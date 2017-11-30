РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

Фантазеры на зарплате: "акустические атаки" России – новый американский мем

18:3430.11.2017
(обновлено: 18:37 30.11.2017)
0150
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкАртисты ГААНТ имени Игоря Моисеева исполняют русский танец Лето на концерте в Большом театре в МосквеАртисты ГААНТ имени Игоря Моисеева исполняют русский танец Лето на концерте в Большом театре в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Интересно, а что слышат американцы во время "акустических атак"? Наверное, соловьиные трели на мотивы русских народных песен. А иначе не объяснить, почему эти "звуковые диверсии" приписывают России.

Все, включая очевидный абсурд, должно иметь какие-то границы – могут сказать наивные и непозволительно оптимистичные наблюдатели за нынешней американской политической сценой. Но абсурд – он на то и абсурд, чтобы быть безбрежным в своей фантасмагоричности. И не поддающимся объяснению даже при помощи самого глубокого анализа. Абсурд находится вне человеческой логики и представлений о природе вещей. И здесь, если говорить о политическом измерении этого не до конца изученного культурно-психологического феномена – американцы уверенно держат пальму первенства. Неожиданно всплывшая история с якобы атакованным акустическим оружием на территории посольства США в Узбекистане сотрудником печально известного американского Агентства по международному развитию (USAID) лишний раз подтверждает: американцы первые, они вне конкуренции. Нет нужды лишний раз напоминать о сомнительных делишках этой более чем сомнительной организации в разных странах, которые после реализации разного рода якобы благотворительных программ сталкивались с угрозой революции. 

Посольство США в Гаване
© AP Photo / Ramon Espinosa
Политолог: в недомогании американцев после спиртного тоже Россия виновата?
Вопрос, скорее, в творческом упадке представителей американской политической системы, частью которой, безусловно, является означенное агентство. Фантазии хоть отбавляй, а творчества нет. Да и повторов все больше. И везде только и слышишь: Россия, Россия, Россия… Напомним вкратце: не так давно представители дипмиссии США в Гаване, которые якобы пострадали от "акустических атак", жаловались на головные боли, тошноту и частичную потерю слуха. Сотрудник агентства в Ташкенте рассказал, что у него с женой удивительным образом наблюдались схожие симптомы. Их вывезли из Узбекистана для обследования. Впрочем, дутая интрига сохраняется: о результатах медицинского осмотра ничего не известно. Так же как нет и подтверждения, собственно, самих "акустических атак" от Госдепа. Зато очередную минуту славы USAID "словило". Либо же его представителю очень захотелось домой из солнечной и гостеприимной, но очень чужой страны. И покинуть ее он решил, что называется, с музыкой, под фанфары. 

Жаль, не описал в подробностях слуховые ощущения. Что-то же он должен был слышать?! Может быть, назойливый писк комаров, или какой-то особенный стрекот цикад, или соловьиные трели на мотивы русских народных песен, доносившиеся из приоткрытой форточки. А может быть, и вовсе голоса? Ну, те самые. Как у некоторых поэтов в момент озарения или не вполне здоровых графоманов перед очередным опять-таки медицинским обследованием. Бог весть. Главное другое – это сделала, то бишь атаковала, разумеется, Россия. К таким незамысловатым выводам пришла, в частности, американская пресса. Наверное, просто не могла не прийти в условиях нынешнего абсурда. Логика проста как три копейки – Москва дружит и с Гаваной, и с Ташкентом. А раз применила на Кубе, почему бы не повторить в Узбекистане? 

Здание посольства США в Гаване, Куба
© AP Photo / Desmond Boylan
Мнение: "акустические атаки" на дипломатов США на Кубе - глупая версия
Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин предложил в этой связи американским властям поменьше фантазировать и проводить более тщательное медицинское освидетельствование дипломатов при направлении в другую страну. Пока надежды на это мало. Жанр политического абсурда по определению нуждается в богатой фантазии его любителей. В нездорово богатой фантазии. И багаж этот у представителей американской стороны – с перевесом.

Автор Илья Харламов, радио Sputnik

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

Комментировать
Акценты
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена