Страны – как люди: относись к другим так, как хочешь, чтобы они относились к тебе. Россия, например, или Китай не репетируют уничтожение КНДР. Поэтому и не боятся, что в их сторону оттуда что-то полетит. А в спокойном состоянии и рассуждать легче.
Ракета без ответа, или Совбез значит – совсем "без"
И через сутки после тяжелого испытания эксперты обсуждают ракету Ким Чен Ына, а не международно-коллективный ответ на нее. Поскольку нет его – ответа этого. По-прежнему остаются только вопросы. Вот и Совет Безопасности ООН, хоть и собрался в чрезвычайном порядке, сумел лишь обнаружить новый смысл у своего сокращенного звучания. Потому что в этом случае Совбез значит – совсем "без". Без компромисса и без вариантов. Осудили, конечно, все. Но не подписался никто. Так как общее заявление даже не рассматривали. Собственно, его даже не формулировали.
И как это все ему понимать? Правильно, в силу своей испорченности. Иначе говоря, в свою силу. Она у него, как он объявил накануне, уже окончательно и бесповоротно ракетно-ядерная. И теперь никто уже не скажет, что хвастун. Потому как "Хвасон". Причем, 15. С доставкой на дом. На Белый дом. А коль ракетную часть он показал, стало быть и атомная на подходе. То есть, где-то там, во глубине корейских руд, планирует новый ядерный тест. Он же себя считает последовательным политиком. И плевать ему на всех, кто считает иначе. Потому как: "А что они мне сделают?".
Ведь даже сейчас, несмотря на то, что ждали и вроде бы готовились отразить, по сути, среагировали-то лишь в Сеуле. Да и те только через шесть минут после старта учебно как бы накрыли место старта. Но снаряд-то был уже в пути. Однако эти хоть что-то предприняли. А остальные, американцы там или японцы, как они сами признали, наблюдали за полетом. Может быть, они еще и пари заключили, в каком именно квадрате и через какое именно время эта штуковина упадет. А может, они потому и не мешают Пхеньяну все время что-то посылать, что оставляют себе возможность друг у друга отыграться.
Так это или нет, но мировое сообщество являет очевидную растерянность. Слова все сказаны, надо что-то делать. А что, если они не договорились даже о том, чего делать не надо. Именно потому, что далеко не все понимают, что страны – как люди. А у людей как: относись к другим так, как хочешь, чтобы они относились к тебе. Россия, например, или Китай не гонят к Корейскому полуострову свои флотилии, не пичкают его оружием и не репетируют уничтожение КНДР. Поэтому им и бояться нечего, что в их сторону отсюда что-то полетит. Это же не нас за янки держат. А в спокойном состоянии, когда нигде не жмет, и рассуждать легче.
Вот чего ради Трамп внес Северную Корею в список стран-спонсоров терроризма и ужесточил против нее санкции, если к этому моменту она уже месяца два, впервые так долго, ничего опасного не предпринимала? Соскучился? "Такое ощущение, что Соединенные Штаты специально все делают для того, чтобы Ким Чен Ын сорвался и предпринял очередное авантюрное действие", – более развернуто, чем они заслуживают, оценил Сергей Лавров IQ американских деятелей. И добавил: "Если США ищут предлог, чтобы уничтожить КНДР, пусть скажут об этом прямо".
Не скажут. Да и не уничтожат. Ничего же не изменилось в их отношении к Пхеньяну с появлением у того "Хвасон-15". Хотя нет. Есть новое слово. Даже два. "Сумасшедший щенок". Так Трамп своего визави еще не называл. Другой вопрос, чем же тогда тот страшнее "Бешеного пса"? Может быть, тем, что ему еще есть, куда расти.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.
Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
не соответствует тематике страницы;
пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Тема – восстановление доступа
Логин пользователя
Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.