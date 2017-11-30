Легким движением языка Украина превращается в "Швейцарию"

Украина может стать "Швейцарией Восточной Европы", считает бывший вице-премьер страны, депутат Рады от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул. Для этого, по его мнению, всего-то нужно наладить торговые отношения с ЕС, Китаем и СНГ.
Безусловно! Кто бы спорил. Есть пути, которые мы выбираем, и есть пути, которые выбирают нас.
По словам Вилкула, Киеву нужна "многовекторность". То есть, по всей видимости, надо просить деньги не только у США и ЕС, но и у Китая, и у той же Швейцарии, да и у Центральной Европы.
Депутата не волнует проблема: дадут – не дадут. Тут главное – "врезать" свою правду-матку. Главное – прокукарекать, а там хоть не рассветай…
Причем Вилкул говорит, что в стране начали работать заводы, а украинцы перестали "собирать клубнику" за границей. Наверно, уже на пол-Швейцарии Украина наработала.Анатолий Кинах говорит, что Украина теряет свою "субъектность как независимое государство".
И что стране диктуют извне, какими должны быть конституция, форма государственного управления, социальная политика и бюджет.
Так и "Швейцарии Центральной Европы" тоже диктуют условия "извне". Например, по настоятельной просьбе "товарищей" из-за океана швейцарская тайна вкладов превратилась в фикцию. С правовой точки зрения оно, может, и хорошо. Но прозрачность-то какая-то получается проамериканская. Ведь и спецслужбы США, следя за всеми и вся по всему миру, тоже говорят, что делают это во благо – борются с терроризмом. Террористов меньше не стало, терактов тоже, зато прослушали телефончик Меркель. И стало понятно, за какие такие дела и на какой длины поводке можно держать фрау канцлерин.
Насчет "Швейцарии Восточной Европы". Звучит хорошо, но не очень верится. Впрочем, с украинскими политиками спорить не буду. Им, как говорится, виднее. Но говорят-то они совсем разное. Например, если соединить монологи Вилкула и Кинаха в единый диалог, то он вполне может получиться таким: "Что ты думаешь, доедет то колесо, если б случилось, в Москву или не доедет?" – "Доедет"…. "А в Казань-то, я думаю, не доедет?" – "В Казань не доедет".
Автор Владимир Филиппов, радио Sputnik
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