, тошноту и частичную потерю слуха. Сотрудник агентства в Ташкенте рассказал, что у него с женой удивительным образом наблюдались схожие симптомы. Их вывезли из Узбекистана для обследования. Впрочем, дутая интрига сохраняется: о результатах медицинского осмотра ничего не известно. Так же как нет и подтверждения, собственно, самих "акустических атак" от Госдепа. Зато очередную минуту славы USAID "словило". Либо же его представителю очень захотелось домой из солнечной и гостеприимной, но очень чужой страны. И покинуть ее он решил, что называется, с музыкой, под фанфары.

Жаль, не описал в подробностях слуховые ощущения. Что-то же он должен был слышать?! Может быть, назойливый писк комаров, или какой-то особенный стрекот цикад, или соловьиные трели на мотивы русских народных песен, доносившиеся из приоткрытой форточки. А может быть, и вовсе голоса? Ну, те самые. Как у некоторых поэтов в момент озарения или не вполне здоровых графоманов перед очередным опять-таки медицинским обследованием. Бог весть. Главное другое – это сделала, то бишь атаковала, разумеется, Россия. К таким незамысловатым выводам пришла, в частности, американская пресса. Наверное, просто не могла не прийти в условиях нынешнего абсурда. Логика проста как три копейки – Москва дружит и с Гаваной, и с Ташкентом. А раз применила на Кубе, почему бы не повторить в Узбекистане?

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин предложил в этой связи американским властям поменьше фантазировать и проводить более тщательное медицинское освидетельствование дипломатов при направлении в другую страну. Пока надежды на это мало. Жанр политического абсурда по определению нуждается в богатой фантазии его любителей. В нездорово богатой фантазии. И багаж этот у представителей американской стороны – с перевесом.

Автор Илья Харламов, радио Sputnik

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