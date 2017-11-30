Фантазеры на зарплате: "акустические атаки" России – новый американский мем

Все, включая очевидный абсурд, должно иметь какие-то границы – могут сказать наивные и непозволительно оптимистичные наблюдатели за нынешней американской политической сценой. Но абсурд – он на то и абсурд, чтобы быть безбрежным в своей фантасмагоричности. И не поддающимся объяснению даже при помощи самого глубокого анализа. Абсурд находится вне человеческой логики и представлений о природе вещей. И здесь, если говорить о политическом измерении этого не до конца изученного культурно-психологического феномена – американцы уверенно держат пальму первенства. Неожиданно всплывшая история с якобы атакованным акустическим оружием на территории посольства США в Узбекистане сотрудником печально известного американского Агентства по международному развитию (USAID) лишний раз подтверждает: американцы первые, они вне конкуренции. Нет нужды лишний раз напоминать о сомнительных делишках этой более чем сомнительной организации в разных странах, которые после реализации разного рода якобы благотворительных программ сталкивались с угрозой революции.
Жаль, не описал в подробностях слуховые ощущения. Что-то же он должен был слышать?! Может быть, назойливый писк комаров, или какой-то особенный стрекот цикад, или соловьиные трели на мотивы русских народных песен, доносившиеся из приоткрытой форточки. А может быть, и вовсе голоса? Ну, те самые. Как у некоторых поэтов в момент озарения или не вполне здоровых графоманов перед очередным опять-таки медицинским обследованием. Бог весть. Главное другое – это сделала, то бишь атаковала, разумеется, Россия. К таким незамысловатым выводам пришла, в частности, американская пресса. Наверное, просто не могла не прийти в условиях нынешнего абсурда. Логика проста как три копейки – Москва дружит и с Гаваной, и с Ташкентом. А раз применила на Кубе, почему бы не повторить в Узбекистане?
Автор Илья Харламов, радио Sputnik
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