Как пояснили в Белом доме, на планы Трампа посетить Лондон размолвка с британским премьером никак не влияет. Лучше и не скажешь. Планы останутся планами. Если раньше одна Мэй и хотела его здесь видеть, то теперь, похоже, ему и вовсе не к кому ехать.

Разговор у ТВ-иттера, или Как Дональд Терезу осадил Your browser does not support HTML5 audio

Это как с сотрясением мозга, когда говорят, мол, был бы мозг, было бы и сотрясение. Так и тут. Будь у них дипломатия, можно было бы сказать, что разгорелся дипломатический скандал. Но какая у них дипломатия, если в одной стране ее возглавляет Борис Джонсон, а госсекретаря другой страны даже в его стране только ленивый и не гонит из Госдепа. Зато этот ленивый не ленится гнать строку в Twitter'е. И погнал он на этот раз на свою же сестру-англосаксонку. Президент США отчитал премьер-министра Великобритании, как школьницу. И это – скандал без всякой дипломатии.

Хотя, казалось, кого им еще понимать, как не друг друга. Но вот и друг с другом не складывается. Все началось с того, что Дональд Трамп разместил на своей странице ссылку на антиисламские сюжеты британской ультраправой организации Britain First. На видео мусульмане-иммигранты атакуют прохожих и разбивают статую Девы Марии. В аппарате Терезы Мэй назвали поступок хозяина Белого дома "неправильным", сообщив ему, что настоящие "британцы отвергают риторику крайне правых, поскольку истинные ценности Соединенного Королевства – толерантность и уважение".

Забыли на Даунинг-стрит, с кем дело имеют. В Twitter'е он – бог. Этого у него пока не отнять. "Тереза Мэй, не фокусируйся на мне, сосредоточься на разрушительном исламском терроризме внутри Великобритании. А у нас все довольно неплохо!" – по возможности мягко, как он умеет, указал он ей на ее место. Правда, до нее это дошло не сразу. Да и сам Трамп не сразу сообразил, что ошибся аккаунтом. А все потому, что, как и она сама, подумал, будто она там единственная такая. Но от себя, видимо, решил: да кто она такая. Вот и написал имя пользователя @theresamay в одно слово и с маленькой буквы.

Оказалось, что это позывной некоей Терезы Мэй Скрайвенер. Вот бы Трамп удивился, отправь она его на все их четыре буквы, которые ни с каким другим адресом не перепутаешь. Давно хотела это сделать, – сказала бы она своим домашним. Не успела. Бдительные сотрудники президента США удалили его запись через несколько минут после ее появления, и затем он послал свой пост куда следует. @Theresa_May. Так и поговорили.

Почти по Высоцкому. Только у них получился "Разговор у ТВ-иттера". "Ой, Донь, гляди-ка – иммигрантики. Нет, я от счастья закричу. А эта – в парандже, как в бантике. Я, Донь, такую же хочу. А у тебя, ей-богу, Дон, друзья все лезут на рожон. Нельзя же так, ядрен батон. Ну, правда, Дон". "Ты, Мэй, на грубость нарываешься. Все, Мэй, обидеть норовишь. Тут за день так накувыркаешься, заходишь в сеть – там ты сидишь"… "Уж ты б, Мэй, лучше помолчала бы. Закрыла б свой британский рот. Вопросы прежде порешала бы, а то шайтан тебя возьмет. И чем болтать, взяла бы Мэй и разогнала б всех гостей. Не соберешь ведь ты костей. Подумай, Мэй".

Между тем, как пояснили в Белом доме, на планы его хозяина посетить Лондон эта размолвка никоим образом не влияет. Лучше и не скажешь. Планы как были, так и останутся планами. Если раньше только Мэй и хотела его здесь видеть, то теперь, похоже, ему и вовсе не к кому ехать.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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