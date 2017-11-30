Легким движением языка Украина превращается в "Швейцарию"

Украинские граждане начинают понимать, что "в Европе" они на самом деле окажутся… скажем так: после Турции. То есть, никогда. И за что, получается, боролись? Новые объяснения уже есть.

Украина может стать "Швейцарией Восточной Европы", считает бывший вице-премьер страны, депутат Рады от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул. Для этого, по его мнению, всего-то нужно наладить торговые отношения с ЕС, Китаем и СНГ.

А при чем тут Швейцария? Депутат и это разъяснил: Украину примут в ЕС только после Турции. Кстати, недавний саммит "Восточного партнерства" это показал со всей очевидностью. ЕС – это нереально, говорит Вилкул. "Украина – это Украина, и у Украины украинский путь".

Безусловно! Кто бы спорил. Есть пути, которые мы выбираем, и есть пути, которые выбирают нас.

По словам Вилкула, Киеву нужна "многовекторность". То есть, по всей видимости, надо просить деньги не только у США и ЕС, но и у Китая, и у той же Швейцарии, да и у Центральной Европы.

Депутата не волнует проблема: дадут – не дадут. Тут главное – "врезать" свою правду-матку. Главное – прокукарекать, а там хоть не рассветай…

Причем Вилкул говорит, что в стране начали работать заводы, а украинцы перестали "собирать клубнику" за границей. Наверно, уже на пол-Швейцарии Украина наработала.

Правда, другой бывший, экс-премьер Анатолий Кинах говорит, что Украина теряет свою "субъектность как независимое государство".

И что стране диктуют извне, какими должны быть конституция, форма государственного управления, социальная политика и бюджет.

Так и "Швейцарии Центральной Европы" тоже диктуют условия "извне". Например, по настоятельной просьбе "товарищей" из-за океана швейцарская тайна вкладов превратилась в фикцию. С правовой точки зрения оно, может, и хорошо. Но прозрачность-то какая-то получается проамериканская. Ведь и спецслужбы США, следя за всеми и вся по всему миру, тоже говорят, что делают это во благо – борются с терроризмом. Террористов меньше не стало, терактов тоже, зато прослушали телефончик Меркель. И стало понятно, за какие такие дела и на какой длины поводке можно держать фрау канцлерин.

Насчет "Швейцарии Восточной Европы". Звучит хорошо, но не очень верится. Впрочем, с украинскими политиками спорить не буду. Им, как говорится, виднее. Но говорят-то они совсем разное. Например, если соединить монологи Вилкула и Кинаха в единый диалог, то он вполне может получиться таким: "Что ты думаешь, доедет то колесо, если б случилось, в Москву или не доедет?" – "Доедет"…. "А в Казань-то, я думаю, не доедет?" – "В Казань не доедет".

Но это все проселки. А Швейцария – это ж сплошные горы! С горы спускаться легко, а вот взбираться очень трудно. Особенно если не знаешь, где она, собственно говоря, вершина. И какая. В Восточной Европе Монбланов нет. Все Казбеки да Эльбрусы. Или, на худой конец, Говерлы. К тому же для путешествия по горам нужна особая сноровка. Или у Киева она уже есть? По горам, по долам ходит шуба да кафтан. Получается, что это загадка про Украину…

Автор Владимир Филиппов, радио Sputnik

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